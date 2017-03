Trăm dâu đổ đầu... hiệu trưởng

Đó là hiệu trưởng phải bảo đảm thu nhập hằng tháng của giáo viên không được giảm sút, ngày lễ, tết phải tính toán chi li, làm sao để có tiền thưởng cho giáo viên - nhân viên, bảo đảm cho cơ sở vật chất nhà trường ngày càng khang trang... trong khi kinh phí của Nhà nước cấp chỉ có hạn. Bây giờ, theo thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín (về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông tám tháng đầu năm và xem xét tình hình quản lý trật tự lòng lề đường trên địa bàn TP) thì hiệu trưởng các trường lại có thêm một nhiệm vụ nữa cũng gây áp lực không kém: không được để tình trạng kẹt xe xảy ra trước cổng trường, nếu không sẽ bị Sở GD-ĐT trừ điểm thi đua!



Kẹt xe - từ lâu nay đã được xem là vấn đề nan giải của thành phố. Nay việc giải quyết vấn đề kẹt xe vào giờ đón con trước cổng trường mà giao hết cho hiệu trưởng thì quả là... càng nan giải. Hiệu trưởng một trường THCS ở quận 3 bức xúc: “Chuyện kẻ xấu xông vào trường học bắt cóc, dụ dỗ học sinh không phải hiếm, vậy nên chúng tôi lo bảo đảm an ninh trật tự trong khuôn viên trường đã bở hơi tai rồi. Trước đây, Sở GD-ĐT TP có chỉ đạo các trường phải phối hợp với lực lượng công an, dân phòng tại địa phương làm công tác bảo vệ an ninh trật tự trước cổng trường. Nói thì thấy dễ nhưng không ai làm không công mà nhiệt tình cả. Nhà trường phải kêu gọi phụ huynh hỗ trợ mỗi tháng một khoản nhất định gọi là tiền trà nước cho lực lượng dân phòng. Bây giờ trên lại chỉ đạo phải đi thuê sân bãi cho phụ huynh có chỗ đón con. Giải pháp này đúng nhưng tiền đâu để thuê?”. Một cô hiệu trưởng khác than: “Ngân sách nhà nước cấp trên đầu học sinh, mới chỉ lo lương giáo viên và các hoạt động dạy - học đã thiếu trước hụt sau. Còn kêu gọi phụ huynh đóng góp thì cả một vấn đề, chỉ cần một ý kiến không đồng tình, gửi thư kiện cáo là hiệu trưởng phải làm 4-5 bản tường trình các loại. Vậy mà giờ đây lại giao cho cả chuyện đi thuê mặt bằng thì quả là... chịu hết nổi”.



Trước sự bức xúc của các hiệu trưởng, chúng tôi mở “Điều lệ trường tiểu học”, “Điều lệ trường THCS, trường THPT” (do Bộ GD-ĐT ban hành) ra xem, đúng là trong hàng loạt nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng, tuyệt nhiên không có nhiệm vụ nào là phải bảo đảm an toàn giao thông trước cổng trường cả!



Tâm lý của tất cả hiệu trưởng ai cũng mong trường mình có sân rộng, không chỉ thuận lợi trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh mà còn có chỗ cho phụ huynh vào đón con. Nhưng quá hiếm những ngôi trường như thế, đặc biệt ở những thành phố lớn, đông dân như TP.HCM. Đã có hiệu trưởng chua chát nói:” Vừa rồi ở Hà Đông (Hà Nội) khánh thành một ngôi trường được xây với kinh phí 251 tỉ đồng, tọa lạc trên một khu đất 5, 6ha. Cứ giao cho chúng tôi những trường như thế đi, khi ấy hãy buộc trường học nhận luôn nhiệm vụ đảm bảo trật tự giao thông trước cổng trường”.



Giải quyết tình trạng kẹt xe trước cổng trường cần phải có sự phối hợp của lực lượng cảnh sát giao thông, của chính quyền địa phương, có sự hỗ trợ của phụ huynh...Còn theo phương án thuê mặt bằng cho phụ huynh có chỗ đậu xe khi đưa đón con, thành phố phải có kinh phí giúp các trường, chứ nếu giao luôn cho hiệu trưởng, chẳng khác nào chuyện bà mẹ chồng khắc nghiệt đưa cho con dâu 50.000 đồng mà buộc lo mâm cao cỗ đầy!





Theo HOÀNG HƯƠNG (TT)