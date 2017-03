TP.HCM: Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 97,19 %

Theo đó, tỉ lệ tốt nghiệp chung cho cả hai hệ giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên (GDTX)là 97,19%. Hệ giáo dục phổ thông đạt 98,94%, trong đó có hai đồng thủ khoa là Trương Trọng Tín (Trường phổ thông Năng khiếu - ĐHQG TP.HCM) và Nguyễn Thu Hà (Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến) cùng đạt 58,5 điểm. Hệ GDTX đạt 85,91% và thủ khoa là Nguyễn Văn Hoàng Long (Trung tâm GDTX quận 12) đạt 57 điểm.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Nguyễn Hoài Chương, Chủ tịch hội đồng chấm thi, cho biết: Kỳ thi này có 27 học sinh được miễn thi do nằm trong đội tuyển dự thi quốc tế các môn toán, lý, hóa, tin học; 33 học sinh miễn thi do dự thi tuyển các loại hình nghệ thuật quốc tế; 23 thí sinh khiếm thị cũng được miễn thi. Tất cả trường hợp miễn thi này được xếp loại tốt. Đợt thi này cũng có 27 thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp do bị tai nạn giao thông, bệnh đột xuất trong quá trình thi, được xếp loại tốt nghiệp trung bình.

Học sinh lớp 12 Trường THPT Bùi Thị Xuân (TP.HCM) xem kết quả thi Tốt nghiệp THPT chiều 15-6. Ảnh: Q.VIỆT

Từ ngày 16-6, hiệu trưởng các trường THPT bắt đầu cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời cho học sinh. Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp có nhu cầu phúc khảo điểm bài thi gửi đơn về hội đồng chấm từ nay đến hết ngày 21-6.

Cùng ngày, Sở GD&ĐT TP Hà Nội đã công bố kết quả tốt nghiệp THPT năm 2013. Theo đó, tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp hệ phổ thông là 97,12%; tỉ lệ đỗ tốt nghiệp hệ GDTX là 74,59%.

