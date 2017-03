TP.HCM khuyến mãi, giảm giá sách giáo khoa 10%-15%

Thông tin từ Công ty cổ phần Sách và thiết bị trường học TP.HCM, từ ngày 12-5 đến 30-6, công ty bán sách giáo khoa (SGK) giảm giá cho học sinh trên địa bàn TP.HCM. Theo đó, phụ huynh, học sinh đến mua SGK tại bốn đại lý sách của công ty gồm: 223 Nguyễn Tri Phương, quận 5; 240 Trần Bình Trọng, quận 5; 104 Mai Thị Lựu, quận 1; Nhà sách giáo dục số 5 Bình Thới, quận 11 sẽ được giảm 10%; sách tham khảo (gồm sách đọc thêm, sách bổ trợ các môn học) được giảm 15%. Riêng học sinh giỏi sẽ được giảm 15%.

Ông Lê Kế Đức, Phó Giám đốc Công ty, cho biết: “Đây là hình thức khuyến mãi, không hạn chế số lượng, học sinh đến càng nhiều càng tốt. NXBGD đã chuyển khoảng 15.000 phiếu giảm giá sách dành cho học sinh giỏi, tiên tiến đến Phòng Giáo dục các quận, huyện, các trường học trong thành phố. Học sinh chỉ cần mang phiếu này đến địa chỉ bốn cửa hàng trên là được giảm giá”. Được biết, ngoài hệ thống bốn cửa hàng trên, trong thành phố sẽ còn hàng trăm địa điểm đại lý khác cũng sẽ bán SGK giảm giá nhưng mức giảm bao nhiêu là tùy thuộc từng đại lý.

Năm nay, giá SGK mới được NXBGD ấn định tăng 10%. Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, tại TP.HCM, SGK đang được Công ty Sách và thiết bị trường học TP.HCM đóng gói theo từng bộ với giá bán khác nhau. Có những bộ sách được công ty đóng gói trà trộn giữa sách cũ (in và nộp lưu chiểu trong năm 2007) với sách mới (in và nộp lưu chiểu năm 2008). Có những sách cũ in năm 2007 nhưng phía sau bìa sách lại bán giá mới.

Ông Lê Kế Đức giải thích: “Sách cũ 2007 bán theo giá cũ, sách mới 2008 bán theo giá mới tăng lên. Sách in 2007 nhưng dán tem giá mới là do nộp lưu chiểu và phát hành vào năm 2008. Sách được đóng nguyên bộ kèm theo bảng giá. Phụ huynh và học sinh mua sách lẻ đều có thể nhìn vào giá bìa. Dứt khoát tất cả cửa hàng trong hệ thống của công ty như cũng tất cả đại lý sách, nhà sách tư nhân cũng đều phải bán chung một giá thống nhất”.

Có thể thấy cho dù các nhà sách thực hiện việc giảm giá 10%, thực tế học sinh vẫn phải mua bằng mức giá cũ (mức giá năm 2007). Trong khi đó, nếu thực hiện bán theo giá sách cũ và các nhà sách áp dụng giảm giá 10% như mọi năm, học sinh mới được hưởng lợi từ việc giảm giá này!

Việc giảm giá, khuyến mãi thực hiện như mọi năm. Tuy nhiên, năm nay học sinh tuy được giảm giá nhưng lại không được mua sách rẻ mà phải mua sách đúng giá!

Hôm qua (13-5), Bộ GD&ĐT đã có báo cáo chính thức trình Chính phủ hai phương án giải quyết tình trạng tăng giá SGK. Theo đó, phương án một là “điều chỉnh giá bán lẻ SGK tăng lên không quá 10%”. Như vậy, tùy theo từng bộ SGK của mỗi cấp học, giá SGK mới tăng từ 3.300 đồng đến 12.200 đồng.

Phương án hai là “giữ giá bán lẻ SGK như năm ngoái nhưng nhà nước phải có biện pháp hỗ trợ phần chênh lệch giá cho NXBGD là 55 tỷ đồng”. Ngoài ra, Bộ GD&ĐT cũng chỉ đạo NXBGD thực hiện các biện pháp tiết kiệm trong hoạt động sản xuất in ấn với các nhà in, cung ứng SGK cho các đơn vị phát hành nhằm đảm bảo ổn định giá SGK.