TP.HCM: Khoảng 65.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT

Các cụm thi được sắp xếp đảm bảo cho học sinh di chuyển tiện lợi, nhanh chóng và an toàn nhất. TP.HCM có ba đơn vị tổ chức thi riêng lẻ là Trường THPT Bình Khánh, THPT Cần Thạnh thuộc huyện Cần Giờ (do điều kiện đi lại khó khăn, phải qua sông rạch) và Trung tâm Giáo dục dạy nghề và giải quyết việc làm Nhị Xuân (các thí sinh trong thời gian cai nghiện sẽ được ghép vào thi tại hội đồng thi THPT Gia Định). Thi theo cụm với mục đích là trộn thí sinh, hạn chế thí sinh trao đổi bài.

Từ ngày 21 đến hết 29-4, thí sinh tự do đến các trường THPT trên địa bàn quận, huyện nơi cư trú hoặc trường THPT đã học lớp 12 làm thủ tục, nộp hồ sơ đăng ký, lấy phiếu dự thi. Các thí sinh tự do của hệ THPT được phép đăng ký dự thi tốt nghiệp ở hệ giáo dục thường xuyên nhưng không được bảo lưu điểm thi như thí sinh tự do đã dự thi tốt nghiệp giáo dục thường xuyên.