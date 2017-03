Trẻ học trường tư, đóng phí trường công

Toàn quận Tân Phú có 11 phường nhưng chỉ có 12 trường mầm non công lập. Theo thống kê, năm học 2015-2016 toàn quận có đến hơn 4.500 trẻ năm tuổi ra lớp lá trong khi các trường công lập chỉ đáp ứng được hơn 2.000 chỗ học, còn lại do các trường ngoài công lập nuôi dạy. Chưa kể quận còn phải thực hiện thí điểm nhận trẻ 6-18 tháng tuổi tại bốn trường mầm non là Hoa Anh Đào, Phượng Hồng, Bông Sen và Rạng Đông nên càng khó khăn về phòng ốc. Bà CHUNG BÍCH PHƯỢNG, Phó Trưởng phòng GD&ĐT quận Tân Phú