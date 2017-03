Trời rét đậm, nhiều tỉnh phải cho học sinh nghỉ học

Theo ông Hồ Mạnh Hưng, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Lạng Sơn, nhiệt độ ở một số huyện, nhất là khu vực vùng biên như Mẫu Sơn, Cao Lộc, Bình Lộc có nơi đã xuống đến 4 độ C. Vì thế, trong hai ngày vừa qua, phòng giáo dục và đào tạo của các địa phương này đã chủ động cho học sinh bậc mầm non và tiểu học được nghỉ.



Cũng theo ông Hưng, tình hình thời tiết ở Lạng Sơn vẫn đang diễn biến phức tạp và dự kiến trong vài ngày tới, nhiệt độ vẫn duy trì ở mức thấp. Vì thế, học sinh ở hai bậc này có thể vẫn chưa thể đến trường.



Mặc dù nghỉ học nhưng ông Hưng khẳng định Sở không lo bị chậm chương trình do Lạng Sơn đã lường trước được việc này và bố trí học sớm hai tuần so với thời gian chính khóa. Bên cạnh đó, thời gian nghỉ Tết của học sinh Lạng Sơn sẽ chỉ khoảng 10 ngày so với khoảng 15 ngày như các tỉnh khác.



Bên cạnh việc chủ động cho học sinh nghỉ học tránh rét, Sở GD-ĐT tỉnh Lạng Sơn cũng đã tổ chức quyên góp tiền và quần áo ấm cho học sinh nghèo vùng cao, mỗi giáo viên, cán bộ ủng hộ ít nhất 20.000 đồng. Kết quả, giáo viên toàn ngành đã quyên góp được 500 triệu đồng.



Giống như Lạng Sơn, Hà Giang cũng cho học sinh bắt đầu năm học mới từ 15/8/2010 thay vì từ 5/9/2010 như quy định để phòng trường hợp phải cho học sinh nghỉ khi thời tiết khắc nghiệt.



“Tuy học sinh Hà Giang đã quen với giá rét nhưng những ngày qua, nhiệt độ xuống thấp đã làm cho một số em nghỉ học,” bà Liên cho biết.



Tại Lào Cai, công tác đối phó với thời tiết giá lạnh cũng được Sở GD-ĐT tỉnh này triển khai ngay từ đầu năm học. Theo ông Giám đốc Sở Trương Kim Minh, Sở đã có chỉ đạo cụ thể với từng phòng trực thuộc, thành lập một bản đồ xác định những trường nằm trong vùng bị ảnh hưởng nặng nhất bởi thời tiết để có phương án kiểm tra, sửa chữa cơ sở vật chất đảm bảo việc dạy và học ở các trường này.



So với các tỉnh khu vực miền núi, Hà Nội có ấm hơn nhưng nhiệt độ cũng đang ở mức dưới 10 độ C. Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Đoàn Hoài Vĩnh đã chỉ đạo các trường kiểm tra lại cơ sở vật chất, không bắt học sinh mặc đồng phục nếu không đủ ấm, không tập trung học sinh ngoài trời trong điều kiện giá rét và có thể điều chỉnh giờ học để các em không phải đến trường quá sớm.



Trong khi các tỉnh đang ráo riết triển khai phương án tránh rét cho học sinh thì tình hình thời tiết trong mấy ngày tới dự kiến sẽ không khả quan hơn. Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, bộ phận không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo đêm nay và ngày mai (6/1), bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc.



Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ, các tỉnh ven biển bắc và trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa. Các tỉnh Bắc Bộ trời rét hại. Các tỉnh bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng băng giá và sương muối.



Thời tiết này dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài trong vài ngày tới.

Trong khi Lạng Sơn rút ngắn thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán thì Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang lại chủ trương kéo dài thời gian nghỉ này lên đến một tháng đối với học sinh mầm non và tiểu học. Theo bà Phó giám đốc Sở Triệu Thị Liên, Sở sẽ cho học sinh hai bậc này nghỉ học từ 20/12 âm lịch đến hết mùng 10 tháng Giêng, vừa nghỉ Tết, vừa kết hợp tránh rét.

