TPHCM trao giải Võ Trường Toản năm 2008 cho 30 giáo viên

Đây là những giáo viên tiêu biểu của TPHCM, đạt yêu cầu về thành tích, quá trình phấn đấu và phẩm chất đạo đức, được đồng nghiệp tin yêu, học sinh kính trọng. Trong số 30 giáo viên nhận giải lần này, cô giáo Đoàn Thị Tự Do (Trường Mầm non 7A, quận Bình Thạnh), cô Nguyễn Thị Bạch Tuyết (Trường Mẫu giáo An Thới Đông, huyện Cần Giờ) là những giáo viên hết lòng vì trẻ mầm non.

Hay thầy Đỗ Minh Hoàng Đức (Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu), cô Nghi Khôn Trinh (Trường Chuyên biệt Hy Vọng, quận 8), cô Nguyễn Thị Hồng (Trường Chuyên biệt Niềm Tin, quận Phú Nhuận) là những giáo viên có nhiều cống hiến cho sự nghiệp dạy dỗ trẻ khuyết tật…

* Tiếp nối triển lãm và sách ảnh Hoa đất nước, Người đương thời, nghệ sĩ nhiếp ảnh Văn Thọ sẽ tổ chức triển lãm trưng bày 99 chân dung cỡ lớn về thầy cô giáo trong triển lãm Trái tim người thầy tại Văn Miếu vào ngày 20-11.

Sau khi tổ chức triển lãm tại Hà Nội, Hải Phòng, TPHCM, tác giả sẽ hiến ảnh cho bảo tàng của Bộ GD-ĐT và gửi các file ảnh sang TTXVN.