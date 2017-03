TPHCM: Nghiêm cấm hàng rong bày bán trước cổng trường

UBND phường, xã thực hiện các biện pháp kiên quyết cấm hàng rong bày bán trước cổng trường, có kế hoạch duy trì lâu dài không để tái diễn tình trạng hàng rong bày bán trước cổng trường. Các đơn vị trường học phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương kiên quyết cấm bán hàng rong trước cổng và chung quanh khu vực trường học. Tổ chức tốt căng tin để phục vụ nhu cầu ăn uống của học sinh trong thời gian học tại trường.

Được biết, trong thời gian vừa qua trên địa bàn thành phố đã xuất hiện một số ca bệnh tiêu chảy cấp do nhiễm khuẩn tả, kết quả điều tra đã xác định, nguồn lây nhiễm ban đầu là do các hàng rong bán thức ăn trước cổng trường học không bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Hàng rong bày bán trước cổng trường cũng là nguyên nhân gây mất vệ sinh, mất thẩm mỹ cảnh quan môi trường sư phạm và trật tự giao thông.

Theo L.LINH (SGGP)