Trắng đêm chờ mua hồ sơ vào mẫu giáo!

Bà NGUYỄN KIM PHƯỢNG, Phó Trưởng phòng Giáo dục quận 12 phụ trách về mầm non: Các trường mầm non khác trong quận hiện chưa có trường nào xảy ra tình trạng quá tải như trên. Toàn quận 12, bình quân mỗi phường chỉ có một trường mầm non công lập. Sắp tới có thêm một trường Sơn Ca 6 xây lại mới với quy mô lớn, một trường xã hội hóa hy vọng sẽ đáp ứng đủ nhu cầu học cho học sinh. Số trường mầm non và nhóm nhà trẻ ngoài công lập trên toàn quận là hơn 100. Phòng rất quan tâm, tổ chức theo dõi, bồi dưỡng để đưa chất lượng, chương trình học của trường tư gần như các trường công. Mục đích để phụ huynh có thể yên tâm, tin tưởng gửi con em của mình, san sẻ bớt áp lực cho các trường mầm non công lập.