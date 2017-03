TP.HCM: Xử lý hành chính kết hợp giáo dục pháp luật giao thông

(PL)- Ngày 9-5, UBND TP.HCM đã ban hành chỉ thị đẩy mạnh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP. Theo đó, Công an TP phối hợp với Ban An toàn giao thông TP thực hiện thí điểm xử lý hành chính kết hợp với giáo dục pháp luật đối với người vi phạm.

Đối với trường hợp bị tước giấy phép lái xe, ngoài xử phạt theo quy định còn phạt bổ sung, buộc người vi phạm xem hình ảnh, phim tư liệu về hậu quả các vụ tai nạn giao thông... Đồng thời, thông báo đến nơi cư trú hoặc nơi công tác, học tập của người vi phạm. UBND TP cũng chỉ đạo Sở GD&ĐT TP chủ trì xây dựng thí điểm chương trình giáo dục về trật tự an toàn giao thông cho học sinh tiểu học. Đồng thời, đề xuất kế hoạch tổ chức giảng dạy trật tự an toàn giao thông ở các cấp học khác từ năm học 2009-2010. Ngoài ra, Sở LĐ-TB&XH phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và Sở Y tế chuẩn bị kế hoạch tổ chức thi và cấp giấy phép lái xe hạng A1 cho người khuyết tật. T.HẰNG