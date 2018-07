Trẻ em chat sex, phải làm sao?

Cần dạy trẻ về Internet an toàn từ lứa tuổi mầm non Trẻ em có quyền tiếp cận thông tin trên mạng. Một khi trẻ cầm điện thoại thông minh, không ai có thể đi theo để bảo vệ trẻ nữa. Vì vậy, cần cung cấp cho các em một nền tảng giáo dục để các em có sức đề kháng trước những thông tin xấu. Việc giáo dục cần bắt đầu từ thế hệ mầm non, tiểu học. Ông ĐẶNG HOA NAM, Cục trưởng Cục Bảo vệ trẻ em Nhà cung cấp dịch vụ phải có trách nhiệm Cha mẹ cần dạy con em mình nhận biết những rủi ro trên môi trường mạng, tránh xa những tình huống nguy hiểm, đồng thời lắng nghe những vấn đề các em chia sẻ khi sử dụng mạng. Bên cạnh đó, các nhà cung cấp dịch vụ phải có biện pháp giới hạn nội dung phù hợp với trẻ em theo yêu cầu của chủ thuê bao. Ông NGUYỄN HOÀI NAM, chuyên gia của Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT