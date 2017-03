TP.HCM kiểm tra công tác nội trú trường ngoài công lập

Nội dung kiểm tra gồm: cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ cho việc tổ chức nội trú; công tác đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn trường học; vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài ra, đoàn kiểm tra còn kiểm tra vệ sinh phòng học, lớp học, nhà ở, giường nằm, nhà bếp, phòng ăn, nhà tắm, công trình vệ sinh, công trình nước sạch và các thiết bị kèm theo cho học sinh bán trú, nội trú theo tiêu chuẩn thiết kế trường học hiện hành. Thời gian kiểm tra kéo dài trong vòng một tháng, đến hết ngày 15-4.

Q.VIỆT