Trên 30 ứng viên thi chọn hiệu trưởng

Các ứng viên đang công tác tại các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở ở TP Bạc Liêu đã thi lý thuyết và thuyết trình xoay quanh công tác nghiệp vụ, điều lệ trường học, xử lý tình huống sư phạm, tình huống trong quản lý, kế hoạch chiến lược phát triển giai đoạn 5 năm của trường và trả lời một số câu hỏi do ban giám khảo đưa ra. Kỳ thi do UBND TP Bạc Liêu tổ chức.





Theo MINH QUỐC (TT)