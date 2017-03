Triển khai Đề án Sữa học đường từ tháng 9-2014

Chiều 11-8, Ban chỉ đạo Đề án Sữa học đường tỉnh Đồng Nai đã họp và thống nhất bắt đầu từ tháng 9-2014, đề án này sẽ được chính thức triển khai tại năm huyện gồm: Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Định Quán, Tân Phú, Vĩnh Cửu và hai trường mầm non ngoài công lập là Trường mầm non Thế giới xanh (xã Hóa An, TP Biên Hòa) và Trường mầm non Đông Phương (Khu công nghiệp Sông Mây, huyện Trảng Bom).

Theo đó, năm 2015, chương trình sẽ được triển khai cho tất cả trẻ tại các trường mầm non trên địa bàn toàn tỉnh và đối với học sinh lớp một của các trường tiểu học tại năm huyện trên. Từ năm 2016 – 2020, sẽ được thực hiện ở tất cả các cơ sở giáo dục mầm non và học sinh từ lớp 1 đến lớp 3 của các trường trong tỉnh.

TIẾN DŨNG