TPHCM tạo điều kiện cho học sinh chuyển trường

Đó là một trong những nội dung của văn bản hướng dẫn các trường phổ thông có nhiều cấp học về việc tiếp nhận học sinh (HS) và giới thiệu học sinh chuyển trường cấp tiểu học của Sở GD-ĐT TPHCM ra ngày 1/8/2012.



Đối với việc tiếp nhận HS chuyển đến, phải có cha mẹ hoặc người đỡ đầu HS có đơn đề nghị chuyển đến trường. Hiệu trưởng xem xét và nếu nhà trường còn tiếp nhận HS thì làm biên nhận đồng ý tiếp nhận để giới thiệu về trường của HS rút hồ sơ. Biên nhận này cần có đầy đủ các nội dung như các loại hồ sơ cần nộp cho nhà trường (học bạ, giấy khai sinh, bản sau hộ khẩu hoặc tạm trú, sổ liên lạc không yêu cầu phải xác nhận của Phòng GD-ĐT) cũng như thời gian cụ thể nộp hồ sơ.



Với HS từ nước ngoài về Việt Nam hay con em người nước ngoài làm việc, sinh sống tại Việt Nam muốn nhập học ở trường tiểu học đều phải có cha me hoặc người đỡ đầu có đơn đề nghị với nhà trường. Kèm theo đó là học bạ hoặc phiếu kết quả học tập của trường đang học bằng bản chính và bản dịch (do trung tâm dịch thuật xác nhận). Hiệu trưởng trường tiểu học tổ chức khảo sát trình độ học sinh 2 môn Tiếng Việt và Toán để xếp lớp phù hợp cho các em.



Với HS lang thang cơ nhỡ, HS có hoàn cảnh khó khăn, có điều kiện muốn chuyển sang lớp chính qu, hiệu trưởng trường tiểu học khảo sát để xếp lớp phù hợp cho các em.



Còn về phía giới thiệu chuyển đi trường khác, hiệu trưởng tạo mọi thuận lợi, dễ dàng khi cha mẹ HS xin rút hồ sơ.



Công văn này cũng lưu ý, HS tiểu học thường sống chung với cha mẹ. Do công việc làm ăn, cha mẹ phải chuyển nơi cư trú (trong thành phố hoặc từ các tỉnh, nước ngoài về thành phố) và không thể theo thời gian năm học. Hiệu trưởng trường tiểu học cần phải hướng dẫn tận tình, chu đáo, tạo các điều kiện thuận lợi nhất để tiếp nhận HS, giúp cha mẹ ổn định và yên tâm công tác, làm ăn sinh sống - tạo nét đẹp văn minh của trường tiểu học.





Theo Hoài Nam (DT)