TP.HCM khánh thànhTrường THPT Võ Văn Kiệt

Nhân dịp này, trường cũng làm lễ khánh thành và đặt tượng đài cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong khuôn viên nhà trường.



Ngôi trường này được đầu tư trên 95 tỉ đồng, có tổng diện tích trên 8.600 m², với 36 phòng học, nhiều phòng chức năng, nhà thi đấu đa năng. Vì mới là năm thứ hai đi vào hoạt động với việc tuyển sinh thêm hơn 600 em lớp 10 nên đã nâng tổng số HS hiện tại của trường lên 1.259 em (khối 10 và 11).

Chia sẻ niềm vui với thầy trò tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang nhắn nhủ nhà trường, thầy cô và học sinh phải đoàn kết, tương thân tương ái cùng nhau xây dựng ngôi trường phát triển, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Phó bí thư cũng đề nghị nhà trường phải chú trọng đổi mới phương pháp dạy và học, tạo điều kiện, môi trường tốt cho học sinh nâng cao tri thức, rèn luyện thể lực, kỹ năng mềm… để phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu hội nhập giáo dục quốc tế.

Trong năm học thứ hai đi vào hoạt động, Trường THPT Võ Văn Kiệt tuyển sinh 652 học sinh lớp 10, với điểm chuẩn cao thứ hai trong số sáu trường THPT tại quận 8, nâng tổng số học sinh hiện tại của trường lên 1.259 em (khối 10 và 11).



Đại diện lãnh đạo TP và các ban, ngành cắt băng khánh thánh trường và tượng đài Thủ tướng Võ Văn Kiệt



Học sinh cũng hân hoan trong ngày khai giảng và khánh thành trường





Cùng ngày, bốn trường học khác tại TP.HCM cũng tưng bừng làm lễ khánh thành và khai giảng năm học mới. Đó là Trường THCS Nguyễn Trung Trực (quận 12); THCS Nguyễn Huệ (quận Tân Phú); Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám (Hóc Môn) và THPT Nguyễn Hữu Cầu (Hóc Môn).



Trước đó, ngày 1-9, nhiều trường học tại TP cũng đã làm lễ khánh thành đón chào năm học mới. Như Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, Trường Mầm non 2 và Trường Mầm non 3 tại quận Bình Thạnh; Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh và Trường Mầm non Hoa Hướng Dương tại quận Tân Phú; Trường Mầm non Sóc Nâu và Trường THCS Phan Văn Trị tại quận Gò Vấp; Trường Tiểu học An Phú Tây 2 ở Bình Chánh.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT TP.HCM, trong năm học mới, thời gian này TP đã đưa vào sử dụng hơn 2.000 phòng học mới với ngân sách đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng để đảm bảo chỗ học cho con em.

Được biết, năm học này toàn TP tăng hơn 59.000 học sinh, nâng tổng số HS của TP lên gần 1,5 triệu em. Trong đó bậc mầm non có gần 347.000 trẻ, bậc tiểu học có hơn 584.000 HS, bậc THCS có hơn 407.000 HS và bậc THPT có hơn 218.800 HS.