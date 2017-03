Tràn lan sai phạm trong đào tạo, cấp giấy phép lái xe

Chiều 31/5, Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải đã công bố kết luận thanh tra về công tác đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tại 5 tỉnh thành phía Nam gồm TP HCM, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre và Hậu Giang.



Theo ông Nguyễn Văn Huyện, Chánh thanh tra Bộ Giao thông Vận tải, sau thời gian thanh tra phát hiện công tác dạy và thi lý thuyết tại 5 tỉnh thành phía Nam "có vấn đề, còn nhiều sai phạm". Trong đó, một số đơn vị tổ chức đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe còn thiếu xe tập lái như Trung tâm đào tào và thực nghiệm cơ giới trường Cao đẳng Giao thông Vận tải III; trường Cao đẳng Giao thông Vận tải TP HCM; Trung tâm dạy nghề Đồng Tiến và trường Trung cấp nghề số 7 - Bộ Quốc phòng. Nhiều cơ sở thiếu phòng học, sân tập như Trung tâm dạy nghề bán công Sài Gòn Tourist, Trung tâm dạy nghề tư thục lái xe Trường An, Phân hiệu 3 - trường Trung cấp dạy nghề khu vực đồng bằng Sông Cửu Long.







Việc đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe hiện nay được đánh giá là còn nhiều tiêu cực. Ảnh: P.V.



Theo Nghị quyết số 88, Chính phủ đã yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phải đẩy mạnh thực hiện các biện pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe; tiếp tục hoàn thiện giáo trình đào tạo, quy trình sát hạch lái xe; tăng cường công tác giám sát các kỳ sát hạch.

Theo Hữu Công (VNE)



Trong quá trình thanh tra, cơ quan chức năng cũng phát hiện một số trường hợp thi hộ bằng lái xe môtô tại Trường Trung cấp nghề số 7 (TP HCM) và đã giao cho công an phường xử lý. Về công tác cấp giấy phép đào tạo, Sở Giao thông Vận tải Hậu Giang đã cấp giấy phép lái xe môtô hạng A2 trong khi cơ sở đào tạo chưa có giáo viên và xe tập lái hạng này. Còn Sở Giao thông Bến Tre lại cấp phép đào tạo cho các trung tâm ở một số huyện không đủ điều kiện về sân tập lái.Chánh thanh tra Bộ đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng và đình chỉ đào tạo lớp lái xe ôtô (khóa CK01/2013) của trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải Đồng Tháp vì đã tổ chức đào tạo không theo chương trình không đúng thời gian quy định.Về hướng xử lý các sai phạm, Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Tổng cục Đường bộ đình chỉ tuyển sinh đào tạo lái xe ôtô đối với phân hiệu 3 Hậu Giang - trường Trung cấp nghề khu vực đồng bằng sông Cửu Long cho đến khi đơn vị này có sân tập lái đúng quy định và củng cố công tác đào tạo, giáo vụ. Tại TP HCM, Thanh tra Bộ cũng đề nghị đình chỉ tuyển sinh đào tạo giấy phép lái xe đối với Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp (Trường ĐH SPKT TP HCM) do sân tập lái không đủ điều kiện và giấy phép đào tạo đã hết hạn.Bên cạnh đó, lực lượng thanh tra cũng đề nghị hạ lưu lượng đào tạo lái xe ôtô đối với Trung tâm đào tạo và thực nghiệm cơ giới (trường Cao đẳng Giao thông Vận tải III) từ 850 học viên/năm xuống 716 và 430 học viên/năm xuống 370 học viên năm đối với Trung tâm dạy nghề Đồng Tiến. Thanh tra Bộ cũng yêu cầu Sở Giao thông TP HCM đình chỉ tuyển sinh đào tạo giấy phép lái xe hạng A1 đối với 3 đơn vị tổ chức đào tạo vì có nhiều sai phạm.Theo Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải, hiện cả nước có 330 cơ sở đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe cơ giới nhưng có quá nhiều bất cập, gây bức xúc cho người dân, góp phần làm gia tăng tai nạn giao thông.Tại buổi làm việc với Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia mới đây, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã lưu ý các bộ, ngành liên quan cần đẩy mạnh công tác chống tiêu cực và xử lý nghiêm vụ việc tiêu cực ở các lĩnh vực như đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe; đăng ký, đăng kiểm phương tiện.