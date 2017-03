Trông trẻ từ 3 tháng tuổi: Trường sợ, phụ huynh lo

Theo Điều lệ trường mầm non, do Bộ GD-ĐT mới ban hành (tháng 4/2008), quy định, trường mầm non có nhiệm vụ tiếp nhận trẻ từ 3 tháng tuổi trở lên. Tuy nhiên, sau gần 2 tháng, các trường mầm non đều cho biết, việc nhận trẻ ở độ tuổi 3 tháng là không thể và phụ huynh cũng rất e ngại…