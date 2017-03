Tranh cãi vụ sữa có giòi

Như đã thông tin, vào ngày 29.9, một số phụ huynh lớp Mầm đưa con đi học đã nán lại trường Mẫu giáo An Cơ để xem con em mình ăn uống như thế nào thì phát hiện trong ca sữa (bằng inox) có giòi nên báo lại Ban giám hiệu. Cô Trần Thị Mai Chi - Hiệu trưởng - thừa nhận vụ việc và nói rằng do khâu vệ sinh dụng cụ đựng sữa chưa tốt.



Tại cuộc họp hôm qua, cô Chi phát biểu: “Sự việc này xảy ra có một phần lỗi do tôi không thường xuyên kiểm tra dẫn đến trong sữa mà các bé uống có giòi. Chúng tôi cũng đã họp nội bộ vào ngày 3.10 với kết luận, trong sữa các bé uống có giòi không phải do nguồn gốc từ sữa bột mà do sơ suất trong khâu pha chế”.



Cô Chi còn cho biết tại buổi họp hội phụ huynh cũng đồng tình quan điểm trên và đề nghị tiếp tục cho các bé uống sữa bột (do một DN ở TP.HCM cung cấp - PV) như trước đây. Ông Phạm Viết Đức - Trưởng ban đại diện phụ huynh học sinh - phát biểu tại cuộc họp: “Ngay khi sự việc xảy ra, chúng tôi có đến kiểm tra hiện trường nhà bếp (ngày 29.9 - PV) và tôi đưa tay vào các vòi ống ấm pha chế có một lớp gợn màu vàng dày cộm, có mùi chua. Giòi có thể phát sinh từ đây”.



Thế nhưng, nhân viên nhà bếp của trường không thừa nhận lỗi "giòi xuất hiện từ khâu pha chế" mà cho rằng do trong sữa bột có sẵn giòi. Đại diện các nhân viên nhà bếp phản đối: “Trong ấm không thể có giòi. Nếu có thì khi chế, nước nóng vào giòi sẽ bị chết, không thể sống được như phụ huynh phản ánh". Cô Chi nói: “Nước do các cô nấu từ 6 giờ sáng, pha sữa để nguội rồi mới châm vào ấm nên không thể làm giòi ngưng phát triển”.



Ông Phan Văn Minh, Phó phòng Giáo dục huyện Châu Thành, cho biết: “Hiện nay chưa xác định chính xác nguyên nhân sinh ra giòi. Trước mắt, đề nghị cô Chi viết bản tự kiểm điểm rút kinh nghiệm. Đối với các nhân viên nhà bếp, cần phân chia rõ trách nhiệm cụ thể từng khâu cho từng nhân viên”.



Theo Xuân Bình (TNO)