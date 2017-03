TP.HCM: Thêm ba trường mầm non trong KCN-KCX

Các dự án gồm Trường Mầm non KCX Linh Trung 2 (quận Thủ Đức), vốn đầu tư 46 tỉ đồng, thiết kế 13 phòng học và các phòng chức năng, giữ trẻ 6-18 tháng tuổi; dự án Trường Mầm non KCN Tây Bắc (huyện Củ Chi), vốn đầu tư 30 tỉ đồng, thiết kế 12 phòng học và các phòng chức năng; dự án Trường Mầm non KCN Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh), vốn đầu tư 40 tỉ đồng, thiết kế 14 phòng học và các phòng chức năng. Ba trường mầm non sẽ được khẩn trương xây dựng ngay trong năm học 2014-2015 bằng nguồn vốn ngân sách sau khi được phê chuẩn.

BÌNH MINH