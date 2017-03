Trên 90% điểm trường Quảng Bình hoạt động trở lại

Ngành phấn đấu trong tuần này, 100% trường học trên toàn tỉnh trở lại hoạt động bình thường.



Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là hầu hết trang thiết bị dạy học đã bị hư hỏng nặng; bàn ghế, sách vở của giáo viên và của các học sinh bị lũ cuốn và chìm trong nước lũ, nhiều học sinh không còn sách vở để đến trường.



Tại một số nơi, học sinh vẫn chưa thể đến trường, như vùng rốn lũ Tân Hóa (huyện Minh Hóa), hai xã Quảng Minh và Quảng Sơn (huyện Quảng Trạch), lốc xoáy kèm theo nước lũ lên cao tiếp tục làm tốc mái, cuốn trôi nhiều bàn ghế, sách vở, dụng cụ học tập. Trường học ở các xã Liên Trạch, Phúc Trạch, Sơn Trạch... (huyện Bố Trạch) cũng đang ngập trong bùn đất.



Sau bão lũ, ngành giáo dục tỉnh Quảng Bình đã huy động nhân lực và phối hợp với các lượng lượng như biên phòng, quân đội, công an, đoàn thanh niên khẩn trương dọn dẹp lại những đống đổ nát, bùn đất, làm vệ sinh trường lớp, lợp lại mái các điểm trường để sớm đưa các em học sinh trở lại trường học.



Nhằm giúp đỡ gia đình các giáo viên bị thương vong, bị thiệt hại do bão số 10, số 11 tại Quảng Bình, Công đoàn Bộ Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ hơn 600 triệu đồng; Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh hỗ trợ 5 triệu đồng/gia đình có giáo viên bị thiệt mạng; hỗ trợ 3 triệu đồng/gia đình giáo viên và 1-3 triệu đồng cho các gia đình học sinh bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ.





Theo Nguyễn Đức Thọ (TTXVN)