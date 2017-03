TPHCM: Trường học còn xem nhẹ giáo dục lối sống cho HS, SV

Theo đó, số HS vi phạm luật giao thông trong năm học 2010 - 2011 có tên trong danh sách do ngành Công an cung cấp là 434 trường họp (tăng 212 trường học so với năm học trước). Các trường học vi phạm tập trung ở các lỗi như không có giấy phép lái xe, chạy hàng 3 hàng 4, đánh võng, lạch lách… Đặc biệt có trường hợp HS có hành vi chống đối, không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát.







Về công tác an ninh trường học, trong năm học 2010 - 2011 có 8 trường học HS đánh nhau có sử dụng hung khí và lôi kéo đối tượng ngoài xã hội vào tham gia, dẫn đến 2 trường học tử vong. Vẫn còn tình trạng HS bị trấn lột tài sản, bị giáo viên bạo hành và cả trường hợp giáo viên bị bạo hành…Phòng công tác HS, SV đánh giá các hoạt động giáo dục HS ý thức chấp hành luật giao thông và công tác an ninh trường học đã được đẩy mạnh trong thời gian qua. Tuy nhiên, thực tế một số đơn vị vẫn chưa thật sự quan tâm và còn lơ là công tác an ninh, chưa chú trọng đúng mức đến việc giáo dục đạo đức, lối sống cho HS, SV.Kế hoạch năm học mới 2011 - 2012, Sở GD-ĐT TPHCM đề ra mục tiêu "Học sinh TPHCM sống đẹp" với đầy đủ các phẩm chất về đạo đức, trí tuệ, thẩm mỹ, lao động... Theo đó, sẽ tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống và lý tưởng cách mạng cũng như công tác giáo dục toàn diện cho HS, SV, đẩy mạnh công tác giáo dục kỹ năng sống, văn hóa truyền thống, xây dựng quy tắc ứng xử nhà trường... thúc đẩy phong trào "Trường học thân thiện, HS tích cực".Bên cạnh đó, công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy, an ninh trật tự trường học, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh... trong HS, SV tiếp tục được tăng cường.