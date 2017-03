TP.HCM: trường mầm non không được thu tiền “thế chân”

Theo HOÀNG HƯƠNG (TTO)



Theo ThS Nguyễn Thị Kim Dung, trưởng Phòng giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM, các trường mầm non sẽ tổ chức cho phụ huynh cũ (có con học tại trường năm học 2012-2013) đăng ký cho con em học tiếp năm học sau trong tháng 5-2013.Cũng theo bà Dung, thời gian học hè của học sinh mầm non sẽ bắt đầu từ ngày 17-6 và kết thúc vào ngày 16-8-2013. Vì đây là chương trình học hè, không nằm trong chương trình giáo dục bắt buộc nên các trường mầm non phải tổ chức họp phụ huynh để thỏa thuận về các khoản thu trong thời gian này.