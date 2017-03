TP.HCM: Lại “điệp khúc” thiếu giáo viên

TP.HCM cần bổ sung hơn 4.600 GV - Ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết như trên. Cụ thể 1.087 GV mầm non, 1.647 GV tiểu học, 1.414 GV THCS, 500 GV THPT và 158 GV khối trung cấp, cao đẳng. Trong đợt tuyển dụng GV hồi tháng 7 vừa qua, Sở đã xét tuyển 413 GV THPT. Sắp tới, Sở sẽ ban hành kế hoạch tuyển dụng đợt 2. Sở cũng đã tham mưu với UBND TP để thực hiện cơ chế tuyển dụng GV quanh năm nhằm có nguồn bổ sung GV thường xuyên; đồng thời kiến nghị tăng chỉ tiêu đào tạo các ngành sư phạm riêng cho TP. - Quận 10: Thiếu 168 GV. Cấp bách nhất là bậc mầm non thiếu 70 GV, tiểu học thiếu 47 GV và khối THCS, trung tâm nghề thiếu 51 GV. Qua đợt tuyển dụng tháng 7 vừa qua, quận đã xét chọn được khoảng 90 GV. - Quận Bình Tân: Sau đợt tuyển dụng hồi tháng 7, quận vẫn đang thiếu 174 GV. Thiếu nhiều nhất là bậc THCS với 83 GV, kế đến là tiểu học thiếu 69 GV và mầm non thiếu 15 GV. - Quận Tân Phú: Quận đang thiếu 67 GV mầm non, 12 GV môn sinh THCS. - Huyện Nhà Bè: Mới tuyển được 61 GV nhưng hiện huyện vẫn cần bổ sung hơn 100 GV… - Huyện Củ Chi: Thiếu gần 250 GV từ mầm non đến THCS. ______________________________________ Vấn đề thiếu GV, nhất là GV mầm non, tiểu học diễn ra hằng năm. Nguyên nhân sâu xa là do chính sách đãi ngộ GV còn hạn chế, thiếu nguồn tuyển GV. Để giải quyết khó khăn này, vừa qua TP.HCM đã có những chính sách ban đầu hỗ trợ đời sống GV mầm non để thu hút người lao động vào ngành. Ngoài ra, theo tôi các quận, huyện cần phải có kế hoạch liên kết đào tạo với trường sư phạm để có thêm nguồn tuyển, như thế mới dần giải quyết được vấn đề này trong vài năm tới. Ông HUỲNH CÔNG HÙNG, Trưởng ban Văn hóa -Xã hội, HĐND TP.HCM