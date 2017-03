Trẻ mầm non “chóng mặt” vì ngoại khóa

Không thể giao hết cho đối tác Việc các trường mầm non tổ chức dạy ngoại khóa là để đáp ứng nhu cầu của một số phụ huynh không có điều kiện đưa con đến nhà thiếu nhi hay các trung tâm văn hóa để học năng khiếu. Cũng không phủ nhận việc dạy ngoại khóa đã giúp các trường mầm non phát hiện khả năng của học sinh và tham gia các phong trào tích cực hơn như: học sinh học hội họa tham gia cuộc thi “Nét vẽ xanh”, học sinh lớp thể dục nhịp điệu tham gia hội thi về thể dục thể thao... Tuy nhiên, các trường phải bảo đảm có phòng học để giảng dạy ngoại khóa. Bên cạnh đó, ban giám hiệu nhà trường cần có sự kiểm tra, giám sát việc dạy và học ngoại khóa, không thể giao hết cho đối tác. Đồng thời, nhà trường cũng cần trao đổi, nhắc nhở giáo viên, không được gợi ý hoặc ép buộc phụ huynh cho con em học ngoại khóa. Mỗi học sinh cũng không được học quá ba môn ngoại khóa/tuần. Bà NGUYỄN THỊ KIM DUNG(trưởng phòng giáo dục mầm non Sở GD-ĐT TP.HCM)