Trực tuyến "chọn nghề phù hợp để lập nghiệp và phương pháp ôn thi hiệu quả"

Vào lúc 14g30 thứ Bảy ngày 15-06-2013, trang thông tin trực tuyến tuvantuyensinh.vn phối hợp cùng Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức chương trình trực tuyến, chủ đề: “Chọn nghề phù hợp để lập nghiệp và phương pháp ôn thi hiệu quả”.

Khách mời tham dự Chương trình gồm các chuyên gia, nhà giáo đến từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia TP.HCM, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex, Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM, Trường Cao đẳng nghề Du lịch Sài Gòn:

(1) PGS.TS Nguyễn Đình Phư - Chủ tịch Hội đồng cố vấn trang Onthi.net.vn, Giảng viên Đại Học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh;

(2) Thạc sỹ Lý Lâm Hùng- Trưởng phòng Đào tạo trực tuyến Trang Onthi.net.vn;

(3) Thạc sỹ Hồ Ngọc Tiến - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex;

(4) Thạc sỹ Vương Hồng Quân - Giám đốc Trung tâm tuyển sinh Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM;

(5) Thầy Dương Văn Bình- Hiệu trưởng Trung tâm luyện thi ĐH - CĐ chất lượng cao Miền Đông - Sài Gòn;

Mọi thắc mắc về Chương trình, quý phụ huynh và các em học sinh có thể đặt câu hỏi tại đây.

* Em chào thầy, nếu sức học chỉ đạt mức trung bình thậm chí còn thấp hơn thì có nên thi đại học không ạ? Nếu không thì có thể học những hệ nào ạ? Hay em có thể đi du học được không ạ? Mong thầy tư vấn giúp em.

(Liễu Thanh - Email: thanhlieu...@yahoo.com.vn)

PGS.TS Nguyễn Đình Phư - Chủ tịch Hội đồng cố vấn trang Onthi.net.vn, Giảng viên Đại Học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh trả lời:

Em hãy cố gắng chuẩn bị tốt và thi. Biết đâu, em lại đậu với điểm cao thì sao! Em vẫn có thể du học như mọi người khác. Vấn đề là em sẽ đầu tư cho việc học như thế nào? Nghiêm túc hay bàng quan thờ ơ? Hãy tự tin ở mình, em nhé!

* Thưa thầy, em xin hỏi sau khi tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh Thương mại, liệu em có thể học lên cao học về Kinh tế không ạ? Em cảm ơn.

(Nguyễn Huyền - Email: thi_huyen59...@yahoo.com.vn)

PGS.TS Nguyễn Đình Phư- Chủ tịch Hội đồng cố vấn trang Onthi.net.vn, Giảng viên Đại Học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh trả lời:

Hoàn toàn có thể, ví dụ: GS Chữ Văn Ba đang dạy Toán tại Canada trước đây là sinh viên ngoại ngữ (Anh) của Trường ĐH Ngoại ngữ Hà Nội đấy. GS. Ba Chu khá nổi tiếng về Toán Kinh tế, chuyên về Ngân hàng- Tài chính. Do đó, việc học lên là tùy thuộc vào khả năng của em.



PGS.TS Nguyễn Đình Phư- Chủ tịch Hội đồng cố vấn trang Onthi.net.vn, Giảng viên Đại Học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh

* Em chào thầy, em của em có đăng kí học tại Trung tâm luyện thi ĐH Miền Đông - Sài Gòn và được học miễn phí trên trang Onthi.net.vn, em thấy rất hữu ích. Em muốn biết chính sách này có được ưu đãi thường xuyên và các bài giảng có được cập nhật liên tục hay không?

(Nguyễn Thị Tố Như - Email: thitonhu...@yahoo.com.vn)

Thầy Dương Văn Bình- Hiệu trưởng Trung tâm luyện thi ĐH - CĐ chất lượng cao Miền Đông - Sài Gòn trả lời:

Chào bạn!

Với mục đích tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh trong quá trình chuẩn bị cho các kì thi tuyển sinh. Trong thời gian qua Trung tâm luyện thi ĐH Miền Đông - Sài Gòn phối hợp với onthi.net.vn để hỗ trợ học sinh trong quá trình học. Khi học sinh học tại Trung tâm sẽ được học trực tuyến miễn phí trên onthi.net.vn. Qua quá trình này học sinh có được kết quả rất tốt khi được học theo phương pháp truyền thống kết hợp với học trực tuyến. Nhận thấy hiệu quả rõ rệt, từ sự phối hợp này chúng tôi cam kết sẽ duy trì chính sách này thường xuyên. Về bài giảng luôn được cập nhật liên tục và bám sát chương trình của Bộ GD & ĐT.

* Chào Hội đồng tư vấn, cho em hỏi làm sao để xác định được ngành nghề mình có khả năng và phù hợp với nó. Để chọn cần dựa trên những yếu tố nào? Em cảm ơn.

(Tô Minh Tâm - Email: miss_u_finally29...@yahoo.com.vn)

PGS.TS Nguyễn Đình Phư - Chủ tịch Hội đồng cố vấn trang Onthi.net.vn, Giảng viên Đại Học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh trả lời:

Em tham khảo câu trả lời phía trên và vào trang web: tracnghiep.tuvantuyensinh.vn để thử chọn nghề phù hợp cho mình.

* Thưa thầy, cho em hỏi em khá về môn Anh văn, em lại thích những ngành về xã hội nên em không biết chọn ngành nghề nào là phù hợp ạ, mong thầy tư vấn giúp em.

(Anh Tuấn - Email: nhoztuan.lozchoz...@yahoo.com.vn)

PGS.TS Nguyễn Đình Phư - Chủ tịch Hội đồng cố vấn trang Onthi.net.vn, Giảng viên Đại Học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh trả lời:

Nhu cầu ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh lúc nào xã hội cũng cần. Em có thể học bất kỳ ngành nào thuộc các môn Xã hội Nhân văn và Luật, Kinh tế. Ví dụ, em có thể học ngành báo chí, mai sau sẽ có dịp làm việc với nguồn thông tin nhiều vô kể bằng tiếng Anh. Em cũng có thể học ngành Văn hóa học của các dân tộc khác,... Tóm lại, em hãy xem khả năng tiếng Anh là một lợi thế cho nghề nghiệp.

* Em chào thầy, em học tại Trường CĐ nghề Kỹ thuật Công nghệ Tp.HCM sau khi tốt nghiệp, nếu em muốn liên thông thì có được không, Trường có tổ chức liên thông không hay em phải tham gia ở trường khác ạ?

(Đinh Châu Tấn - Email: chautan…@yahoo.com)

Thạc sỹ Vương Hồng Quân - Giám đốc Trung tâm tuyển sinh Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM trả lời:

Chào em Châu Tấn

Trường hợp của em thầy trả lời như sau:

Theo quy định của nhà nước, bắt đầu từ năm 2013 tất cả sinh viên Cao Đẳng Nghề và Cao Đẳng Chuyên Nghiệp nếu muốn học tiếp liên thông phải đủ các điều kiện như sau:

Thứ nhất, nếu em muốn thi liên thông ngay sau khi tốt nghiệp cao đẳng thì phải thi cùng đợt, cùng đề với kỳ thi tuyển sinh đại học hàng năm.

Thứ hai, nếu em muốn thi theo đề thi riêng của trường tổ chức đào tạo thi em phải có kinh nghiệm 36 tháng kể từ ngày tốt nghiệp cao đẳng

Thân chào em.

* Thưa thầy, hiện nay em ở Đồng Nai, em muốn học nghề ở Trường Vinatex. Em xin hỏi Trường có chi nhánh nào ở Đồng Nai không ạ? Em muốn học nghề Thời trang, khi đăng ký em cần chuẩn bị những gì ạ?

(Hồ Quốc Trí - Email: quoctri...@yahoo.com.vn)

Thạc sỹ Hồ Ngọc Tiến - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex trả lời:

Trường có cơ sở ở Trảng Bom. Em liên hệ để nộp hồ sơ

* Thưa thầy trong quá trình học tại Trường CĐ nghề Kỹ thuật Công nghệ Tp.HCM, em có được trang bị về kỹ năng về ngoại ngữ và tin học không ạ?

(Hoàng Cường - Email: hoangcuong…@yahoo.com)

Thạc sỹ Vương Hồng Quân - Giám đốc Trung tâm tuyển sinh Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM trả lời:

Chào em Hoàng Cường

Trong chương trình đào tạo hệ dài hạn của nhà trường đều được trang bị kỹ năng về ngoại ngữ, tn học nên em yên tâm. Ngoài ra, trường có mở thêm các ngành đào tạo chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế và khu vực, các lớp này sau khi tốt nghiệp sinh viên phải đạt được kỹ năng nghề và phải đạt được trình độ ngoại ngữ là TOEIC từ 400 điểm trở lên.

Thân chào em

* Càng đến gần ngày thi tâm lý em càng lo lắng và không thể tiếp thu được bất cứ kiến thức nào nữa? Lúc này em nên làm gì để giảm tình trạng trên, xin thầy tư vấn giúp em?

(Đỗ Nguyễn Minh Anh - Email: minhanh2902…@yahoo.com)

PGS.TS Nguyễn Đình Phư - Chủ tịch Hội đồng cố vấn trang Onthi.net.vn, Giảng viên Đại Học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh trả lời:

Lúc này, em nên giảm bớt cường độ ôn tập, học hành. Hãy xem đợt thi này như một cuộc chơi! Hãy tập thư giãn, thả lỏng người, tập hít thpở sâu để lòng được bình an, đầu được minh mẫn. Không nên lo lắng thái quá. Ăn uống đủ chất, tránh các chất kích thích ( cafe, thuốc lá, rượu bia,v.v..). Ngủ đủ 7-8 tiếng/ ngày cũng là giải pháp tạo nên cân bằng và minh mẫn cho bản thân.

* Thưa thầy, trong những năm vừa qua mức thu nhập của sinh viên sau khi học tại Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Tp.HCM như thế nào ạ?

(Trần Minh Đăng - Email: minhdang…@yahoo.com)

Thạc sỹ Vương Hồng Quân - Giám đốc Trung tâm tuyển sinh Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM trả lời:

Chào em.

Theo quy định của bộ Lao động Thương binh & Xã hội sau khi tốt nghiệp sinh viên Cao đẳng nghề được xếp mức lương cùng với sinh viên Cao đẳng chuyên nghiệp, ngoài ra các ngành kỹ thuật được xếp mức lương cao hơn. Còn tình hình thực tế sinh viên của trường Cao Đẳng nghề kỹ thuật công nghệ TPHCM qua số liệu khảo sát như sau: Đối với sinh viên các ngành Cơ khí, điện tử có thu nhập từ 4 triệu đồng trở lên, còn các ngành khác thì từ 2,5 triệu đồng trở lên.

Thân chào em.

Thạc sỹ Vương Hồng Quân - Giám đốc Trung tâm tuyển sinh Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM trả lời đang câu hỏi của độc giả.

* Thưa thầy! Ngành Công nghệ Kĩ thuật Hóa học hiện nay có triển vọng không? Sau khi tốt nghiệp ngành này thì có thể làm việc gì và ở đâu? Ngành này có thể đi dạy được không? Em xin cảm ơn!

(Phan Thị Ngọc Diễm - Email: diemtomo9...@gmail.com)

PGS.TS Nguyễn Đình Phư - Chủ tịch Hội đồng cố vấn trang Onthi.net.vn, Giảng viên Đại Học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh trả lời:

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học rất cần cho các nhà máy chế biến, lọc Hóa dầu và các sản phẩm từ dầu. Ngoài ra nó còn được ứng dụng trong hầu hết các ngành nghề chế biến sản phẩm liên quan hóa chất, ví dụ sản xuất kem đánh răng, bột giặt,... Ngành nào cũng có thể dạy được khi nó nằm trong chương trình đào tạo của Luật Giáo dục và Nhu cầu của xã hội.

* Thưa thầy, với bằng học nghề thì nhà tuyển dụng có gây khó khăn không ạ? Em sợ không tìm được việc làm sau khi ra trường khi quyết định học nghề. Xin thầy cho em lời khuyên ạ. (Trần Văn Minh - Email: vanminh…@yahoo.com)

Thạc sỹ Vương Hồng Quân - Giám đốc Trung tâm tuyển sinh Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM trả lời:

Chào em Minh.

Câu hỏi này cũng có nhiều người khác hỏi như em, thầy có một số thông tin trả lời em như sau:

Thứ nhất, ngày nay nhà tuyển dụng khi tuyển lao động thường dựa vào năng lực của ứng viên chứ không dựa vào bằng cấp như em nghĩ đâu.

Thứ hai, hiện nay các nhà tuyển dụng thích tuyển sinh viên các trường cao đẳng nghề hơn sinh viên các hệ khác vì sinh viên các trường nghề có kỹ năng thực hành tốt hơn, trong quá trình đào tạo sinh viên trường nghề học 70% thực hành và chỉ có 30% lý thuyết.

Thân chào em.

* Em chào thầy, năm nay em thi khối A, em lo lắng nhất là môn Toán. Em không biết xâu chuỗi kiến thức một cách hợp lí. Vì vậy khi ôn tập em thường bị quên lắm. Xin thầy tư vấn giúp em cách học môn này sao cho hiệu quả.

(Đinh Thị Thanh Tâm - Email: dinhtam...@yahoo.com.vn)

Thạc sỹ Lý Lâm Hùng- Trưởng phòng Đào tạo trực tuyến Trang Onthi.net.vn trả lời:

Trong thời điểm cận kề kì thi đại học, rất nhiều học sinh có cảm giác càng học thì kiến thức càng rối tung lên. Để xâu chuỗi kiến thức môn toán một cách hợp lí, giúp các em nhớ kiến thức lâu nhất, thầy có mấy điều tư vấn cho em như sau:

- + Khi ôn tập 1 mảng kiến thức mới nào đó, em nên cố gắng hệ thống các kiến thức đó theo 1 cấu trúc nhất định như: Phần lý thuyết, Phần bài tập. Trong mỗi phần nên tổng hợp thành 2 phần: Lý thuyết chính, kiến thức liên quan. Bài tập thường gặp, bài tập nâng cao.

- + Kết hợp ôn tập kiến thức mới và ôn lại các mảng kiến thức đã ôn trước thông qua làm bài tập, làm đề thi thử...Đổi mới cách ôn tập như tự hệ thống hóa kiến thức theo ý hiểu của mình, sử dụng biểu đồ tư duy, truy bài cùng bạn, rút thăm kiểm tra…

- + Có kế hoạch ôn tập 1 cách hợp lý ( nên cụ thể hóa thành thời gian biểu).

- + Không ôn tập tràn lan mà ôn theo điều kiện học tập, năng lực học tập và yêu cầu học tập của cá nhân mình.

- + Có chế độ học tập và sinh hoạt hợp lí, tránh thức quá khuya, hoặc dùng các chất kích thích vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ.

Thạc sỹ Lý Lâm Hùng- Trưởng phòng Đào tạo trực tuyến Trang Onthi.net.vn

* Thưa thầy, xin thầy giới thiệu về các ngành, nghề là thế mạnh mà Trường CĐ nghề Kỹ thuật Công nghệ Tp.HCM đào tạo để em nắm rõ ạ?

(Đặng Thái Hà - Email: congthu…@yahoo.com)

Thạc sỹ Vương Hồng Quân - Giám đốc Trung tâm tuyển sinh Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM trả lời:

Chào em

Các trường nghề thường có thế mạnh về các ngành nghề về thực hành, Trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ TPHCM cũng vậy có thế mạnh rất lớn về các ngành kỹ thuật như Cơ khí, Điện - Điện Tử do có đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm và máy móc thiết bị được trang bị hiện đại. Hiện nay nhà trường có 6 nghề được bộ đầu tư đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế gồm : Cắtt gọt kim loại, Hàn, Điện Tử, Cơ điện tử, công nghệ môi trường và ứng dụng phần mềm.

Thân chào em.

* Thưa thầy, khi em theo học ở Trường CĐ nghề Kỹ thuật Công nghệ Tp.HCM em sẽ được trang bị những kiến thức nào để hỗ trợ cho quá trình xin việc sau này ạ?

(Đỗ MinhThư - Email: minhthu…@yahoo.com)

Thạc sỹ Vương Hồng Quân - Giám đốc Trung tâm tuyển sinh Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM trả lời:

Chào em

Khi em học trong các trường nghề thì em đã được trang bị các kiến thức về chuyên môn mà em được học, ngoài ra nhà trường còn trang bị cho em các kỹ năng khác như ngoại ngữ, tin học. kỹ năng sống ... Em chi cần học chăm chỉ, tiếp thu tốt các kiến thức mà nhà trường đã cung cấp thì sau khi em tốt nghiệp sẽ tìm được công việc và vị trí tốt. Chúc em thành công

* Thưa thầy, xin thầy giới thiệu về các ngành, nghề mà Trường Vinatex đang đào tạo? Theo đó, ngành nghề nào có cơ hội tìm việc cao ạ?

(Vũ Tùng - Email: vutung…@gmail.com.vn)

Thạc sỹ Hồ Ngọc Tiến - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex trả lời:

Trường Vinatex đào tạo các ngành: may, TKTT. sợi dệt, cơ khí may, CNTT, Tiếng Anh, Quản trị kinh doanh, Kế toán, điện-điện tử, cơ điện tử. Các ngành có cơ hội làm việc cao là: may, TKTT, Sợi dệt, cơ khí may

* Em chào thầy, em thuộc diện con thương binh, em không biết Trường CĐ nghề Kỹ thuật Công nghệ Tp.HCM có chính sách hỗ trợ học phí nào cho sinh viên khó khăn theo học tại trường không ạ?

(Trần Hà - Email: hatran…@yahoo.com)

Thạc sỹ Vương Hồng Quân - Giám đốc Trung tâm tuyển sinh Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM trả lời:

Chào em

Trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ TPHCM là trường công lập nên sẽ hỗ trợ tối đa các em sinh viên thuộc diện chính sách. Ngoài ra nhà trường còn hỗ trợ học bổng cho những sinh viên đạt kết quả học tập khá và giỏi. Hơn nữa đối với sinh viên Nữ học các ngành Điện tử, Cơ khí sẽ đươc miễn học phí 100% do tập đoàn Intel tài trợ.

Thân chào em.

* Em chào thầy, tụi em thường uống cafe để học bài khuya vì chỉ có cafe mới giúp em thức khuya được. Em không biết như vậy có nên không thầy?

(Hà Văn Thụy - Email: Havanthuy...@yahoo.com)

PGS.TS Nguyễn Đình Phư- Chủ tịch Hội đồng cố vấn trang Onthi.net.vn, Giảng viên Đại Học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh trả lời:

Con người đã tìm ra nhiều thứ đồ uống và cafe là một trong số đó. Tuy nhiên nếu uống cái gì quá nhiều thì không nên vì nó sẽ gây nghiện. Em chỉ nên uống một lần trong ngày thôi, không nên quá lạm dụng vì về lâu dài, nếu mình sử dụng quá nhiều sẽ tác dụng xấu lên Hệ thần kinh, lên tiệu hóa.

* Thưa thầy, em chuẩn bị vào lớp 12, qua tìm hiểu em muốn đăng kí ôn tập tại Trung tâm luyện thi Miền Đông – Sài Gòn, không biết Trung tâm có nhận những học sinh như em không hay chỉ luyện thi ĐH-CĐ? Em cảm ơn ạ.

(Kiên Thị Trinh - Email: kientrinh45...@yahoo.com.vn)

Thầy Dương Văn Bình- Hiệu trưởng Trung tâm luyện thi ĐH - CĐ chất lượng cao Miền Đông - Sài Gòn trả lời:

Chào bạn!

Việc ôn tập và luyện thi đại học không phải là tách rời nhau. Hiện nay trung tâm có các lớp cho nhưng học sinh chuẩn bị vào lớp 12 sẽ khai gảng vào đầu năm học mới. Tham gia các lớp học này các em sẽ được hệ thống lại các kiến thức đã học một cách đầy đủ, bài giảng các em được học theo tiến độ chương trình các em học ở trường, sau đó sẽ được học các chuyên đề nâng cao, theo cấu trúc của đề thi tuyển sinh. Bạn hoàn toàn có thể học tốt khi tham gia các lớp học này. Chúc bạn ôn tập tốt.

Thầy Dương Văn Bình- Hiệu trưởng Trung tâm luyện thi ĐH - CĐ chất lượng cao Miền Đông - Sài Gòn

* Em chào thầy, em đang trong quá trình luyện thi ĐH-CĐ, em chủ yếu là học trên mạng và ôn lại kiến thức trong sách giáo khoa. Tuy nhiên, em vẫn chưa yên tâm lắm với kiến thức mà mình đã học được. Mong thầy chia sẻ với cách học của em liệu có hiệu quả cao không? Em cảm ơn thầy.

(Lâm Văn Trung - Email: vantrung...@yahoo.com.vn)

Thạc sỹ Lý Lâm Hùng- Trưởng phòng Đào tạo trực tuyến Trang Onthi.net.vn trả lời:

Lựa chọn ôn thi trực tuyến trên mạng kết hợp với việc ôn tập kiến thức theo sách giáo khoa là một phương pháp ôn tập có rất nhiều lợi thế như: Tiết kiệm chi phí, rất linh hoạt về thời gian học, dễ tiếp cận, chủ động lựa chọn kiến thức và tốc độ học tập,….Để học qua mạng đạt hiệu quả cao nhất, em nên chú ý mấy vấn đề như sau:

1. Làm chủ tinh thần học tập:

Yếu tố quan trọng đầu tiên của việc học tập trực tuyến là sự tự giác. Chỉ học khi tinh thần mình đã ở trạng thái sẵn sàng học tập, sẵn sàng tiếp thu tri thức mới, sẵn sàng làm bài tập... Tránh ngồi lì chỉ để “xem bài giảng”.

2. Làm chủ nội dung học tập.

Vì học trên mạng người học có thể chủ động lựa chọn nội dung học tập, thích học phần nào cũng được, thích học bao lần cũng được.. nhưng nếu không lựa chọn 1 cách khoa học thì có thể dẫn đến những phản tác dụng như: Học không đúng nội dung yêu cầu, không đúng trình tự kiến thức hoặc chạy theo kiến thức mà có thể không phù hợp với yêu cầu học tập hay năng lực của mình.

3. Làm chủ thói quen học tập

Nghiêm túc học tập theo đúng hướng dẫn học tập, học đi đôi với hành..khi đã học xong lí thuyết và xem các ví dụ mẫu thì chắc chắn phải làm hết các bài tập kèm theo bài giảng. đồng thời cần chủ động tìm thêm các bài tập khác đề làm. Trong trường hợp không làm được thì nên hỏi ngay các thầy cô hỗ trợ chuyên môn của trang web đó để hỏi và tham gia các diễn đàn để hỏi.

4. Lựa chọn trang web học tập phù hợp nhất và có những dịch vụ hỗ trợ tốt nhất.

Hiện nay có tương đối nhiều trang web học trực tuyến với các nội dung khá phong phú nhưng không phải trang web nào cũng có nội dung phù hợp cho chương trình ôn thi ĐH. Có những trang web có những bài giảng rất hay nhưng lại không phục vụ cho số đông người học vì vấn đề đó quá khó và ít gặp trong đề thi…Cũng có nhưng trang web chỉ cung cấp các bài giảng mà không có dịch vụ hỗ trợ như hỏi đáp, tư vấn..Vì vậy để học qua mạng hiệu quả cần lựa chọn cho mình trang web có nội dung phù hợp nhất và có các dịch vụ chăm sóc tốt nhất

* Thưa thầy, học phí khi theo học tại Trường CĐ nghề Kỹ thuật Công nghệ Tp.HCM là bao nhiêu ạ, xin thầy tư vấn rõ cho em ạ?

(Hà Đan - Email: hadan...@yahoo.com)

Thạc sỹ Vương Hồng Quân - Giám đốc Trung tâm tuyển sinh Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM trả lời:

Chào em

Trường Cao Đẵng nghề là trường công lập nên học phí theo khung quy định của nhà nước cụ thể học phí tại trường như sau:

Hệ Cao Đẳng Nghề cho tất cả các nghề là 5.200.000đ/năm, riêng Cao Đẳng Dược 5.600.000đ/năm

Hệ Trung cấp nghề cho tất cả các nghề là 4.800.000đ/năm

Thân chào em.

* Thưa thầy, năm nay hình thức tuyển sinh của Trường CĐ nghề Kỹ thuật Công nghệ là gì? Nếu em muốn học tại Trường thì cần có những yêu cầu nào? Em cần chuẩn bị những hồ sơ, giấy tờ nào gì ạ?

(Trần Thanh Tâm - Email: thanhtam…@yahoo.com)

Thạc sỹ Vương Hồng Quân - Giám đốc Trung tâm tuyển sinh Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM trả lời:

Trường Cao Đẳng nghề nói chung và trường Cao Đẳng Nghề Kỹ Thuật Công Nghệ TPHCM tuyển sinh dựa vào việc xét tuyển học bạ lớp 12 và bằng tốt nghiệp THPT đối với sinh viên học Cao Đẳng, xét tuyển học bạ lớp lớp 9 và bằng tốt nghiệp THCS đối với sinh viên học hệ trung cấp. Thân chào em.

* Thưa thầy, năm 2013 Trường CĐ nghề Kỹ thuật Công nghệ Tp.HCM có những đợt tuyển sinh nào ạ?

(Nguyễn Thanh Bình - Email: thanhbinh…@yahoo.com)

Thạc sỹ Vương Hồng Quân - Giám đốc Trung tâm tuyển sinh Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM trả lời:

Chào em

Trong năm 2013 trường CĐ Nghề kỹ thuật công nghệ TPHCM tuyển sinh 3 đợt cụ thể như sau:

Đợt 1: khai giảng ngày 07/08/2013

Đợt 2: Khai giảng ngày 01/10/2013

Đợt 3: Khai giảng ngày 01/12/2013

Có thắc mắc gì em liên hệ 08.37310667 sẽ được tư vấn kỹ hơn

Thân chào em.

* Thưa thầy Tiến em đang làm công nhân hơn 5 năm rồi. Hiện em có mong muốn đi học lớp thiết kế thời trang. Mong thầy tư vấn cho em cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp ngành này có lớn không ạ. Em cản ơn thầy ạ.

(Linh Nhi - Email: linhnhi_tran...@yahoo.com.vn)

Thạc sỹ Hồ Ngọc Tiến - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex trả lời:

Ngành TKTT sẽ được trường giới thiệu việc làm 100% em nhé.

Thạc sỹ Hồ Ngọc Tiến - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex.

* Thưa thầy, thời điểm hiện tại nếu em đăng ký đi luyện thi tại Trung tâm thì còn kịp không? Ngoài thời gian luyện thi tại trung tâm, khi học tại nhà thì có những phương pháp học nào khác xin thầy tư vấn giúp em?

(Nguyễn Hoàng Phong - Email: phonghoang…@gmail.com)

Thầy Dương Văn Bình- Hiệu trưởng Trung tâm luyện thi ĐH - CĐ chất lượng cao Miền Đông - Sài Gòn trả lời:

Chào bạn!

Các lớp khai giảng ngày gần nhất đã học được gần 1 tuần. Tuy nhiên bạn có thể đăng kí học ngay tại thời điểm này, các chuyên đề đã qua các bạn có thể cập nhật qua tài liệu với sự hướng dẫn bổ sung của các giáo viên của Trung tâm. Ngoài thời gian học ở Trung tâm thời điểm này bạn nên tập trung hệ thống lại các kiến thức mình đã được học, phân bố thời gian học các môn hợp lí. Ngoài ra bạn có thể dành thời gian học và làm các bài thi qua các trang học trực tuyến. Chúc bạn ôn thi hiệu quả và đạt kết quả cao trong các kì thi sắp tới.

* Chào quý thầy cô, em đã tốt nghiệp CĐ ngành Quản trị kinh doanh, em muốn học thêm khóa ngắn hạn ở Trường Vinatex, không biết Trường có mở các khóa ngắn hạn như Kế toán Doanh nghiệp, Kiểm toán không ạ? Thời gian học bao lâu? Học phí ra sao thưa thầy?

(Phan Anh Thu Hà - Email: anphamthu...@gmail.com)

Thạc sỹ Hồ Ngọc Tiến - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex trả lời:

Hiện nay, trường đang mở các lớp như vậy. Em xem chi tiết trên Website của trường tại địa chỉ: http://vinatexcollege.edu.vn.

* Thưa thầy, năm nay em thi cả khối A và D1, lượng kiến thức khá nhiều, em học trực tuyến là chủ yếu. Do ôn hai khối nên em không biết phân chia thời gian thế nào cho hợp lí, vì vậy kiến thức nó cứ lộn xộn. Xin thầy giúp em.

(Võ Nhật Anh - Email: nhatanhvo...@gmail.com)

Thạc sỹ Lý Lâm Hùng- Trưởng phòng Đào tạo trực tuyến Trang Onthi.net.vn trả lời:

Nhiều học sinh lựa chọn 2 khối thi nên phải tích cực ôn thi 4, 5 môn thi. Với khối lượng kiến thức rất lớn mà thời gian lại khá gấp, việc phân chia thời gian sao cho hợp lí hiệu quả là vấn đề không dễ với nhiều học sinh. Để có lịch ôn tập hợp lí và hiệu quả em nên căn cứ vào thời khóa biểu, căn cứ vào yêu cầu học tập, năng lực học tập của mình để lập cho mình một thời gian biểu học tập thật phù hợp. Do các bài giảng trên mạng rất nhiều và em có thể tùy chọn nội dung học, tùy chọn thời gian học nên nếu không có kế hoạch học tập hợp lý thì rất dễ bị rối. Vì vậy em nên xác định đúng nội dung cần học, khi học nên học dứt điểm phần đó rồi mới chuyển sang phần khác tránh học lan man kiểu phần nào cũng xem nhé.

* Thưa thầy, năm 2013 Trường Vinatex có những đợt tuyển sinh nào? Thầy có thể cho em biết thời gian cụ thể không ạ?

(Nguyễn Thị Mỹ Linh - Email: mylinh1202…@gmail.com)

Thạc sỹ Hồ Ngọc Tiến - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex trả lời:

Năm 2013 Trường Vinatex thi tuyển sinh ngày 14,15,16/7/2013, xét tuyển nguyện vọng bổ sung từ 20/8/2013.

* Chào thầy ạ! Em nhờ thầy tư vấn giúp em về ngành Sân khấu Điện ảnh, thưa thầy có phải để chuẩn bị cho ngành này em phải học thật tốt môn Văn và phải tập diễn xuất thường xuyên ở nhà phải không ạ? Trước khi thi ngành này em cần phải rèn luyện và chuẩn bị như thế nào ạ? Em có tìm hiểu rất kĩ thông tin của ngành này trên mạng nhưng có điều chưa rõ lắm ạ..mong thầy giải đáp giúp em ạ, em chân thành cảm ơn.

(Nguyễn Vương Khang - Email: Hoangtusaobang2808...@gmail.com)

PGS.TS Nguyễn Đình Phư - Chủ tịch Hội đồng cố vấn trang Onthi.net.vn, Giảng viên Đại Học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh trả lời:

Ngành này thuộc dạng Năng khiếu, cho nên Em hãy vào trang web sankhaudienanh hcm để tìm hiểu thêm thể lệ. Trang web của Trường Sân khấu Điện ảnh sẽ giúp Em nhiều vấn đề liên quan tuyển chọn. Muốn biểu diễn, Em phải học qua vài lớp phụ đạo về sân khấu điện ảnh.

* Thưa thầy, hàng năm thì Trường CĐ nghề Kỹ thuật Công nghệ Tp.HCM có những học bổng nào cho học viên theo học ạ?

(Nguyễn Minh Bằng - Email: bangthuong…@yahoo.com)

Thạc sỹ Vương Hồng Quân - Giám đốc Trung tâm tuyển sinh Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM trả lời:

Chào Em

Trường Cao Đẳng Nghề kỹ thuật công nghệ TPHCM hàng năm đều trích học bồng nhằm khuyến khích các em sinh viên trong học tập với số tiền rất lớn cụ thể như sau:

Các em sinh viên đạt kết quả học tập Giỏi, khá sẽ được nhận học bổng từ quỹ học bổng của nhà trường

Các em sinh viên thộc diện gia đình chính sách, khó khăn cũng sẽ nhận được hỗ trợ học bổng và kinh phí từ nhà trường

Các em sinh viên nữ học các ngành Cơ khí, điện tử sẽ được miễn học phí 100% do tập đoàn Intel tài trợ

Thân chào em.

* Thưa thầy, em muốn vào Khoa Không lưu thì cần học những gì? nghề Phi công có nằm trong khoa Không lưu không ạ?

(Nguyễn Ngọc Hồng Phụng - Email: hongphungnguyenngoc...@yahoo.com)

PGS.TS Nguyễn Đình Phư- Chủ tịch Hội đồng cố vấn trang Onthi.net.vn, Giảng viên Đại Học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh trả lời:

Trường Cao đẳng Hàng Không của Vietnam Airline có đào tạo ngành này. Phi công được đào tạo riêng và đòa tạo chủ yếu từ: Pháp, Australia và Nga.

* Thưa thầy, trong những năm vừa qua thì cơ hội tìm kiếm việc làm và mức thu nhập của sinh viên của Trường như thế nào ạ? Khi kinh tế suy thoái như hiện nay, xin việc rất khó khăn, trong quá trình xin việc Trường có hỗ trợ gì cho sinh viên không ạ?

(Nguyễn Tri Phương - Email: triphuongnguyen103…@gmail.com.vn)

Thạc sỹ Hồ Ngọc Tiến - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex trả lời:

Nhìn chung, cơ hội việc làm khoảng 80% và mức thu nhập của sinh viên ra trường tương đối tốt. Riêng các ngành may, thiết kế thời trang, cơ khí may, sợi dệt được giới thiệu việc làm 100%.

Các chuyên gia của chương trình đang tập trung tư vấn cho các thí sinh.

* Thưa thầy, vì lo lắng cho việc ôn tập nên em ngủ rất ít mỗi ngày. Để chống cơn buồn ngủ em thường dùng cafe. Em biết như vậy là không tốt nhưng em không còn cách nào khác? Em mong thầy tư vấn giúp em cách để "tỉnh táo" mà không cần dùng cafe ạ?

(Cao Công Thành - Email: caocongthanh...@gmail.com)

PGS.TS Nguyễn Đình Phư - Chủ tịch Hội đồng cố vấn trang Onthi.net.vn, Giảng viên Đại Học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh trả lời:

Thần kinh của em đang bị suy nhược, nếu cứ ức chế bằng chất kích thích thì hậu quả khó lường. Em hãy bỏ ra vài ba ngày để ngủ cho thần kinh phục hồi chức năng rồi mới học tiếp. Hãy luôn tâm niệm: SỨC KHỎE LÀ VÀNG. Một khi em có sức khỏe thì việc gì rồi cũng làm được. Không nên gây trạng thái tỉnh táo bằng chất kích thích vì chúng giả tạo và rất nguy hiểm, đặc biệt với hệ thần kinh còn non yếu của tuổi trẻ, như em.

* Thưa thầy, nếu lo lắng hay căng thẳng thì em hay bị hạ đường huyết. Em mong thầy tư vấn giúp em cách ăn uống để khắc phục tình trạng này?

(Giang Hoàng Ngân - Email: Gianghoangngan.95…@gmail.com)

PGS.TS Nguyễn Đình Phư - Chủ tịch Hội đồng cố vấn trang Onthi.net.vn, Giảng viên Đại Học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh trả lời:

Tình trạng này là em bị stress nhẹ. Trong túi em phải có bánh kẹo để bổ sung, nhưng là giải pháp tình thế. Về lâu dài , em phải nghỉ ngơi, thư giãn và tĩnh dưỡng hợp lý. Mỗi đêm nằm ngủ, em hãy dùng hai bàn tay xoa nhẹ vùng hông bên trái: lách và tụy, hai bộ phận điều tiết Insuline cho phân hủy đường. Vì lo lắng và sợ sệt căng thẳng, lượng Insuline tiết ra quá mức khiến cho đường bị đồng hóa dẫn tới hụt đường. Phải phục hồi chức năng tiết Insuline của lách tụy thì sức khỏe mới bình thường.

* Thưa thầy em muốn học ngành Quản trị Nhà hàng nhưng không biết khi ra trường có được nhà trường giới thiệu việc làm hay không ạ? Em có thể làm ở những nơi nào ạ?

(Nguyễn Thanh Tùng - Email: thanhtung...@yahoo.com.vn)

Thạc sỹ Vương Hồng Quân - Giám đốc Trung tâm tuyển sinh Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM trả lời:

Chào em.

Ngành quản trị nhà hàng, đặc biệt là đội ngũ quản lý hiện nay ở VN thiếu về nhân lực này vì hiện nay hệ thống nhà hàng ở Việt Nam ngày càng nhiều, cho nên em chọn học ngành này cũng là đều rất thuận lợi. Ngành này sau khi sinh viên tốt nghiệp nhà trường sẽ hỗ trợ tìm kiếm việc làm qua trung tâm quan hệ doanh nghiệp của nhà trường. Sau khi tốt nghiệp ngành này em có thể làm việc tại hệ thống nhà hàng, khách sạn, hoặc tại các công ty sản xuất chế biến các loại nước uống, hoặc em có thể mở 01 nhà hàng, kinh doanh thức ăn, thức uống.

Thân chào em.

* Chào thầy, con tôi thường không nhớ kiến thức đã học vì quá nhiều nội dung. Thầy có thể tư vấn giúp tôi và những phụ huynh khác phương pháp để giúp các cháu nhớ lâu hơn kiến thức đã học không?

(Bùi Vân Anh - Email: buivananh..@gmail.com)

PGS.TS Nguyễn Đình Phư - Chủ tịch Hội đồng cố vấn trang Onthi.net.vn, Giảng viên Đại Học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh trả lời:

Hiện tượng BẢO HÒA không chỉ xảy ra với phản ứng hóa học mà nó xảy ra với mọi hiện tượng. Một khi cái đầu luôn bị căng thẳng, tâm lý bị ức chế thì không có cách nào nạp thêm kiến thức vào đầu. Não bộ của con người ghi nhận kiến thức bằng các nếp nhăn, cần phải quên thì mới nhớ. Các bậc phụ huynh nên khuyên và cho phép các cháu học sinh nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, đi du lịch, picnic, thăm thú vườn, thăm quê,... để trả lại cho cơ thể trang thái bình thường. Sau những ngày nghỉ ngơi thì hiệu quả học tập mới cao, chứ không phải lúc nào cũng học mới có kết quả! Ngoài việc nghỉ ngơi thì ăn uống điều độ hợp lý cũng là việc cần làm đối với các cháu học sinh.

