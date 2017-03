TPHCM: Trình đề án tăng học phí

Đây là đề án thực hiện nghị định 49 của Chính phủ về miễn giảm học phí và cơ chế thu, chi học phí đối với cơ sở giáo dục quốc dân trên địa bàn thành phố giai đoạn 2010 - 2015. Theo đó, mức học phí của các cấp học, bậc học xấp xỉ 5% thu nhập bình đầu người của người dân thành phố.



Khung học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà: từ 40.000 - 200.000 đồng/tháng/học sinh (HS). Mức học phí đối với khu vực ngoại thành sẽ thấp hơn mức học phí của khu vực nội thành.



Các trường mầm non, phổ thông công lập thực hiện chương trình chất lượng cao được chủ động xây dựng mức học phí tương xứng để trang trải chi phí đào tạo. Trong khi đó cơ sở giáo dục ngoài công lập được tự quyết định mức học phí và phải thông báo công khai mức học phí cho từng năm học.



Được biết, mức học phí hiện tại của các bậc học của TPHCM được quy định cụ thể tùy thuộc vào loại hình trường công lập, công lập tự chủ tài chính, nội thành, ngoại thành. Theo đó, học phí ở mầm non là 20.000-250.000 đồng/tháng/HS; tiểu học: 70.000-80.000 đồng/tháng/HS; THCS: 10.000 - 90.000 đồng/tháng/HS; THPT: 25.000 - 110.000 đồng/tháng/HS; Giáo dục thường xuyên: 35.000 - 65.000 đồng/tháng/HS.





Theo Thụy An (DT)