Triển lãm trưng bày 194 bức tranh do các em thiếu nhi tàn tật tại các mái ấm, nhà mở trên địa bàn TP.HCM và các em thiếu nhi tỉnh An Giang thực hiện trong hội trại sáng tác năm 2013. Chủ đề vẽ về Bác Tôn và quê hương An Giang.

Các em thiếu nhi khuyết tật ở TP.HCM đang tham quan triển lãm tranh Bác Tôn và quê hương An Giang. Ảnh: H.GIANG

Đây là một hoạt động về nguồn nhằm giáo dục cho các em thiếu nhi về truyền thống lịch sử qua cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

H.GIANG