Trẻ phải nhận biết ý nghĩa của các con số

Đây sẽ là căn cứ để triển khai và chỉ đạo công tác chăm sóc giáo dục trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non, đồng thời là căn cứ để đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non, tăng cường cơ sở vật chất và đảm bảo các điều kiện khác để nâng cao chất lượng giáo dục mầm non. Chương trình được xây dựng theo hai giai đoạn: Chương trình giáo dục nhà trẻ và Chương trình giáo dục mẫu giáo.

Dự thảo đưa ra một số yêu cầu bắt buộc đối với các trường mầm non nhằm phát triển thể chất cho trẻ như: Trẻ 3-4 tuổi có thể đi hết đoạn đường hẹp (20 cm x 3 m); đi kiễng gót liên tục 3 m; cách xa 2,5 m nhưng trẻ vẫn bắt được bóng ba lần liền không rơi; ném trúng đích xa 1,5 m...

Với trẻ 4-5 tuổi bước đi liên tục trên ghế thể dục hay vạch kẻ thẳng trên sàn; ném trúng đích xa 2 m; không ăn thức ăn có mùi ôi; không ăn lá, quả lạ..., không uống rượu, bia, cà phê; không tự ý uống thuốc khi không được phép của người lớn; nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.

Với trẻ 5-6 tuổi có thể giữ được thăng bằng và đi lên xuống trên tấm ván dài 2 m, rộng 30 cm, đặt dốc 30 độ; có thể đứng một chân và giữ thẳng người trong 10 giây, bò vòng qua 5-6 điểm dích dắc cách nhau 1,5 m; nhận biết được nguy cơ không an toàn khi ăn uống và phòng tránh: như biết cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt dễ bị hóc, sặc...

Giáo viên sẽ sử dụng một hay kết hợp nhiều phương pháp để đánh giá như quan sát, trò chuyện với trẻ, đánh giá qua bài tập... Kết quả sẽ được giáo viên ghi lại trong hồ sơ cá nhân của mỗi trẻ.