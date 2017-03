TP.HCM tìm giải pháp hạn chế tai nạn cho trẻ mầm non

Xoay quanh hội thảo này, bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Trưởng phòng Mầm non (Sở GD&ĐT TP.HCM), cho biết: Hiểu biết tâm lý trẻ là yêu cầu hàng đầu của giáo viên mầm non nhưng các cô cũng cần sự chia sẻ từ phụ huynh trong việc chăm sóc trẻ ở trường. Thực tế có rất nhiều trẻ được bố mẹ cưng chiều nên khi đến trường không biết tự phục vụ, 4-5 tuổi vẫn uống nước bằng bình, ăn khó, không tự xúc ăn, không tự đi vệ sinh, ngủ không theo giờ giấc… Ngoài việc khó hòa nhập với bạn bè và ảnh hưởng đến sinh hoạt chung của lớp, với những trẻ này, giáo viên rất vất vả, dễ nổi cáu. Có phụ huynh cho con uống thuốc hạ sốt rồi đem con tới trường gửi mà không hiểu rằng khi hết thuốc con sẽ sốt lại và có thể cô giáo không phát hiện, xử lý không kịp thời dẫn tới co giật nguy hiểm tính mạng trẻ…

Q.VIỆT