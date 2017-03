TP.HCM siết chặt tuyển sinh đầu cấp trái tuyến

Mở rộng diện giữ trẻ 6-18 tháng tuổi Điểm mới đáng ghi nhận trong năm học 2016-2017 là nhiều nơi mở rộng diện giữ trẻ 6-18 tháng tuổi theo lộ trình của UBND TP.HCM đề ra. Chẳng hạn như quận 8 có đến tám trường mầm non nhận trẻ độ tuổi này (tăng thêm năm trường so với năm ngoái). Cụ thể, các trường mầm non quận, 6, 9, 11, 13, 14, Tuổi Xanh, Bàu Cát. Quận Bình Thạnh có 14 trường mầm non trên địa bàn nhận trẻ dưới 18 tháng và ưu tiên nhận con đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động diện hộ nghèo, cận nghèo. Quận 4 có chín trường tiếp tục nhận trẻ 6-18 tháng, gồm: Nguyễn Tất Thành, Sao Mai 12, Sao Mai 13, Mầm non 15, Mầm non Cảng, Mầm non tư thục Khánh Hội, Ngôi Nhà Ong, nhóm trẻ Thiên Ân, Sơn Ca… ___________________________________ Sở đã chỉ đạo các địa phương có kế hoạch tuyển sinh lớp 1 cụ thể cho các trường trong quy hoạch xây dựng trường tiên tiến, hiện đại, hội nhập. Đồng thời rà soát, kiểm tra và có biện pháp cụ thể với các trường hợp dạy thêm, học thêm trên địa bàn. Ông NGUYỄN VĂN HIẾU, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM