TP.HCM ráo riết chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia năm 2018

(PLO)- Từ ngày 18-6, Hội đồng sao in đề thi bắt đầu được cách li và làm việc cho đến hết ngày thi cuối cùng. Việc cách li, bảo đảm an toàn, bảo mật đề thi có sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an Thành phố và Sở GD&ĐT.