Kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ đang đến gần. Hiện tại, rất nhiều phụ huynh, học sinh đang phân vân không biết chọn trường nào là phù hợp với năng lực và nguyện vọng của thí sinh. Trước sự băn khoăn này, TS. Trần Đình Lý,Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM, chia sẻ: "Chọn ngành nghề, chọn trường học đối với học sinh cực kỳ quan trọng. Nếu chọn sai sẽ là một sự lãng phí rất lớn cho bản thân, gia đình và xã hội. Việc chọn ngành, nghề của thí sinh phải từ rất sớm chứ không chỉ tập trung trước kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng".

Bên cạnh đó, cách ghi hồ sơ dự thi thế nào cho đúng tưởng chừng là công việc hết sức đơn giản nhưng nếu phụ huynh, học sinh chủ quan rất dễ dẫn đến tình trạng "sai một ly đi một dặm". Từ ngày 11-3 đến 11-4, các trường PTTH trên cả nước đã bắt đầu nhận hồ sơ dự thi ĐH-CĐ.

Những vấn đề trên sẽ được các nhà giáo, chuyên gia có uy tín, nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp giải đáp trong chương trình trực tuyến “Chọn trường và cách ghi hồ sơ dự thi”.

Chương trình diễn ra vào từ 9g00 - 11g00ngày 23.03.2013 và được tường thuật trực tiếp trên Báo Pháp luật Tp.Hồ Chí Minh - phapluattp.vn và trang thông tin trực tuyến tuvantuyensinh.vn.

Khách mời tham dự chương trình gồm các chuyên gia, nhà giáo đến từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh, Trường Đại học Bách Khoa Tp.Hồ Chí Minh:

Thầy Nguyễn Quốc Cường - Chuyên viên Tư vấn tuyển sinh của Bộ giáo dục và Đào tạo.

PGS.TS Nguyễn Đình Phư - Chủ tịch Hội đồng cố vấn trang Onthi.net.vn, Giảng viên Đại Học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh.

TS Lê Thanh Hưng - Phó trưởng Phòng Đào tạo Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM.

TS Nguyễn Viết Đông - Trưởng Bộ môn Giáo dục Toán học, Giảng viên Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.

Ban tư vấn của Chương trình "Hướng dẫn chọn trường và cách ghi hồ sơ dự thi" Ảnh: tuvantuyensinh.vn



** Thưa thầy! Trong hồ sơ thi ĐH - CĐ, có phần ghi nơi sinh. Vậy ở đây là ghi phường, quận, tỉnh của bệnh viện mình sinh ra hay là ghi như trong hộ khẩu ạ? Mong thầy tư vấn giúp em. (Hải Mi - Email: thuanbdv...@gmail.com)



Thầy Nguyễn Quốc Cường trả lời:

Chào em !



Trên hồ sơ ĐKDT đại học, cao đẳng năm 2013, mục nơi sinh em ghi theo đúng như trong giấy khai sinh là hợp lệ



** Thưa thầy! Em có khả năng giao tiếp tốt nhưng lại học được 3 môn khối A đặc biệt là Lý. Vậy cho em hỏi nếu em muốn học làm PR thì em phải thi trường gì khối nào và điểm chuẩn khoảng bao nhiêu ạ. Thưa thầy, ngành Khoa học vật liệu sau khi học xong sẽ làm những công việc gì cụ thể ạ? Em cảm ơn thầy! (Trần Hoàng Nguyên - Email: davetran0204...@gmail.com)



PGS.TS Nguyễn Đình Phư trả lời:



Em thân mến! Làm nghề PR tức là quan hệ công chúng lại rất cần năng khiếu về giao tiếp và kiến thức hiểu biết chuyên sâu lĩnh vực mình PR. Hiện tại chưa có nơi chuyên đào tạo PR, nhưng ngành marketing đào tạo các chuyên gia tương tự về tiếp thị các sản phẩm. Ngành Khoa học vật việu đào tạo các chuyên gia về vật liệu Nano, Vật liệu màng mỏng,... và các loại vật liệu thay thế. Sinh viên ngành KHVL sẽ làm việc tại các Viện nghiên cứu chế tạo các loại vật liệu, dạy học, công tác tại các công ty liên quan đến vật liệu, như gốm, sơn,...



** Em chào thầy ạ! Thưa thầy, ngành Kỹ thuật Dệt may của trường ĐH Bách Khoa TPHCM khả năng có việc làm là bao nhiêu %? Ra trường lương khoảng bao nhiêu ạ? Em nhận thấy ngành May mặc thiếu nhân lực nhiều nên em thi vào. Mong thầy tư vấn giúp em. (Nguyễn Thu Thảo - Email: monokuro_boo_0304...@yahoo.com)



TS Lê Thanh Hưng trả lời:



Chào em,



Nói chung sinh viên tốt nghiệp của trường ĐHBK ở tất cả các ngành ra trường đều có việc làm. Lương khi ra trường phụ thuộc rất nhiều vào kết quả học tập và những kỹ năng giao tiếp mà em đã rèn luyện trong thời gian học tập. Tuy nhiên, thầy muốn tư vấn cho em là không nên chọn ngành dựa vào lương khi ra trường, vì em không thể học giỏi một ngành mà em không thích; không giỏi thì không bao giờ có lương cao. Chúc em đạt được kết quả tốt trong kỳ thi sắp đến.



** Chào các thầy trong BTV! Xin hỏi các thầy con trai tôi muốn thi vào Trường ĐHSPKT TPHCM-ngành CNTT nhưng gia đình tôi lại ở Hưng Yên. Vậy khi dự thi thì cháu phải vào TPHCM để dự thi hay cháu được dự thi ở Hà Nội hay ở trường nào khu vực miền Bắc không ? Cảm ơn các thầy rất nhiều ! (Nguyễn Thị Hoa - Email: Nguyenthihoa681975...@gmail.com)



Thầy Nguyễn Quốc Cường trả lời:



Chào chị !



Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM tuyển sinh trên toàn quốc, là trường có tổ chức thi, theo quy định thì thí sinh học tại Hưng Yên thì phải vào dự thi tại TP.Hồ Chí Minh



** Chào thầy! Thầy ơi cho em hỏi, năm nay em thi đại học em muốn làm du lịch, vậy nên em đang phân vân giữa ngành Việt Nam học Trường ĐHSPHN và khoa Du lịch Viện ĐH mở HN, thầy cho em lời khuyên xem chọn trường nào thì sau này sẽ xin được việc dễ hơn được không ạ? Và trường nào có chất lượng đào tạo tốt hơn ạ? Em xin cảm ơn! (Lê Hữu Tú - Email: kubi.kute.195...@gmail.com)



PGS.TS Nguyễn Đình Phư trả lời:



Việc học thành tài tùy thuộc rất nhiều vào người học. Ngày nay điều kiện học qua mạng cũng rất tốt. Hai trường này đều đào tạo căn bản các môn phục vụ cho ngành Du lịch. Em hãy chọn một Trường nguyện vọng thứ nhất, trường còn lại là nguyện vọng thứ hai.





TS Lê Thanh Hưng (bìa trái) - Phó trưởng Phòng Đào tạo Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM.



** Thưa thầy! Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM năm nay tuyển sinh ngành nào chỉ tiêu nhiều nhất ạ? Theo thầy khối ngành Kinh tế của trường năm nay điểm chuẩn khoảng bao nhiêu ạ? Theo thầy ngành nào sẽ là xu hướng chọn lựa hàng đầu của các bạn khi vào trường ạ? Em cảm ơn thầy! (Hoàng Văn Nam - Email: hoangnam...@gmail.com)



TS Lê Thanh Hưng trả lời:



Chào em,



Nhóm ngành chỉ tiêu nhiều nhất của trường ĐHBK là nhóm ngành Điện- Điện Tử (660 chỉ tiêu), tuy nhiên đó cũng là nhóm ngành có điểm chuẩn hằng năm cao nhất trường. Khoa Quản Lý Công Nghiệp của Trường ĐHBK hằng năm tuyển khoảng 160 sinh viên, điểm chuẩn trung bình 17-18 điểm. Các nhóm ngành Điện -Điện tử, Công Nghệ thông tin, Xây Dựng, Công nghệ Hóa - công nghệ Thực phẩm-CN Sinh học là những nhóm ngành có điểm chuẩn cao của trường.



Chúc em chọn được ngành học mà mình yêu thích và thành công trong kỳ thi tuyển sinh Đại học sắp đến.



** Em chào thầy ạ! Năm vừa rồi em thi vào ngành Công an nhưng không đậu. Năm nay em muốn thi lại vào ngành này. Nhưng năm lớp 10, điểm tổng kết môn Hóa của em chỉ được 5,8. Lên lớp 11 thì cả ba môn đều trên 7.0. Theo em biết, thi ngành này có xét học lực ba môn thi, cả ba năm vậy em có đủ điều kiện qua vòng sơ tuyển không ạ? Em xin chân thành cảm ơn! (Bùi Văn Vinh - Email: majmajjuem12...@yahoo.com.vn)



Thầy Nguyễn Quốc Cường trả lời:



Theo quy định về tuyển sinh của các trường thuộc khối an ninh cũng như cảnh sát, điều kiện về học lực : các môn học trong khối thi phải đạt trung bình 6,0 trở lên và tính từng năm lớp 10,11,12 riêng, như vậy em không đủ điều kiện để tham gia sơ tuyển vào nhóm trường này



** Thưa thầy! Em đang là học sinh lớp 12, hiện nay em vẫn chưa xác định được mình nên học ngành gì? ngành nào sẽ phù hợp với mình. Em chỉ biết là em sẽ thi khối A. Vậy có cách nào để em biết được ngành em thích không ạ? Em cảm ơn thầy! (Trần Hoài Linh - Email: thuylinh95...@gmail.com)



TS. Nguyễn Viết Đông trả lời:



Hoài Linh thân mến,



Em đã định hướng thi khối A từ sớm, như vậy em đã có kế hoạch học tập cho các môn thi khối A. Bước đầu tiên như vậy là tốt. Bước tiếp theo em cần làm các bài thi thử để xem lực học của em ở mức độ nào. Em có thể lấy đề thi ở trang http://onthi.tuvantuyensinh.vn/. Em nhớ giải các đề thi với thời gian làm bài như qui định, so sánh đáp án. Biết được lực học của mình thì mới chọn trường thi và ngành thi hợp với năng của mình. Có nhiều thí sinh trượt oan ức vì chọn thi vào các ngành vượt quá năng lực của mình.



Công việc tiếp theo là xác định ngành em yêu thích và hợp với năng lực của em. Em có thể tham khảo ý kiến của gia đình, thầy cô, những người hiểu về khả năng của em. Em cũng có thể làm trắc nghiệm về chọn ngành tại tracnghiem.tuvantuyensinh.vn. Chú ý quyết định cuối cùng là do em, không phụ thuộc vào sức ép nào. Chỉ có công việc em yêu thích và hợp với năng lực của em thì mới có cơ hội thăng tiến em à. Chúc em thành công.



** Thưa thầy! Em thực sự rất bối rối không biết mình sẽ chọn ngành nghề gì phù hợp và có khả năng giúp đỡ gia đình . Ba mẹ em năm nay đã gần 60, em là con út trong gia đình , mấy chị đều học giỏi và đều có việc làm tốt, em cảm thấy mình không có năng lực gì để làm được các nhu cầu công việc, em rất lo lắng. Vì sự lo lắng này mà em không biết mình nên chú trọng vào môn học nào và em càng mất hứng thú vì không có mục đích để học. Em cũng không có ước mơ rõ ràng để đi theo. Mặc dù em đang học tại một trường rất tốt của thành phố , được các thầy cô quan tâm giúp đỡ rất nhiều nên em có điều kiện rất thuận lợi để có thể tập trung theo đuổi ngành mà mình chọn và em cũng có tham dự các buổi hướng nghiệp cũng như trắc nghiệm trên mạng nhưng em vẫn không đưa ra được một quyết định chính xác cho hướng đi cuộc đời sau này của mình . Mong thầy cô giúp đỡ em . Em xin cảm ơn rất nhiều! (Nguyễn Ngọc Phương Giao - Email: maybe1389...@yahoo.com)



PGS.TS Nguyễn Đình Phư trả lời:



Em thân mến! Cuộc sống công bằng cho tất thảy mọi người, vì vậy Em không nên quá bi quan, lo lắng thái quá. Các chị của em học tốt, có việc làm,... nên họ sẽ là tấm gương cho em cố gắng vươn lên. Em hãy chọn một nghề mà em cảm thấy thú vị nhất, mình có thể theo nó suốt cuộc đời. Em đang có nhiều điều kiện hơn rất nhiều bạn bè cùng trang lứa. Họ sống ở quê, ăn còn chưa đủ, không có cả tiền đóng học phí, không có áo quần model,... mà họ vẫn kiên trì vươn lên trong đói nghèo. Hãy bình tĩnh và tự tin Phương Giao nhé!



** Thưa thầy! Em đang rất băn khoăn không biết em học khối ngành Kinh tế Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM thì em sẽ được lợi thế hơn khi học ở ĐH Kinh tế không? Đặc biệt khi ra trường ạ? Mong thầy tư vấn giúp em. (Nguyễn Văn Tình - Email: tinhvip...@gmail.com)



TS Lê Thanh Hưng trả lời:



Chào em,



Tốt nghiệp Khoa Quản Lý Công Nghiệp của ĐHBK em sẽ có lợi thế khi xin việc tại các công ty sản xuất lớn, vì ngoài phần kiến thức về quản trị kinh doanh , các em còn được học về quản lý sản xuất và những kiến thức liên quan đến kỹ thuật. Những công ty lớn như Sữa cô gái Hà lan, P&G, Unilever,... vẫn thường xuyên tuyển sinh viên QLCN của ĐHBK.



** Thưa thầy! Ở TP.HCM nơi nào nhận hồ sơ thi đại học của thí sinh tự do ạ? Mong thầy tư vấn giúp em. (Hồ Ngọc Tiên - Email: ngoctien_mt123...@yahoo.com.vn)



Thầy Nguyễn Quốc Cường trả lời:



Chào em !



Ở TP.HCM có 2 điểm thu hồ sơ của thí sinh tự do:



- Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM : địa chỉ: 68 Lê Thánh Tôn, P Bến Nghé, Q1 ( thu hồ sơ đến hết ngày 11/4/2013)



- Cơ quan đại diện Bộ GD&ĐT tại TP.HCM : địa chỉ Số 3 Công trường quốc tế, Phường 6, Q3 ( thu hồ sơ đến hết ngày 19/4/2013)









Thầy Nguyễn Quốc Cường - Chuyên viên Tư vấn tuyển sinh của Bộ giáo dục và Đào tạo.

** Thưa thầy ,cho em hỏi em thích học chế biến các nước uống và dịch vụ ăn uống, em không biết nên chọn trường nào phù hợp? (Nguyễn Thị Như Quỳnh - Email: nguyenquynh_1995...@yahoo.com)



PGS.TS Nguyễn Đình Phư trả lời:



Em hãy học trường ĐH CN thực phẩm, các Khoa Nhà hàng Khách sạn của các Trường Du lịch.



** Em chào thầy ạ! Em thấy mình không phù hợp với các ngành nghề nào khác ngoài Toán học, lực học Toán của em rất tốt, đặc biệt là phần giải tích,em cũng rất đam mê toán học. Dự định của em là thi ngành Toán học, Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh. Thầy có thể tư vấn giúp em sau khi tốt nghiệp cơ hội việc làm như thế nào không ạ? Em cảm ơn thầy! (Nguyễn Minh Quyền - Email: julythinhnguyen...@gmail.com)



TS. Nguyễn Viết Đông trả lời:



Minh Quyền thân mến,



Thầy rất vui vì em có năng lực học Toán tốt, có đam mê Toán học. Thầy tin tưởng em sẽ thành công trong học tập và sự nghiệp nếu em thi vào ngành Toán học của ĐHKHTN. Chúc em thành công!



** Thưa thầy, bây giờ em muốn thi hệ cao đẳng của Đại học Dược nhưng trường không tổ chức thi, em có thể nộp hồ sơ thi nhờ tại trường khác được không ạ? Mong thầy giải thích cho em hiểu ạ. Em cảm ơn thầy! (Nguyễn Văn Hùng - Email: vipboytx95...@yahoo.com)



Thầy Nguyễn Quốc Cường trả lời:



Hệ cao đẳng của trường ĐH Dược không tổ chức thi, theo quy định em có thể nộp hồ sơ thi nhờ tại các trường ĐH khác có tổ chức thi và cùng khối thi để thi để dự thi vào hệ cao đẳng của trường ĐH Dược



** Thưa thầy, năm nay em định thi vào trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, em đang băn khoăn nên học ngành gì là phù hợp với nhu cầu hiện nay, ra trường sẽ làm ở đâu. Em muốn vào ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường nhưng không biết nhu cầu việc làm ngành này như thế nào? Thầy có thể cung cấp giúp em một số thông tin không ạ? Em cảm ơn thầy! (Đậu Thị Hải Trang - Email: haitrang219...@gmail.com)



TS. Nguyễn Viết Đông trả lời:



Hải Trang thân mến,



Đại học Tài nguyên môi trường Hà Nội là cơ cở đào tạo rất uy tín. Em học ngành Kỹ thuật môi trường thì cơ hội làm việc tốt. Chúc em thi đạt kết quả cao và học tập tốt.



** Thưa thầy! Em muốn học An ninh mạng thì thi ngành nào ạ? Và trường nào có đào tạo ngành này? Em cảm ơn thầy! (Phạm Thị Thùy Dung - Email: phm.thudung...@yahoo.com)



PGS.TS Nguyễn Đình Phư trả lời:

Ngành an ninh mạng được đào tạo tại các Khoa CNTT của rất nhiều trường Đại học: KH Tự nhiên, Bách Khoa, CNTT, Quốc tế, FPT,... và tại các công ty CISCO, Aptech,...



** Thầy cô cho em hỏi: Ngành Máy tính và Khoa học Thông tin có khác nhiều so với ngành Công nghệ thông tin không ạ? Nếu em theo học ngành Máy tính và khoa học thông tin (ĐH KHTN-Hà Nội) thì sau này có thể làm ở đâu ? Có thể làm trong các Tập đoàn về Bưu chính và Viễn thông không? Mong thầy cô tư vấn giúp em ạ! (Lê Thị Quỳnh Vân - Email: levansmiles1995...@gmail.com)



TS. Nguyễn Viết Đông trả lời:



Quỳnh Vân thân mến,



Chương trình đào tạo của các ngành Khoa học máy tính và Công nghệ thông tin của nhiều trường ở nước ta không khác nhau nhiều lắm. Em học mạng máy tính và KHTT của ĐHKHTN HN thì có nhiều cơ hội làm việc tại các công ty, trường học, bệnh viện, ngân hàng, kể cả các công ty trong tập đoàn Bưu chính viễn thông. Em cần chú ý học hành cho tốt, đây là ngành đang rất thiếu nhân lực có chất lượng cao. Chúc em thành công.



** Thưa thầy! Thưa thầy em không tự tin thi đại học, em biết với khả năng của mình sẽ không đậu. Em muốn đi học nghề, em phân vân giữa nghề Sửa chữa điện thoại và nghề Cơ khí. Thầy có tư vấn giúp em nên chọn nghề nào và ưu điểm của mỗi nghề được không ạ? Và cơ sở nào đào tạo tốt ạ? Em cảm ơn thầy! (Nguyễn Văn Tám - Email: tamlamnghiep...@gmail.com)



PGS.TS Nguyễn Đình Phư trả lời:



Trước hết, cuộc sống cần chúng ta phải tự tin để chiến thắng mọi trở ngại. Hãy dũng cảm lên Em nhé! Việc học nghề, giữa sửa chữa điện thoại di động và cơ khí thì nghề nào cũng hay. Ngành sửa chữa điện thoại di động là nghề kỹ thuật cao, rất hot đối với cuộc sống hiện đại. Em hãy vào trang web: www.cps.vn để tham khảo và đăng ký học.



** Thưa thầy! Học ngành ngôn ngữ Anh ở Đà Nẵng có thể làm những gì và cơ hội việc làm ra sao? Mong thầy tư vấn giúp em. (Nguyễn Thảo Lý - Email: cavangdauho...@gmail.com)



TS. Nguyễn Viết Đông trả lời:



Thảo Lý thân mến,



Thành phố Đà nẵng là thành phố có tốc độ phát triển cao. Nhiều ngành nghề ở thành phố này cần các cử nhân có trình độ tiếng Anh cao. Cơ hội làm việc là rất tốt.



** Thưa thầy! Em muốn thi ngành Công nghệ May nhưng em không biết ngành đó ra trường sẽ làm gì? Và học lực em ở mức trung bình thì em có khả năng thi ngành đó không? Trường em muốn thi là Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật, mong câu trả lời sớm của thầy, em xin cảm ơn thầy! (Trần Thị Mỹ Linh - Email: tranlinh4746...@gmail.com)



PGS.TS Nguyễn Đình Phư trả lời:



Ngành May mặc là một trong những ngành nghề của nước ta có lực lượng lao động đông nhất, thu một lượng ngoại tệ lớn nhất. Nếu Em học CN May thì có nhiều lĩnh vực: Cơ khí, Kỹ thuật,... và Design. Tất nhiên, với sự cố gắng thì Em học tốit ngành này. Hiện nay, ngoài trường ĐH SP Kỹ thuật, Em có thể ghi thêm nguyện vọng vào Trường ĐH Nguyễn Tất Thành- Trường được Hiệp hội May mặc Việt nam đỡ đầu.





TS Nguyễn Viết Đông (bìa phải) - Trưởng Bộ môn Giáo dục Toán học, Giảng viên Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh



** Em chào thầy ạ! Năm nay em dự định thi vào ngành Hệ thống thông tin quản lý của trường CĐ Hải Quan nhưng em có vài thắc mắc về ngành này: Đối với ngành này thì có phù hợp với nữ không và nữ theo học có nhiều không ạ? Em có học lực TB-Khá vậy em học ngành này thì có phù hợp với năng lực học tập của em không? Sau khi tốt nghiệp thì cơ hội tìm việc của em có ngang bằng với các bạn nam không ạ? Triển vọng của ngành này trong tương lai là ra sao ạ? Mong thầy giải đáp giúp em, em xin cảm ơn! (Mỹ Ngọc - Email: myngoc_lovely_cute1506...@yahoo.com)



TS Lê Thanh Hưng trả lời:



Chào em,



Kỹ Thuật Kệ Thống Công Nghiệp là một ngành học về cách quản lý việc sản xuất trong một nhà máy như quản lý hậu cần kho bãi, quản lý dây chuyền sản xuất, quản lý việc bảo trì thiết bị......Các nhà máy lớn rất cần nhân sự trong lĩnh vực này. Ngành học này hiện nay đang có nhiều bạn nữ đang theo học. Điểm tuyển hằng năm của ngành này là 16 phù hợp với học sinh có học lực trung bình khá. Ngành học này theo thầy trong tương lai sẽ phát triển vì nó rất cần thiết đối với việc tổ chức sản xuất của một nhà máy, một công ty có qui mô lớn.



** Thưa thầy! Em định theo hoc ngành Công nghệ xây dựng, vậy em nên thi khối nào và sau này cơ hội việc làm của em có cao không? Mong thầy giảí đáp giúp em ạ! (Nguyễn Đình Lâm - Email: Dinhlamdan37...@gmail.com)



TS. Nguyễn Viết Đông trả lời:



Kỹ sư xây dựng: nghề quan trọng mọi thời đại



Xây dựng luôn là nhu cầu không bao giờ tắt của một xã hội, đặc biệt là ở một đất nước đang trên đà phát triển với nhiều công trình, dự án tiền tỉ từ xây dựng dân dụng đến xây dựng công nghiệp. Có thể nói, ngành xây dựng đang là một trong những ngành chủ chốt, đóng vai trò quan trọng trong toàn bộ nền kinh tế Việt Nam hậu WTO.



Ngành xây dựng, và đặc biệt là kỹ sư xây dựng (KSXD) hiện đang được giảng dạy ở nhiều trường ĐH từ lớn đến nhỏ trong cả nước. Hầu hết nội dung đào tạo khá gần nhau. Khoa xây dựng ĐH Bách Khoa TP.HCM hiện đang đào tạo 6 ngành KSXD gồm có:



- Xây dựng dân dụng và công nghiệp

- Kỹ thuật cầu đường

- Cảng và công trình biển

- Vật liệu và cấu kiện xây dựng

- Thủy lợi thủy điện cấp thoát nước

- Trắc địa



Nếu bạn có sức học khá giỏi, thích phiêu lưu, phong trần, đi đây đi đó, thích thiết kế, chỉ đạo, ngành xây dựng dường như là một sự lựa chọn thuyết phục.

Ngành này có mức thu nhập bằng mức lương ổn định cùng nhiều ưu đãi, thưởng, hứa hẹn một cuộc sống sung túc, ổn định sau khi ra trường. Cũng vì lẽ đó mà ngành kỹ thuật xây dựng thường có điểm tuyển sinh thuộc hàng top trong các ngành kỹ thuật. Nhưng nếu bạn thực sự đam mê ngành xây dựng, muốn trở thành kỹ sư mà sức học chưa “thâm hậu”, các ngành như vật liệu và cấu kiện xây dựng, thủy lợi, trắc địa, công trình biển cũng có thể giúp bạn đeo đuổi ước mơ. Các ngành này thường có điểm tuyển sinh dao động từ 16-19 tùy năm, không quá thấp nhưng cũng không quá cao, cánh cửa vào ngành xây dựng vì thế mà không quá khó.



** Thưa thầy cô. em rất thích ngành Marketing. Em định đăng kí ngành này ở Đại học Kinh tế Quốc dân. Nhưng bố mẹ em bảo ngành này con gái vất vả và khó xin việc. Bạn bè em thì bảo Marketing ở Kinh tế Quốc dân không tốt lắm. Xin thầy cô cho em lời khuyên ạ. Em cảm ơn! (Diệu Linh - Email: dieulinh...@yahoo.com)



PGS.TS Nguyễn Đình Phư trả lời:



Ngành Marketing được đào tạo tại Trường ĐH Tài chính - Marketing, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân,... Việc chọn nghề là tùy thuộc vào đam mê, sờ thích và năng lực của bản thân. Mọi khuyên bảo của ai đó đối với mình chỉ là để tham khảo. Em đừng bi quan và lo lắng quá mà hãy tự tin ôn tập và thi vào trường có ngành mình thích.



** Thưa thầy! Em muốn thi vào ngành Điện tử viễn thông của Trường Tôn Đức Thắng, tốt nghiệp ngành này em có thể làm việc trong ngân hàng hay bưu điện được không? Em nghe nói con gái học ngành này rất khó xin việc, sự thật đúng vậy không ạ? Mong thầy tư vấn giúp em. (Trương Phạm Nhật Duy - Email: papapeheokull...@yahoo.com.vn)



TS. Nguyễn Viết Đông trả lời:



Cử nhân/ Kỹ sư ngành Điện tử - Viễn thông có khả năng tham gia các công việc như thiết kế, quy hoạch, nghiên cứu và phát triển, quản lý công nghệ và dịch vụ, giảng dạy... tại các cơ quan, công ty, trường, viện ở các lĩnh vực điện tử, máy tính, tin học, viễn thông. Các sinh viên giỏi có nhiều cơ hội học tiếp Sau đại học ở trong nước và ngoài nước.

Nghề này không phân biệt nam nữ, em yên tâm nhé.



** Thưa thầy! Nếu mai sau em muốn làm công chức nhà nước và ở sở tư pháp thì em nên chọn những trường, khối gì để thi ạ? Mong thầy tư vấn cho em một số trường ạ. Em cảm ơn thầy! (Nguyễn Hữu Tiệp - Email: nh0k_b0y_pl_9x...@yahoo.com)



PGS.TS Nguyễn Đình Phư trả lời:



Em có thể thi vào Cao đẳng Kiểm sát (Tuy nhiên năm nay lại không tuyển sinh). Em có thể thi vào trường ĐH Luật, khi tốt nghiệp Em có thể toại nguyện.



** Thưa thầy, Đại học Bách Khoa thường có các ngành thích hợp với các bạn nam. Em là nữ và có dự định thi vào trường. Em muốn hỏi thầy là nữ thì có thiệt thòi gì khi đăng ký học các ngành của trường. Em xin cảm ơn thầy (Trần Vũ Nguyệt - Email: nguyetvu...@gmail.com)



TS Lê Thanh Hưng trả lời:



Chào em,



Tỉ lệ sinh viên nữ của trường ĐHBK là 12%. Có những ngành không phù hợp với nữ như điện, cơ khí, xây dựng (tuy nhiên các khao này vẫn có sinh viên nữ đang học) và cũng có những ngành rất phù hợp với nữ như Công Nghệ Thực Phẩm, Quản lý Công Nghiệp, Công Nghệ dệt may,... Trong thời gian học tại trường ĐHBK, sinh viên nữ không có bất kỳ thiệt thòi gì cả. Những ngành nặng nhọc khuynh hướng chung là doanh nghiệp ưu tiên tuyển nam, nhưng nếu em thật xuất sắc thì không ai từ chối em cả. Chúc em thành công.



** Thưa thầy, ngành Xét nghiệm và ngành Y kĩ thuật hình ảnh khác nhau thế nào ạ? Nếu em thích học Chẩn đoán và đọc kết quả hình ảnh của bệnh nhân thì học ngành nào ạ? E cảm ơn thầy! (Đặng Hoàng - Email: conangpyjama_057...@yahoo.com)



PGS.TS Nguyễn Đình Phư trả lời:



Em thân mến ! Ngành xét nghiệm hoàn toàn khác với Y Kỹ thuật hình ảnh. Xét nghiệm là phân tích các thành phần có trong Máu: Glucose, Cholestorol, Hồng cầu, tiểu cầu,... Các thành phần trong Nước tiểu, trong Đờm,... Còn Hình ảnh là Siêu âm, X-quang, MRI,... Nếu Em thích chẩn đoán và đọc kết quả của Y Kỹ thuật hình ảnh thì Em vẫn phải là bác sĩ chuyên khoa, ví dụ: Em là bác sĩ về Hô Hấp khi đó Em, có thể đọc X-quang của Phổi, nhưng nếu là BS chấn thương chỉnh hình thi Em lại đọc ảnh MRI về xương cốt,... Thông thường, chẩn đoán bệnh theo hình ảnh cần cả một ekíp các bác sĩ- Hội đồng Y khoa để chẩn trị.







PGS.TS Nguyễn Đình Phư (phải) - Chủ tịch Hội đồng cố vấn trang Onthi.net.vn, Giảng viên Đại Học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh

** Em chào thầy ạ! Em đang học 12, em cũng chuẩn bị cho kì thi đại học sắp đến rồi, nhưng có một số vấn đề em muốn hỏi thầy ạ. Với hoàn cảnh khó khăn nên em muốn thi vào trường Quân đội nhưng không đủ chiều cao, thầy có lời khuyên như thế nào giúp em với ạ! Em cảm ơn thầy! (Nguyễn Thị Bình - Email: muatuyettinhyeu_babyl0ve...@yahoo.com)



TS. Nguyễn Viết Đông trả lời:



Bình thân mến,



Các trường Quân đội và Công an có qui định chặt chẽ về tiêu chuẩn sức khỏe. Em không đủ chiều cao theo qui định thì không nên boăn khoăn gì nữa. Hoàn cảnh khó khăn thì em thi vào các trường công lập. Học phí cũng không cao. Em có thể làm các thủ tục để vay ngân hàng tiền để đóng học phí, sau khi ra trường em mới phải trả tiền đã vay. Đây là chính sách rất tốt. Em cần chú ý tận dụng. Chúc em vượt qua khó khăn, học hành tốt.



** Em muốn hỏi nếu em thi vào ĐH Bách khoa TP.HCM ngành Cơ khí. Vậy em có được hưởng học bổng du học không? Em xin cảm ơn! (Nguyễn Thanh Tùng - Email: thanhtung...@gmail.com)



TS Lê Thanh Hưng trả lời:



Chào em,



Học bổng du học trong thời gian học đại học hiện nay không có. Nhiều hơn là các cơ hội xin học bổng học sau đại học, tức là sau khi em tốt nghiệp. Học bổng nếu có thường không có nhiều nên ngoài việc thi đậu vào trường em còn phải có kết quả học tập rất tốt nữa mới có cơ hội nhận học bổng.



** Thưa thầy! Em muốn thi vào Trường Đại học Y Dược Huế, nhưng bố em nói rằng nếu thích ngành Y thì nên thi vào Học viện Quân Y vì sau này có nhiều thuận lợi. Vậy thầy cho em hỏi những thuận lợi cũng như không thuận lợi khi thi vào Học viện Quân Y ạ? (Lý lịch em hoàn toàn tốt, sức khoẻ đạt đúng tiêu chuẩn). Em xin chân thành cảm ơn! (Hồ Đức Toàn - Email: thienduong_toan...@yahoo.com)



PGS.TS Nguyễn Đình Phư trả lời:



Chắc Bố Em nghĩ đến các thuận lợi: 1/ Không phải đóng học phí; 2/ Được cấp quân trang; 3/ Có kỷ luật và nề nếp quân sự; 4/ ra trường không phải lo thất nghiệp vì Quân đội sẽ tạo điều kiện cho Em trở thành sĩ quan chuyên nghiệp. Những cái mà Em cho là không thuận lợi, đó là thiết chế của quân đội buộc Em phải làm việc, sống và cống hiến như một người lính.



** Em chào thầy ạ! Năm nay em đang học lớp 12 và chuẩn bị thi, nguyện vọng 1 của em muốn vào Viện ĐH Mở Hà Nội - Khoa Công nghệ thông tin nhưng trường Mở không tổ chức thi mà phải thi nhờ ở trường khác, thầy cho em hỏi là khi viết hồ sơ ĐKDT phần mục 2, trường thi nhờ có cần nhất thiết phải có khoa CNTT không ạ hay là chỉ cần đăng ký ở trường có cùng khối thi theo Bộ GD-ĐT ạ? Hiện nay em không biết tìm danh sách các trường cho thi nhờ ở đâu ạ, thầy có thể tư vấn giúp em được không ạ. Em cảm ơn thầy ạ! (Nguyễn Ngọc Sơn - Email: linh211994...@gmail.com)



Thầy Nguyễn Quốc Cường trả lời:



Chào em !



Em có thể nộp hồ sơ ĐKDT vào bất cứ trường ĐH nào có tổ chức thi, có cùng khối thi để thi nhờ lấy kết quả vào Viện ĐH Mở, danh sách các trường có tổ chức thi được đăng trong cuốn " Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013"



** Kính thưa thầy! Em muốn biết khái quát về ngành Vật lý hạt nhân, cơ hội ngành này trong tương lai như thế nào? Em đăng ký thi Đại học Đà Lạt nhưng thi nhờ trường thi ở Tp.HCM được không ạ? Em ở TP.HCM, em mong nhận câu trả lời từ thầy, em xin cảm ơn! (Lê Hưng Thịnh - Email: zxtieuchuzx...@gmail.com)



TS Lê Thanh Hưng trả lời:



Chào em,



Ngành vật lý hạt nhân trước mắt là để phục vụ cho các dự án nhà máy điện hạt nhân của nươc ta trong tương lai. Trường ĐH Đà Lạt có tổ chức tuyển sinh nên em phải nộp hồ sơ tuyển sinh cho ĐH Đà lạt và dự thi theo giấy báo thi của trường, không thi nhờ ở trường thi ở Tp HCM được.



** Thưa thầy! Em là con gái, em rất thích ngành Công nghệ thông tin nhưng trình độ về máy vi tính của em thì không được giỏi lắm. Toán, Lí, Tiếng Anh em đều khá. Vậy xin hỏi thầy, em có nên đi theo ngành này không? Mong thầy tư vấn giúp em. Em xin cảm ơn! (Nguyễn Thị Kim Bình - Email: cumeocumi.lyn...@gmail.com)



PGS.TS Nguyễn Đình Phư trả lời:



Trong ngành CNTT có nhiều lĩnh vực khác nhau, có những lĩnh vực như: Trí tuệ nhân tạo, Nhận dạng mờ,... không đòi hỏi phải giỏi vi tính. Trình độ vi tính (PC) phụ thuộc vào: Hiểu biết Hệ điều hành, Kinh nghiệm làm việc với máy PC. Em hoàn toàn có thể thi vào khối A1 để học ngành CNTT.



** Em chào thầy! Em muốn thi ngành Điện lạnh khối A, học lực em khá. Em có thể thi trường nào ạ? Trường ĐH Nông Lâm và ĐH Công nghiệp đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật nhiệt lạnh có gì khác nhau không? Trường có điều kiện đầu ra Tiếng Anh và Tin học như thế nào ạ? Em xin cảm ơn! (Tấn Phát - Email: Tanphat11...@gmail.com)



PGS.TS Nguyễn Đình Phư trả lời:



Ngành CNKT Lạnh có một đặc điểm là học ở trường nào cũng gần giống nhau. Hiện nay, theo quy định của Bộ GD&ĐT thì đầu ra Anh văn và Vi tính của bậc ĐH là thống nhất đối với tất cả các ngành nghề- trình độ B.



** Thưa thầy, khối ngành kỹ thuật – công nghệ hiện nay nguồn nhân lực như thế nào ạ. Trong các năm tới nhu cầu nhân lực ngành này có cao không ạ? Em là nữ nhưng muốn đi theo khối ngành này thì em cần chú trọng phát triển kỹ năng như thế nào để dễ dàng xin việc ạ? Em cảm ơn thầy. (Hạnh TV - Email: hanhtv...@yahoo.com.vn)



TS Lê Thanh Hưng trả lời:



Chào em,



Theo các số liệu thống kê chính thức của nhà nước nhân lực cho khối ngành kỹ thuật công nghệ hiện nay đang thiếu. Trong khối ngành này vẫn có rất nhiều ngành phù hợp với nữ. Kỹ năng để đi làm việc khi ra trường là việc của tương lai, hiện tại em hãy tập trung chọn lựa ngành phù hợp và ôn thi cho tốt trước đã.



**Thưa thầy, em muốn hỏi rằng giữa ngành Tổng hợp Anh và Sư phạm Anh thì ngành náo có lợi thế khi xin việc làm? Nếu em học Sư phạm Anh em không đi dạy mà làm trái nghề thì là nghề gì ạ? (Lê Thị Kim Lãnh - Email: babydautay102...@gmail.com)



PGS.TS Nguyễn Đình Phư trả lời:



Ngành Ngôn ngữ Anh ở trường ĐHKHXH&NV đào tạo khác với ĐHSP. Nếu học ĐHSP mà không muốn đi dạy thì ngay từ đầu Em phải làm cam kết và không được nhận học bổng của Nhà nước giành cho SV SP. Khi tốt nghiệp SP tiếng Anh, ngoài dạy học, Em có thể là các nghề: Du lịch, PV Báo chí, Phiên dịch viên,... Tư vấn Du học,...



** Thưa thầy, em định thi ngành Kỹ thuật Hình ảnh Y học, nhưng em nghe nói học ngành đó độc hại, tiếp xúc với tia X nhiều có thể gây vô sinh. Em rất băn khoăn không biết có phải thực tế là vậy không? Xin ban tư vấn cho em lời khuyên và thông tin thêm về ngành này ạ. Em xin cảm ơn ! (Minh Đức - Email: fc_minhduc...@yahoo.com)



TS. Nguyễn Viết Đông trả lời:



Minh Đức thân mến,



Ngành kỹ thuật hình ảnh Y học là ngành rất hiện đại và thú vị, nhu cầu nhân lực đang cao. Em không lo ảnh hưởng độc hại khi làm việc. Tất cả các máy móc đã được thiết kế đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân và Bác sỹ. Em yên tâm nhé, chúc em thành công.



** Thưa thầy! Theo thầy giữa Đại học Luật ( làm ở viện kiểm sát) và Đại học Điện lực khi ra trường thì sinh viên ở trường nào dễ xin việc hơn ạ? Và công việc ở ngành nào dễ thăng tiến hơn ạ? Mong các thầy tư vấn giúp em để em chọn trường đại học phù hợp? Em cảm ơn thầy! (Nguyễn Công Thiện - Email: congthien9x...@yahoo.com)



PGS.TS Nguyễn Đình Phư trả lời:



Vấn đề xin việc và sự nghiệp hoàn toàn phụ thuộc vào CON NGƯỜi cụ thể, nó không phụ thuộc vào nghề. Nếu Em muốn thăng tiến thì phải giỏi Chuyên môn và cả Chính trị nữa! Trường Luật giúp Em hành nghề Luật và am hiểu xã hội, còn Điện thì giúp Em giỏi Kỹ thuật. Em hãy tự chọn cho mình một trường vậy







Toàn cảnh buổi giao lưu



** Em chào các thầy cô, em muốn thi ngành Trắc địa của ĐH Bách khoa TP.HCM. Em muốn biết ngành này sẽ đào tạo những gì và công việc khi ra trường thế nào? Em cảm ơn thầy cô. (Ninh Nhật - Email: ninh_nhat123...@yahoo.com)



TS Lê Thanh Hưng trả lời:



Chào em,



Trắc địa là một ngành tốt của ĐHBK, khi ra trường có nhiều cơ hội có việc làm tốt. Do đa số học sinh phổ thông không được tư vấn tốt về ngành này nên số lượng đăng ký dự thi không nhiều, điểm chuẩn do đó rất dể thở ( khoảng 16 điểm). Ngành này đào tạo sinh viên có thể nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp đo đạc khác nhau ( đo từ mặt dất, từ máy bay, từ vệ tinh) cùng các phương pháp xữ lý số liệu đo được để thiết lập các bản đồ phục vụ cho việc qui hoạch thành phố, nông thôn, quản lý rừng, mội trường,.... Ra trường các em có thể làm việc tại các cơ quan nhà nước như các phòng Quản lý đô thị, Viện quy hoạch thành phố, các công ty xây dựng, các công ty phần mềm về bản đồ (tương tự như Google map),....



** Kính thưa thầy!Hiện nay em đang học lớp 12 trường Trần Hưng Đạo quận Gò Vấp. Em dự định thi vào Trường Khoa học Xã hội & Nhân văn, khối D1 ngành Quản trị dịch vụ du lịch & Lữ hành, nhưng học lực 3 môn trung bình 7 điểm, nên em rất lo lắng không biết có thi nổi không. Kính mong thầy tư vấn giúp em. Và với học lực này em có thể thi vào trường ĐH Sư phạm TP.HCM ngành ngôn ngữ Anh được không? Em cảm thầy cô nhiều. (Dương Nhất Kiệt - Email: duongvinki...@gmail.com)



PGS.TS Nguyễn Đình Phư trả lời:



Em hãy tự tin ôn tập và bình tĩnh khi làm bài vì học lực như vậy là rất có khả năng đậu ĐH. Em có thể điền thêm nguyện vọng vào nhiều Ngành và Trường khác. Với học lực như vậy, Em cũng có thể học Ngôn ngữ Anh tại nhiều trường ĐH khác nữa, trong đó có ĐHSP.



** Thưa thầy! Em là 1 học sinh không được giỏi nên em quyết định thi Trường Nông lâm TP.HCM phù hợp với yêu cầu và điều kiện làm việc của tỉnh nhà. Em thích những ngành thiên về kinh tế. Thầy có thể cho em hỏi ngành Kinh tế ở Trường Nông lâm gồm những chuyên ngành nào? Xét tuyển tầm bao nhiêu điểm ạ? Em cảm ơn! (Đàm Thị Minh Thùy - Email: thuycongchuakhongyeuai...@yahoo.com)



TS. Nguyễn Viết Đông trả lời:



Minh Thủy thân mến,



Ngành Kinh Tế của ĐH Nông Lâm TP HCM có chuyên ngành kinh tế nông lâm, kinh tế tài nguyên môi trường, ngoài ra trường này còn có ngành kế toán, ngành quản trị kinh doanh,... Điểm chuẩn chỉ xấp xỉ điểm sàn. Em có thể thi vào trường này được.



** Thưa thầy, em chọn thi khối D ngành Tài chính-Ngân hàng nhưng em nghe nói học ngành này phải thật giỏi Toán mà em lại không nhạy bén ở môn này, vậy em nên chọn ngành nào cho phù hợp ạ? (Hoàng Phương - Email: o0o_the_princess_diary_o0o...@yahoo.com.vn)



GS.TS Nguyễn Đình Phư trả lời:



Ngành Tài chính có những lĩnh vực không cần giỏi Toán, ví dụ ngành Tài chính công gồm có Thuế, Hải Quan, Ngân sách,... Tất cả đã có sẵn từ năm này qua năm khác, nếu có thay đổi thì sự thay đổi không lớn. Em hãy an tâm mà thi vào ngành Em đã chọn!



** Em là thí sinh ở An Giang, em muốn thi vào Trường Đại học Bách khoa TP.HCM. Nếu em đậu vào trường học em có được đăng kí ở KTX không? Em cảm ơn. (Huỳnh Thanh Nhàn - Email: thanhnhan301286...@yahoo.com)



TS Lê Thanh Hưng trả lời:



Nếu đậu vào ĐHBK TpHCM, năm thứ nhất em sẽ học ở cơ sở 2 của trường trong khuôn viên của ĐHQG ở Thủ Đức. Em sẽ được ở KTX của ĐHQG. Hiện nay chổ ở cho sinh viên đang dư nên 100% sinh viên ở các tỉnh được ở KTX. Năm thứ hai, nếu chuyển về cơ sở 1 ở nội thành em sẽ đăng ký ở KTX của ĐHBK, tuy nhiên chổ ở của KTX này có hạn nên không thể giải quyết cho 100% sinh viên. Riêng các Khoa CNTT, khoa hoc ứng dụng, KT Hóa học, KT vật liệu và Môi Trường sẽ tiếp tục học năm thứ hai ở Thủ đức



** Em chào thầy ạ! Em thi khối A1 và có nguyện vọng thi vào ngành Vật lý học ĐH KHTN TPHCM, chuyên ngành Vật lý hạt nhân. Em mong thầy tư vấn cho em về ngành này, về công việc khi ra trường...Xin cảm ơn thầy ạ! (Trần Đại - Email: frozen.smiles...@yahoo.com.vn)



PGS.TS Nguyễn Đình Phư trả lời:



Ngành Vật lý hạt nhân đang cần nhiều nhân lực. Trong tuần rồi, Việt nam vừa gửi 50 người sang CHLB Nga đào tạo. Chúng ta sẽ xây dựng 02 Nhà máy điện Hạt nhân (Vì mọi nguồn năng lượng khác, như nhiên liệu hóa thạch: Dầu, than,... đang cạn dần). Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp ngành Vật lý Hạt nhân còn có thể công tác tại các Bệnh viện- Khoa xạ trị, các phòng thí nghiệm gây đột biến - tạo giống cây trồng.



** Em chào các thầy cô, em muốn hỏi điều kiện gì để được học bổng của ĐH Bách khoa TP.HCM? Em định thi ngành Trắc địa liệu có chế độ học bổng không? Em cảm ơn. (Hồng Lâm - Email: hoahoctro...@yahoo.com)



TS Lê Thanh Hưng trả lời:



Chào em,



Hằng năm nhà trường đều có cấp học bổng cho các sinh viên học giỏi ở tất cả các khoa. Một là học bổng khuyến khích có giá trị từ 3 triệu đến 4 triệu một học kỳ cho các sinh viên có điểm trung bình của học kỳ đó khoảng từ 8 điểm trở lên. Hai là học bổng của các doanh nghiệp, cựu sinh viên cấp theo tiêu chí riêng của họ thường là sinh viên nghèo học lực khá giỏi. Nếu em cố gắng học tập tốt cơ hội để nhận học bổng ở ĐHBK là rất lớn.



** Thưa thầy! Em muốn hỏi về xu hướng tuyển sinh, cơ hội việc làm và những thách thức của sinh viên đang học và sẽ theo học ngành Luật. Thưa thầy! Muốn học Luật cần có những hiểu biết nhất định ra sao ạ? Mong nhận được sự giải đáp của thầy! (Nguyễn Thị Thu Uyên - Email: thuuyen95...@gmail.com)



PGS.TS Nguyễn Đình Phư trả lời:



Ở nước ngoài, cụ thể ở Mỹ, sinh viên muốn học Luật thì phải tốt nghiệp một nghề và có thâm niên công tác, vì vậy Luật sư có uy tín và có Thu nhập rất cao. Tại Việt Nam, SV Luật có thể được đào tạo khi vừa tốt nghiệp THPT. Nói như vậy để thấy, thách trhức của SV Luật là sự trải nghiệm cuộc sống, va đập với các biến cố, các vụ việc xảy ra hàng ngày. Nếu các Em vào học ĐH Luật thì phải biết vận dụng kinh nghiệm của người khác thay cho trải nghiệm của bản thân.

** Em chào thầy, năm nay em dự định thi vào Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, em đang quan tâm đến vấn đề học bổng của Trường. Không biết Trường mình có lên kết du học với các trường ở nước ngoài không, nếu có thì cụ thể là nước nào? (Lâm Thanh Tân - Email: thanhtan...@gmail.com)



TS Lê Thanh Hưng trả lời:



Chào em.



Trường có ký kết với một số Đại học ở Úc và Mỹ ( thông tin cụ thể em xem ở trang web của trường http://www.aao.hcmut.edu.vn/quocte/index.html ) . Các trường này sẽ nhận em vào học như sinh viên năm thứ ba sau khi em đã học 2 năm ở ĐHBK, khi ra trường em có thể nhận bằng do trường đó cấp. Tuy nhiên sinh viên phải trả chi phí học chứ không có học bổng.



** Em rất thích và đam mê đến thực vật, em muốn tìm hiểu về ngành gì để sau này có thể nhân giống, lai tạo cây trồng, em không biết ngành gì có thể hợp với mình, và em cũng không biết phải chọn trường gì? Em muốn học ở khu vực phía bắc ,mong Hội đồng tư vấn giúp em giờ em đang rất lo vì sắp đến hạn rồi mà em vẫn chưa xác định được. Em cảm ơn. (Hoàng Diệu Thùy - Email: puzka.sock...@gmail.com)



TS. Nguyễn Viết Đông trả lời:



Diệu Thùy thân mến,



Em có thể thi vào ngành công nghệ sinh học



Nơi đào tạo: trường ĐH Bách khoa ĐHQG – HCM, trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG – HCM, ĐHQG – Hà Nội), trường ĐH Quốc tế ĐHQG – HCM (dạy và học bằng tiếng Anh), trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, trường ĐH Công nghiệp TP.HCm (Công nghệ vi sinh), trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, trường ĐH Mở TP.HCM, trường ĐH Tôn Đức Thắng, trường ĐH Văn Lang, trường ĐH Khoa học – ĐH Huế, trường ĐH Kỹ thuật – Công nghệ TP.HCM, trường ĐH Lạc Hồng, trường ĐH Lâm nghiệp, trường ĐH Cần Thơ, trường ĐH An Giang, trường ĐH Đà Lạt…



Mục tiêu đào tạo

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về sinh học và những kiến thức chuyên sâu về sinh học, có khả năng thực hiện những nội dung nghiên cứu mở đường cho nghiên cứu ứng dụng. Chương trình đào tạo chú trọng đến các quy luật sinh học và các kỹ năng có thể được khai thác để tạo ra công nghệ và sản phẩm trực tiếp phục vụ cuộc sống, chú trọng tính liên ngành, đặc biệt trang bị các kiến thức và kỹ năng về sinh học phân tử, kỹ thuật di truyền, kỹ thuật di truyền, kỹ thuật tế bào, kỹ thuật lên men, công nghệ enzym.



Môn học chuyên ngành



Một số môn học chuyên ngành: Hóa phân tích, Cơ lưu chất, Hóa lý kỹ thuật, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử, Sinh học đại cương, Kỹ thuật và thiết bị truyền nhiệt, Tài nguyên sinh học, Cơ sở tự động học, Quá trình và thiết bị CNSH, Công nghệ tế bào, Công nghệ protein – enzym/lên men/gen, Dụng cụ đo và kiểm soát quá trình sinh học, Tin học trong CNSH, Kỹ thuật môi trường, Sản phẩm CNSH và môi trường và các môn học liên quan chuyên ngành CNSH thực phẩm hoặc CNSH môi trường.



Cơ hội nghề nghiệp



Sinh viên tốt nghiệp có khả năng hoạt động trên các lĩnh vực như: Y dược (bệnh: chẩn đoán, cơ chế, thuốc, vắc xin); Môi trường (xử lý môi trường, phát triển bền vững), Nông – Lâm – Ngư (giống, bệnh, chất lượng), Công nghiệp (lên men công nghiệp, vật liệu sinh học, thuốc, chế biến); Tin – Sinh học (genomics, proteomics, công nghệ protein…); Kinh doanh, chính sách kinh doanh về CNSH tại các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất. Hoặc có thể công tác tại các Viện Kiểm nghiệm, Viện Nghiên cứu, các cơ quan Y tế, bệnh viện, xí nghiệp Dược, các Viện nghiên cứu Y Dược, Viện Công nghệ Sau thu hoạch, các công ty chế biến thực phẩm, Nông Lâm nghiệp, Thủy sản…



Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên PR về công nghệ sinh học; Kỹ sư Công nghệ sinh học; Nuôi trồng nấm, nuôi cấy mô, các công việc khác liên quan đến nông nghiệp; Trợ lý phòng thí nghiệm; Nghiên cứu viên; Học tiếp sau đại học; Nhà khoa học; Quản lý dự án liên quan; Nghiên cứu lâm sàng; Sản xuất; Tiếp thị và bán hàng; Quản lý chất lượng.



** Thưa thầy! em muốn học trường ĐH kinh tế TP.HCM? nhưng nhiều người nói kinh tế khó xin việc làm. Mà em vẫn rất muốn học. Nhưng khi chọn chuyên ngành thì em chẳng biết nên chọn chuyên ngành nào. Thứ nhất là bởi vì em muốn học tổng hợp: cái gì cũng biết từ kế toán, tài chính ngân hàng đến quản trị kinh doanh. Em đang phân vân không biết ngành nào sẽ dạy tổng hợp nhất? Và không biết ngành nào xã hội sẽ đang cần trong tương lai. Em mong thầy có thể tư vấn cho em. Em xin cảm ơn! (Trần Quốc Bảo - Email: only_you_can12...@yahoo.com.vn)



PGS.TS Nguyễn Đình Phư trả lời:



Việc Em đã thích là rất tốt rồi, chỉ cần Em cố gắng ôn tập và thi thật tốt. Công việc phủ hết mọi ngành như mong muốn của Em không có chỗ nào đào tạo, chỉ có tự học thêm. Khi vào ĐH, Em có thể tự học hoặc đăng ký học 02 ngành một lúc, với điều kiện kết quả học tập của Em phải thật xuất sắc.



** Thưa các thầy cô, năm nay em dự định đăng ký dự thi ngành Y đa khoa. Khả năng học của em cũng đủ sức. Em vẫn còn thắc mắc là làm bác sĩ không dễ. Vậy để học tốt ngành Y thì bản thân cần phải thực hiện gì? Xin các thầy cô cho em biết thêm một số thông tin về các trường Y ở TPHCM. Em cảm ơn ! (Trần Thuận - Email: quocthuan2011...@yahoo.com.vn)



TS. Nguyễn Viết Đông trả lời:



Trần Thuận thân mến,



Em dự định thi ngành Y đa khoa và thấy có đủ năng lực, vậy thì tốt rồi. Không có nghề nào dễ cả, nghề bác sỹ cũng vậy. Tại TP HCM có hai trường Y rất tốt, đó là ĐH Y D TP HCM và ĐH Y Phạm Ngọc Thạch. Khi vào trường em sẽ được thầy cô chỉ dẫn việc học tập, em cũng nên tham khảo thên các anh chị khóa trước về kinh nghiệm học tập nhé. Chúc em sớm trở thành BS giỏi.



