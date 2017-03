Trở lại trường, SV vẫn còn tâm lý vui xuân

Năm nay, sinh viên (SV) cả nước có kỳ nghỉ học dài ngày để đón xuân Nhâm Thìn, các SV có nhiều thời gian hơn để đoàn tụ bên gia đình, có nhiều kế hoạch du xuân hấp dẫn muốn thực hiện cùng bạn bè. Vì vậy, việc trở lại trường học của các SV dường như chưa được ổn định như những ngày trước tết.









Theo Lan Anh (DT)



Phạm Thị Hương, SV năm một ngành quản trị kinh doanh, ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa) chia sẻ: “Ngày đầu tiên đến lớp của năm mới nhưng các bạn đi học chưa đầy đủ và đang còn tâm lý vui xuân, đến lớp để gặp mặt đầu xuân chứ chưa chú tâm đến việc học hành. Lớp em sĩ số thiếu 10 bạn, có lẽ các bạn đang còn những kế hoạch du xuân cùng gia đình, người thân”.Dạo vòng quanh hành lang của các lớp học, nhiều bàn ghế vẫn còn chỗ trống, cặp sách chỉ một hai quyển đem đi học vì chưa đăng kí được môn. Nhiều thầy cô giáo dành một khoảng thời gian ngắn đầu giờ để trò chuyện, tâm sự và thăm hỏi các SV trong kì nghỉ Tết.Thầy Thành - giảng viên ĐH Hồng Đức tâm sự: “Buổi học đầu tiên của năm mới bao giờ cũng vắng SV. Tôi thường dành một chút thời gian để trò chuyện với các em, tạo không khí thoải mái, thân thiện trước khi bắt đầu công việc học hành. Hơn nữa, dường như trong các em đều “ngại” đến lớp và chưa chuẩn bị tinh thần học tập đầu năm. Vì vậy, tâm lý ham chơi còn rất nhiều, việc học trở nên bị ép buộc, uể oải hơn”.Lướt nhanh qua các lớp học kế toán của trường ĐH Hồng Đức, tỷ lệ SV chưa tới lớp buổi học đầu tiên còn nhiều, lớp Kế Toán K13D sĩ số 50/67, vắng 17 SV; Lớp Kế toán K13A sĩ số 55/65;… Riêng lớp Kế toán K32 có sĩ số 30/67, vắng 37 SV vào buổi học đầu tiên của năm vào đầu tuần (đây là lớp học giáo dục quốc phòng đầu năm).SV Lê Thị Quỳnh nói giọng nhí nhảnh: “Chúng em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để bắt đầu việc học, em đến lớp để mong được gặp các bạn sinh viên đầu xuân, xem các bạn ăn tết như thế nào cùng gia đình. Và rủ các bạn cùng nhau đi chùa cầu may, mong cho năm mới gặp nhiều may mắn, học hành đạt kết quả cao và luôn có sức khỏe tốt. Đầu xuân ai chẳng đi chùa hả chị, để may mắn cả năm nên nghỉ một buổi học cũng không sao. Vả lại đầu năm cũng chưa học nhiều”.Với các SV năm một ngành Kế toán Trường ĐH Hồng Đức thì sau Tết lại là quãng thời gian tập trung cao độ cho ôn thi học kỳ, các bạn chuẩn bị hành lý tư trang đến trường rất sớm, nhưng trong mỗi các em vẫn mang tâm lý chưa hết xuân. “Ăn Tết xong, chúng em chẳng còn tinh thần ôn thi nữa, bánh kéo, thịt thà làm cho mụ mẫm đầu óc hết rồi. Đầu xuân tâm lý ai cũng muốn đi chùa chiền du xuân”, SV tên Tâm chia sẻ.Còn bạn Lê Hồng Giang, sinh viên Trường CĐ Nghề Thanh Hóa nói giọng tiếc nuối: “Nếu được ở nhà nghỉ thêm vài ngày nữa thì hay biết mấy, em sẽ cùng gia đình, bạn bè đi xem các lễ hội, chùa chiền khấn vái cầu may cho cả năm. Nhưng vì lịch học của trường quy định rồi nên em mới phải đến trường. Tuy vậy, nhưng tâm lý chúng em vẫn chưa tập trung học cơ”.Nhiều SV đến trường học sớm vì có thêm cơ hội cùng bạn bè trong lớp đi chơi xuân. Trước và trong Tết nhận được tiền làm thêm và mừng tuổi năm mới, các bạn dành dụm lại để cùng nhóm bạn tổ chức các cuộc dụ xuân như picnic, cắm trại, leo núi… trước khi bắt đầu một học kỳ mới.“Em muốn bước sang một năm mới, một học kỳ mới với tinh thần thoải mái, hào hứng, tràn đầy năng lượng cho cả năm được thành công. Vì vậy em muốn tổ chức một chuyến du xuân tại các chùa cùng bạn bè để cầu tài cầu lộc, có những kỉ niệm đẹp và sẵn sàng cho việc học tập”, bạn SV tên Thanh tâm sự.