Trầy trật với đề sinh, đề văn khối D hay hơn khối C

Theo ghi nhận của phóng viên, tại nhiều hội đồng thi của ĐH KHTN TP.HCM, ĐH Y dược hơn 2/3 thời gian làm bài gần như không có thí sinh nào ra sớm. Hết giờ làm bài, thí sinh rời phòng thi từng tốp. TS Lê Thị Thu Hương (Thanh Hóa) thi vào trường ĐH Y dược nhận định: Đề sinh tương đối khó cả phần lý thuyết và bài tập, em lướt qua đề làm những câu chắc chắn đúng trước nhưng vẫn còn hơn 15 câu em đánh cầu may hên xui.



Thí sinh dự thi khối C,D cũng hoàn thành bài thi môn văn của mình. Thí sinh Anh Khoa (Long An) thi vào ĐH Luật TP.HCM cho biết: Đề thi khối C kiểm tra kiến thức lớp 12 chiếm 5 điểm, 5 điểm còn lại thì đề ra theo cách cũ, chủ yếu là cảm nhận văn học (cụ thể là hao bài thơ Đây Thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử và Tương Tư của Nguyễn Bính). “Xem qua đề thi khối D, em thích đề văn khối này hơn”-Khoa nói.



Tương tự, thí sinh Nguyễn Tiến Trung dự thi vào khoa Xã hội học (ĐH KHXH-NV TP.HCM) cho biết: Phần yêu cầu về cảm nhận văn học tới 8 điểm, đề thi này thí sinh sẽ thoải mái trình bày quan điểm, cảm nhận của mình về một vấn đề xã hội (đề thi có 1 câu hỏi mở: “Ngưỡng mộ thần tượng là một nét đẹp văn hóa, nhưng mê muội thần tượng là một thảm họa”). Thời học THPT, em từng biết những người bạn của em đam mê thần tượng như thế nào và họ phơi bày cảm xúc của mình với thần tượng. Em làm câu này tất tốt.





Q.VIỆT