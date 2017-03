Ban tư vấn của Chương trình Hướng nghiệp - Tư vấn tuyển sinh 2013 ngày 30-30-2013

Những vấn đề tuy dễ mà khó trên sẽ được các nhà giáo, chuyên gia có uy tín, nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp giải đáp trong chương trình trực tuyến “Hướng dẫn chọn ngành, nghề và cách làm hồ sơ dự thi”.

Chương trình diễn ra vào từ 9g00 - 11g00ngày 30.03.2013 và được tường thuật trực tiếp trên Báo Pháp Luật TP. HCM - phapluattp.vn và trang thông tin trực tuyến tuvantuyensinh.vn.

Khách mời tham dự chương trình gồm các chuyên gia, nhà giáo đến từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh, Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh:

1- TS Nguyễn Đức Nghĩa - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh;

2- PGS.TS Nguyễn Đình Phư - Chủ tịch Hội đồng cố vấn trang Onthi.net.vn, Giảng viên Đại Học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh;

3- Thạc sĩ Ngô Đức Tuấn - Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh.

4- TS Nguyễn Viết Đông - Trưởng Bộ môn Giáo dục Toán học, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh;

5- Ông Trần Anh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo nhân lực và Thông tin thị trường lao động Tp.HCM.

Ngay từ bây giờ, bạn có thể đặt câu hỏi tại:

(1) Trang từ vấn hướng nghiệp: http://huongnghiep.tuvantuyensinh.vn.

(2) Báo Pháp luật Thành phố Online:http://phapluattp.vn.

* Thưa thầy, nước ta có những trường đào tạo ngành Luật nào uy tín? Điểm đầu vào ngành Luật thường trong khoảng bao nhiêu? Mong thầy tư vấn! (Nguyễn Hoàng Mai - Email: maihoang12...@gmail.com) Thạc sĩ Ngô Đức Tuấn - Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh trả lời: Ở VN hiện nay có khoảng 27 cơ sở đào tạo ngành Luật. Tuy nhiên có các trường sau có kinh nghiệm và uy tín đối với xã hội là Trương đại học Luật Hà nội, ĐH Luật TP. HCM, khoa Luật Đại học Quốc gia HN, Đại học Ngoại giao. Điểm đầu vào của ĐH Luật TP. HCM thường từ 17 đến 20 điểm tùy theo khối thi. Chào em. * Em dự định thi ngành Marketing nhưng nghe nói những ngành thuộc về kinh tế năm nay có xu hướng cắt giảm vì thừa nhân lực. Vậy xin thầy cho em biết cơ hội việc làm của ngành này trong 5 năm tới? Ngành Marketing ở trường Đại học Tài chính - Marketing năm nay có bị cắt giảm nhiều hay không? Em xin chân thành cảm ơn. (Nguyễn Ngọc Bích Uyên - Email: victorya.nguyen....@gmail.com) Ông Trần Anh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo nhân lực và Thông tin thị trường lao động Tp.HCM trả lời: Chào em! Nhóm ngành Marketing trong những năm tới nhu cầu tuyển dụng chiếm 8% tổng nhu cầu tuyển dụng (khoảng 20.000 chỗ làm việc/năm). Xu hướng tuyển dụng trong nhóm ngành này ngày càng chú trọng về chất lượng và trình độ. Việc tái cơ cấu bộ máy nhân sự chú trọng chất lượng, trình độ là xu hướng của năm 2013 và những năm sắp tới. Thị trường lao động sẽ tiếp tục tồn tại những nghịch lý giữa nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc, cả về số lượng và trình độ, đặc biệt đối với những nhóm ngành Tài chính – Ngân hàng, Marketing. Ngành Marketing ở trường Đại học Tài chính - Marketing chỉ tiêu tuyển sinh vẫn ở mức như năm 2012. Ông Trần Anh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo nhân lực và Thông tin thị trường lao động Tp.HCM. * Em chào thầy! Em muốn học ngành Quan hệ quốc tế nhưng ngành học này còn khá lạ lẫm với em. Em muốn biết thêm thông tin về ngành này và các trường đại học có tuyển sinh ngành này trong cả nước. Mong thầy tư vấn giúp em. Em xin chân thành cảm ơn! (Đậu Thị Huyền - Email: peacan_khjnkhungkho...@yahoo.com) TS Nguyễn Viết Đông - Trưởng Bộ môn Giáo dục Toán học, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh trả lời: Ngành Quan hệ Quốc tế Nơi đào tạo: Học viện Ngoại giao, Học viện Khoa học Quân sự (Quan hệ Quốc tế về Quốc phòng), Học viện Báo chí – Tuyên truyền, Học viện Quan hệ Quốc tế, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐHQG – HCM, trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (Quan hệ Quốc tế và Tiếng Anh). Mục tiêu đào tạo Trang bị kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn nói chung, về lịch sử dân tộc Việt Nam và các nước trọng điểm trên thế giới, nắm vững chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước về đối tượng. Trên cơ sở đó, có kiến thức chuyên sâu và có hệ thống về khoa học quan hệ quốc tế, tập trung trong lĩnh vực chính trị quốc tế và đối ngoại. Môn học chuyên ngành Một số môn học chuyên ngành: Pháp luật đại cương, Lịch sử văn minh thế giới, Cơ sở văn hóa Việt Nam, Tâm lý học đại cương, Logic học, Xã hội học đại cương, Phương pháp nghiên cứu khoa học, Quan hệ kinh tế quốc tế, Công pháp quốc tế, Tư pháp quốc tế, Lý luận Quan hệ quốc tế, Ngoại ngữ cơ sở chuyên ngành, Luật kinh tế quốc tế, Chính sách đối ngoại Việt Nam, Kinh tế đối ngoại Việt Nam, Đàm phán quốc tế, Chính trị quốc hiện đại, Ngoại ngữ chuyên ngành, Vấn đề xung đột hội nhập giữa các nền văn minh, Những vấn đề toàn cầu, Xung đột quốc tế, Địa chính trị - địa chiến lược, An ninh châu Á – Thái Bình Dương, Ngoại giao và lãnh sự, Phương pháp NCKH trong QHQT Việc làm sau khi tốt nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm công tác đối ngoại ở các cơ quan thuộc khu vực Nhà nước và khu vực của các thành phần kinh tế khác, hoặc làm công tác phiên dịch, biên tập, nghiên cứu, giảng dạy các môn thuộc lĩnh vực khoa học quan hệ quốc tế tại các đơn vị của Bộ Ngoại giao, các Sở ngoại vụ, các bộ phận đối ngoại của các cơ quan Bộ Ngành, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các tổ chức xã hội và doanh nghiệp, các trường đại học, các cơ quan báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình. * Thưa thầy! Ngành Máy tính và Khoa học thông tin của Đai học Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Thông tin của Đại học Công Nghệ có giống nhau không ạ? Nó khác nhau ở những điểm nào?Mong thầy tư vấn giúp em. (Đặng Thanh Linh - Email: linh626688...@gmail.com) PGS.TS Nguyễn Đình Phư - Chủ tịch Hội đồng cố vấn trang Onthi.net.vn, Giảng viên Đại Học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh trả lời: Hai nơi này đào tạo có những lĩnh vực giống nhau, như Lập trình, Mạng,... và có những lĩnh vực khác nhau và cả mức độ chuyên sâu, như: ĐH Tự nhiên có CN nhận dạng ( Lý thuyết mờ), Trí tuệ nhân tạo,v.v., nhưng Trường ĐH CNTT lại có ngành kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật phần mềm,... Nói tóm lại vẫn có sự khác biệt trong đào tạo về lĩnh vực lẫn tính chuyên sâu giữa hai cơ sở đào tạo này. * Thưa Thầy, em có ý định dự thi ngành Luật. Xin thầy cho em biết những tố chất cần thiết để học ngành Luật và làm việc trong ngành Luật là gì? Em cảm ơn thầy. (Anh Thư - Email: anhthu...@yahoo.com) Thạc sĩ Ngô Đức Tuấn - Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh. trả lời: Những tố chất để theo học ngành luật cũng giống như các ngành học khác không đòi hỏi điều gì đặc biệt, nhưng vấn đề là em cần có sự đam mê và yêu thích. Còn làm việc trong ngành luật thì ngoài kiến thức cần sự trung thực và ngay thẳng. Chúc em đạt được mục tiêu của mình. * Năm nay em học lớp 12, em dự định thi khối V vào đại học Kiến Trúc Tp.HCM tại cơ sở Đà Lạt. Nhưng qua tìm hiểu thông tin gần đây, em được biết năm nay thí sinh dự thi trúng tuyển học tại cơ sở Đà Lạt phải có hộ khẩu thuộc 5 tỉnh Tây nguyên. Em có hộ khẩu ở Bà Rịa - Vũng Tàu liệu có thể đăng kí học tại cơ sở của trường được không ạ? Ngoài ra, còn có trường nào khác có ngành Kiến trúc nhưng lấy điểm thấp không? Lực học của em cũng đạt trung bình khá thôi. Em xin cảm ơn. (Nguyễn Thị Minh Trang - Email: nh0k_lonely_fore...@yahoo.com) TS Nguyễn Đức Nghĩa - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh trả lời: Theo thông tin tuyển sinh của trường ĐH Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh, thí sinh thi vào trường ĐH Kiến trúc nếu trúng tuyển học tại cơ sở Đà Lạt phải có hộ khẩu thuộc 5 tỉnh Tây Nguyên và phải học tại thành phố Đà Lạt trong suốt khóa học. Một số trường khác có ngành kiến trúc lấy điểm thấp hơn trường ĐH Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh như trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, trường ĐH Xây dựng Miền Tây, trường ĐH Xây dựng Miền Trung,... (là những trường có tổ chức thi) hoặc trường ĐH Văn Lang (không tổ chức thi mà chỉ xét tuyển),... Em có thể xem thêm thông tin chi tiết từ quyển "Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH - CĐ 2013". * Em có nguyện vọng học ngành đầu bếp. Được biết trường ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM có ngành kĩ thuật chế biến món ăn nhưng ở hệ cao đẳng nghề. Vậy em muốn hỏi Ngành này học có ra làm đầu bếp được không? Và nếu học thì phải làm hồ sơ như thế nào và cơ hội việc làm ngành này hiện nay ra sao? (Nguyễn Trọng Tín - Email: trongtin...@gmail.com) TS Nguyễn Viết Đông - Trưởng Bộ môn Giáo dục Toán học, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh trả lời: Trọng Tín thân mến, Nghề đầu bếp hiện nay đang có nhu cầu nhân lực cao, học cao đẳng vẫn có thể có cơ hội làm việc tốt. Em chì cần đến trường ghi danh, chỉ xét học bạ, không phải thi. Chúc em trở thành nhà đầu bếp chuyên nghiệp. TS Nguyễn Viết Đông - Trưởng Bộ môn Giáo dục Toán học, ĐH Quốc gia Tp.HCM. * Em chào thầy Trần Anh Tuấn. Em muốn biết nhận định của thầy về tình hình tuyền dụng lao động của ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán và Kiểm toán hiện nay và thời gian tới? Những ngành này còn nhu cầu nhân lực hay không? (Lê Hồng Ngọc Trân - Email: ngocrosesv2...@gmail.com) Ông Trần Anh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo nhân lực và Thông tin thị trường lao động Tp.HCM trả lời: Chào em! Tài chính – Ngân hàng: là ngành nghề có số lượng người tìm việc làm luôn luôn vượt so với nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong những năm trở lại đây. Năm 2012 và tiếp tục năm 2013, nhiều ngân hàng thực hiện tái cơ cấu bộ máy nhân sự, hàng loạt thay đổi nhân sự không chỉ ở vị trí cao cấp mà còn ở các cấp trung và thấp, nhiều ngân hàng cắt giảm nhân sự, tuy nhiên đa số các ngân hàng vẫn tiếp tục việc tuyển dụng mới nhân sự. Nhân sự Tài chính – Ngân hàng có kinh nghiệm và chuyên môn giỏi là yêu cầu cần thiết của nhiều doanh nghiệp về nhu cầu tuyển dụng năm 2013 và các năm tới để đáp ứng được việc tái cơ cấu bộ máy nhân sự của hệ thống ngân hàng. Kế toán – Kiểm toán: Ngành nghề có nhiều biến động về nhân sự, đặc biệt là nhân sự có chuyên môn giỏi. Kế toán – kiểm toán tuy là nhóm ngành nghề liên tục được tuyển dụng và có nhu cầu, nhưng nhân lực tìm việc trong nhóm ngành nghề này luôn cao hơn so với nhu cầu tuyển dụng ở tất cả các trình độ. Việc tái cơ cấu bộ máy nhân sự chú trọng chất lượng, trình độ là xu hướng của năm 2013 và những năm sắp tới. Thị trường lao động sẽ tiếp tục tồn tại những nghịch lý giữa nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc, cả về số lượng và trình độ, đặc biệt đối với những nhóm ngành Tài chính – Ngân hàng, Cơ khí, Công nghệ thông tin, Kế toán – Kiểm toán, Quản lý điều hành – Kinh doanh. * Thưa thầy, hiện nay Khối C không có nhiều lựa chọn cho thí sinh và tỉ lệ thí sinh lựa chọn khối này cũng rất thấp. Thầy có lời khuyên như thế nào cho các bạn thí sinh trong việc chọn lựa ngành nghề khi đam mê khối C? Em cảm ơn thầy. (Hồng Hạnh - Email: hanh_tabu...@yahoo.com.vn) Thạc sĩ Ngô Đức Tuấn - Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh trả lời: Em đam mê khối C thì nên chọn các ngành khoa học xã hội mà học như báo chí, xã hội học, triết học, v.v... Khoa học xã hội cũng rất lý thú và cần thiết cho cuộc sống. Chúc em thành công. * Em xin chào thầy. Hiện tại em đang thắc mắc về việc điểm cộng ưu tiên dân tộc trong thi đại học. Em đang học lớp 12 tại trường thuộc khu vực 1. Em mới chuyển qua dân tộc Tày được 1 năm. Thầy cho em hỏi là em có được cộng điểm ưu tiên dân tộc không? (Ngô Hải Đăng - Email: minhanh_4...@yahoo.com) TS Nguyễn Đức Nghĩa - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh trả lời: Trong tuyển sinh ĐH-CĐ có hai dạng được xét điểm ưu tiên: ưu tiên theo khu vực và ưu tiên theo đối tượng. Nếu em đang học 12 và thi tốt nghiệp tại một trường THPT thuộc khu vực 1 thì em được hưởng ưu tiên khu vực 1. Bên cạnh đó, nếu em là người dân tộc Tày (căn cứ vào giấy khai sinh) thì em cũng được tính ưu tiên theo đối tượng. TS Nguyễn Đức Nghĩa - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. * Em chào thầy, thầy có thể cho em biết ngành nào của Trường ĐH Luật TPHCM khi ra trường có cơ hội việc làm cao nhất ạ? Thầy thông cảm vì em định thi vào Trường nhưng không có thông tin nhiều. Mong thầy trả lời giúp em. (Minh Thư - Email: dathu..@yahoo.com) Thạc sĩ Ngô Đức Tuấn - Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh trả lời: Theo khảo sát của Hội sinh viên nhà trường trong 3 năm 2010, 2011 và 2012 thì SV Luật chính quy ra trường có khoảng 95% có việc làm. Cơ hội có việc làm cao hay thấp phụ thuộc vào khả năng của mỗi người, vì các chuyên ngành về cơ bản kiến thức đào tạo giống nhau. Chào em. * Em mong thầy tư vấn giúp em những vật dụng được mang vào phòng thi trong kỳ thi đại học, cao đẳng năm nay? Em kính chào thầy. (Yến Thanh - Email: Yenthanh...@gmail.com) TS Nguyễn Viết Đông - Trưởng Bộ môn Giáo dục Toán học, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh trả lời: Yến Thanh thân mến, Trong kỳ thi đại học chỉ được sử dụng máy tính không có thẻ nhớ, chẳng hạn CASIO FX 570 ES, CASIO FX 570 ES PLUS, Không được mang atlat, không được mang bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. * Chào Hội đồng tư vấn, em có tìm hiểu qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua đó em biết thêm ngành Kỹ Thuật Hạt Nhân. Cho em hỏi là ngành này có yêu cầu gì về sức khỏe không, điểm học của em bình thường 3 môn Toán Lí Hóa, vậy em có thể thi vào ngành này được không? Trong trường hợp khi sinh viên ngành này ra trường mà nhà máy điện hạt nhân chua đưa vào hoạt động thì cơ sở nào giải quyết việc làm cho các sinh viên khoa này ? Và cho em hỏi thêm nhà nước có chính sách gì đối với sinh viên ngành này không ? Em cảm ơn. (Nguyễn Hoàng Vũ - Email: fellowlonely...2011@gmail.com) PGS.TS Nguyễn Đình Phư - Chủ tịch Hội đồng cố vấn trang Onthi.net.vn, Giảng viên Đại Học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh trả lời: Ngành nào cũng cần có sức khỏe tốt. Việc học là cả giai đoạn lâu dài - một đời người, nên phải học liên tục. Nghề này được Nhà nước ưu đãi khi đào tạo và khi ra trường. Em hãy vào trang web hcmus.edu.vn và vào khoa vật lý, ngành vật lý hạt nhân để tìm hiểu thêm. PGS.TS Nguyễn Đình Phư - Chủ tịch Hội đồng cố vấn trang Onthi.net.vn, Giảng viên Đại Học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh đang trả lời câu hỏi của độc giả. * Thưa thầy, cô e muốn hỏi về việc chọn đối tượng ưu tiên và khu vựa ưu tiên. Bạn em đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, đóng quân ở An Nhơn (KV2-NT) nhưng nơi ở và học THPT lại ở KV2. Vậy bạn ấy thuộc khu vực nào và đối tượng ưu tiên nào ạ? Hộ khẩu thường trú phải ghi theo nơi đóng quân hay theo hộ khẩu ạ? Vì theo em được biết thì khi đi nghĩa vụ hộ khẩu sẽ chuyển lên nơi mình đóng quân. (Huỳnh Trang - Email: huynhtrangd...@gmail.com) TS Nguyễn Đức Nghĩa - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh trả lời: Thí sinh đang thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự hoặc đang phục vụ trong lực lượng vũ trang muốn dự thi tuyển sinh ĐH, CĐ phải được sự đồng ý của đơn vị. Trong trường hợp thí sinh đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự hoặc hết thời gian phục vụ lực lượng vũ trang, khi phục viên và đăng ký dự thi ĐH - CĐ sẽ được: - Ưu tiên theo đối tượng 3 (nhóm ưu tiên 1, được hưởng ưu tiên 2 điểm) - Ưu tiên theo khu vực: căn cứ vào nơi đã học các năm lớp 10, 11, 12 và nơi thi tốt nghiệp THPT. * Thầy cho em hỏi, kỳ thi đại học liên thông sẽ tổ chức như thế nào? Các thí sinh tốt nghiệp cao đẳng giờ muốn liên thông đại học phải thi cùng đợt tuyển sinh đại học hàng năm đúng không ạ? Điểm chuẩn sẽ được xác định như thế nào? (Nguyễn Tuấn Hùng - Email: tuanhunghd...@gmail.com) TS Nguyễn Đức Nghĩa - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh trả lời: Theo qui định của thông tư 55 (có hiệu lực từ tháng 2/2013), người đã tốt nghiệp cao đẳng sau 36 tháng nếu muốn học liên thông sẽ tham dự kỳ thi do cơ sở đào tạo tổ chức với 3 môn gồm một môn cơ bản, một môn cơ sở ngành và một môn chuyên ngành. Trong trường hợp này, các cơ sở giáo dục đại học tự ra đề thi và tự xác định điểm trúng tuyển. Cũng theo thông tư này, người tốt nghiệp cao đẳng chưa đủ 36 tháng (tính từ ngày cấp bằng) nếu muốn học liên thông phải dự thi tuyển các môn văn hoá, năng khiếu (theo khối thi của ngành mà thí sinh đăng ký học liên thông) trong kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ chính qui do Bộ GD&ĐT tổ chức hàng năm. Việc xét trúng tuyển cũng đuợc thực hiện theo quy chế tuyển sinh ĐH-CĐ chính quy. * Thưa thầy, mức học phí hiện nay của Đại học Luật là bao nhiêu tiền/1 năm học ạ? Em thuộc diện hộ nghèo theo tiêu chuẩn quốc gia thì có được miễn giảm học phí không ạ? Em cảm ơn thầy. (Tô Thanh Ngọc - Email: ngoc_tothanhha...@yahoo.com.vn) Thạc sĩ Ngô Đức Tuấn - Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh trả lời: Học phí của Đại học luật theo qui định của Chính phủ. Năm học 2013-2014 là 4.800.000đ/ năm học. Em thuộc diện hộ nghèo sẽ được nhà nước hỗ trợ tiền học phí. Số tiền này do địa phương cấp theo quy định của chính phủ. Chào em. Thạc sĩ Ngô Đức Tuấn - Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh * Thưa thầy! Em là người gốc Nhật Bản nhưng em sống tại Việt Nam. Chứng minh thư và hộ khẩu của .em có ghi rõ là gốc Nhật. Vậy khi thi Đại học, Cao đẳng có được cộng điểm ưu tiên không? Em cảm ơn thầy! (Trần Minh Trí - Email: nhocnhinho...@gmail.com) TS Nguyễn Đức Nghĩa - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh trả lời: Chế độ ưu tiên theo đối tượng chỉ dành cho các dân tộc ít người Việt Nam. Trong danh mục các dân tộc ít người Việt Nam không có dân tộc Nhật Bản. Hơn nữa Nhật Bản là một cường quốc, không thể được xét ưu tiên hơn so với các thí sinh Việt Nam, nhất là các thí sinh thuộc diện dân tộc ít người Việt Nam. * Thưa thầy! Ngành Kỹ thuật hàng không (quản lí hoạt động bay) của học viện hàng không ra trường có dễ xin việc không? Và học ngành này có thể đảm nhận vị trí nào trong sân bay khi ra làm việc? Thưa thầy! Trong hồ sơ đăng ký thì mục số 2, phần tên ngành phải ghi là Kỹ thuật hàng không hay Quản lý hoạt động bay? (vì trong cẩm nang tuyển sinh 2 ngành này ghi chung). Em xin cảm ơn! (Nguyễn Duy Khang - Email: duykhang224...@yahoo.com) Ông Trần Anh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo nhân lực và Thông tin thị trường lao động Tp.HCM trả lời: Chào em! Ngành Kỹ thuật hàng không (quản lí hoạt động bay) của học viện hàng không được đào tạo cho nhu cầu nhân lực phát triển trong những năm tới của ngành hàng không nước ta vì vậy nếu là sinh viên giỏi chuyên môn rất thuận lợi được tuyển dụng. Ngoài ra sinh viên học trường này cũng có thể làm việc trong các cơ quan doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dịch vụ có liên quan đến lĩnh vực hàng không, các doanh nghiệp chuyên ngành cơ khí, điện, sản xuất thiết bị,... Về đăng ký dự thi em tìm hiểu tại website của trường. * Thưa thầy! Em muốn biết thêm thông tin về Giám định pháp y, nơi đào tạo, thi khối nào ạ? Trường nào đào tạo và phải có phẩm chất nào mới có thể làm việc này? Em cảm ơn! (Cẩm Quyên - Email: hothucamquyen...@yahoo.com.vn) TS Nguyễn Viết Đông - Trưởng Bộ môn Giáo dục Toán học, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh trả lời: Giám định pháp y là các hoạt động giám định trong lĩnh vực y khoa để phục vụ cho công tác pháp luật, phục vụ cho việc xét xử các vụ án. Giám định pháp y là một ngành khoa học, nó sử dụng những thành tựu khoa học trong lĩnh vực y học, sinh học, hoá học, vật lí học, tin học... để đáp ứng những yêu cầu của pháp luật trong hoạt động tố tụng hình sự và dân sự thông qua hoạt động giám định khi được các cơ quan trưng cầu. Người làm công tác giám định này được gọi là giám định viên pháp y.

Giám định pháp y hình sự: Là các hoạt động giám định về y khoa nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến việc xâm hại tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm con người, các vụ án mạng, đánh người bị thương, xâm hại tình dục, loạn luân, giao cấu với trẻ em....các mẫu vật có nguồn gốc từ cơ thể người có liên quan đến vụ án như máu, dấu vân tay, tóc, da, gàu, các loại lông.... để lại tại hiện trường có liên quan đến vụ án hay vụ việc



Giám định pháp y dân sự: Giải quyết các vấn đề có liên quan tới các vụ kiện dân sự như giám định huyết thống, tranh chấp mồ mả, xác định tình trạng sức khoẻ trong việc bồi thường thiệt hại về sức khoẻ của nạn nhân trong các vụ tai nạn lao động, giả vờ bị thương, giả bệnh, giả ốm, đau, đặc biệt là xem xét đối tượng có thực sự bị tâm thần hay mất năng lực hành vi hay không (Giám định pháp y tâm thần) v.v..



Giám định pháp y nghề nghiệp: Giải quyết các vụ việc liên quan đến bệnh nhân chết trong bệnh viện, trạm xá, các cơ sở y tế khác mà không phải do bệnh nặng vượt quá khả năng y tế mà là lỗi của nhân viên y tế thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu y đức, sai sót về chuyên môn (chẩn đoán sai, mổ sai, sử dụng nhầm thuốc, để sót dụng cụ trong phẫu thuật, để quên dụng cụ, đồ vật trong cơ thể người bệnh...). Viện khoa học hình sự và các trường Đại học Y có đào tạo ngành này, thi khối B. * Thầy cho em hỏi, cách đăng kí nguyện vọng 2 như thế nào ạ? Và nếu em đăng kí dự thi vào 1 trường Cao đẳng có tổ chức tuyển sinh thì em có thể đăng kí xét tuyển vào hệ Cao đẳng không tổ chức thi của 1 trường đại học không ạ? Và nếu có thì phải đăng kí xét tuyển như thế nào ạ? (Đặng Hồng Ngọc - Email: honganh03101995...@gmail.com.) TS Nguyễn Đức Nghĩa - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh trả lời: Trong kỳ tuyển sinh ĐH-CĐ 2013, những thí sinh không trúng tuyển NV1, nhưng đạt các điều kiện qui định về điểm sàn của khối thi sẽ được cấp ba giấy chứng nhận kết quả thi để có thể đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào các ngành, các trường còn thiếu chỉ tiêu. Nếu thí sinh đã dự thi vào một trường cao đẳng (thi đợt 3, ngày 15-16/7/2013) mà không trúng tuyển và đạt mức điểm sàn qui định có thể: - Đăng ký xét tuyển (ĐKXT) nguyện vọng bổ sung vào hệ cao đẳng của một trường đại học nếu trường này chấp nhận điểm thi Cao đẳng (lưu ý là hiện nay có ít trường ĐH xét tuyển vào hệ Cao đẳng của trường mà chấp nhận điểm thi Cao đẳng, hầu hết chỉ nhận điểm thi Đại học. Để biết chi tiết điều này, thí sinh có thể tham khảo quyển “Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH - CĐ 2013". - ĐKXT nguyện vọng bổ sung vào một trường Cao đẳng còn thiếu chỉ tiêu và chấp nhận điểm thi Cao đẳng * Thưa thầy! Mong thầy cho em được biết cơ hội làm việc cũng như tương lai nghề nghiệp của ngành ngôn ngữ Hàn Quốc! Em nên học ngành này ở ĐH Ngoại Ngữ ĐHQG hay là Đại học Hà Nội thì tốt hơn ạ? Có phải trường đại học Hà Nội đào tạo chuyên sâu hơn về hệ phiên dịch không ạ? Học ở trường nào em sẽ có cơ hội đi du học và nhận học bổng của các trường bên Hàn quốc cao hơn? Em cảm ơn chị! (Vũ Kiều Oanh - Email: saeoh95...@yahoo.com) PGS.TS Nguyễn Đình Phư - Chủ tịch Hội đồng cố vấn trang Onthi.net.vn, Giảng viên Đại Học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh trả lời: Ngành ngôn ngữ Triều Tiên ( Hàn Quốc) có thể dạy học, Phiên dịch, Báo chí,... Nếu học tiếng Triều thì nên học ĐHNN. Nếu em theo Triều Tiên học thì nên học tại ĐHQG. Chuyên sâu phiên dịch thì nên học ĐHNN. Nếu em học giỏi thì cơ hội đi Hàn Quốc nằm trong tầm tay mà không phân biệt trường nào. * Em chào thầy Đông, em đang ôn thi trên Trang onthi.net.vn, thấy rất hiệu quả, các bài giảng rất phù hợp với chương trình mà chúng em đang học. Nay em muốn nhờ thầy hướng dẫn thêm cho em một số sách để em tham khảo thêm, cho môn toán và Lý ạ. Em cảm ơn thầy nhiều. (Lê Anh Minh - Email: anhminh_le...@yahoo.com.vn) TS Nguyễn Viết Đông - Trưởng Bộ môn Giáo dục Toán học, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh trả lời: Anh Minh thân mến, Thầy rất vui vì em học có hiệu quả. Em có thể làm thêm bài tập Toán ở đây: http://sites.google.com/a/hcmus.edu.vn/nguyenvietdong. Em nhớ giải thêm các đề thi mẫu có trên website (nhớ giải theo thời lượng như qui định của đề nhé). Thầy tin là em sẽ thành công. Toàn cảnh Chương trình "Hướng dẫn chọn nghề, chọn trường và cách làm hồ sơ dự thi" sáng 30-3-2013. * Thưa thầy! Em là con thương binh tỷ lệ thương tật là 54% nhưng bố em đã mất năm 2003. Vậy em có được cộng điểm của con thương binh trong kỳ thi đại học 2013 không ạ? Mong thầy trả lời em ạ! (Quang vũ - Email: 00kitarao0...@gmail.com) TS Nguyễn Đức Nghĩa - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh trả lời: Theo điều 7 của qui chế tuyển sinh ĐH-CĐ, em thuộc đối tượng 6 (nhóm ưu tiên 2, được ưu tiên 1 điểm). Dù bố em đã mất, nhưng em vẫn được hưởng ưu tiên theo đối tượng nếu có đầy đủ giấy tờ, hồ sơ minh chứng. Các giấy tờ minh chứng về đối tượng ưu tiên sẽ nộp khi thí sinh trúng tuyển và làm thủ tục nhập học * Thưa thầy! Em chỉ tốt nghiệp trung học cơ sở thì có thể vào học nghề tạo mẫu tóc được không? Những trường nào, cơ sở nào đào tạo tốt ạ? Mong thầy tư vấn! (Hoàng Thanh Thanh - Email: thanhhoang...@yahoo.com.vn) PGS.TS Nguyễn Đình Phư - Chủ tịch Hội đồng cố vấn trang Onthi.net.vn, Giảng viên Đại Học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh trả lời: Nghề tạo mẫu tóc không cần em phải tốt nghiệp THPT. Em có thể tới các Trung tâm đào tạo nghề các Quận- Huyện, Nhà Văn hóa Phụ nữ thành phố, Nhà văn hóa Thanh niên, Nhà Văn hóa Lao động, các Viện làm tóc để đăng ký và được đào tạo. * Thưa thầy! Trường ĐH KHTN Tp. HCM có đào tạo ngành Công nghệ lọc hóa dầu hay không? Nếu có thi em dự thi khối B được không? Cơ hội việc làm của em như thế nào ạ? Em chân thành cảm ơn! (Võ Minh Chiến - Email: minhchien_congtuphuocthanh...@yahoo.com.vn) TS Nguyễn Viết Đông - Trưởng Bộ môn Giáo dục Toán học, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh trả lời: Minh Chiến thân mến, Khoa Địa chất của ĐHKHTN TP.HCM đào tạo các ngành:Địa chất dầu khí, Địa chất công trình, Thủy văn, Điều tra khoáng sản, Địa chất môi trường. Đây là những ngành rất thú vị và cơ hội việc làm tốt. * Thưa thầy! Em hỏi về vấn đề tuyển sinh ở các trường ĐH có đào tạo CĐ, cụ thể là trường Đại học Tôn Đức Thắng, trường có hệ cao đẳng chính quy, vậy phương thức tuyển sinh của hệ Cao Đẳng trường này cũng như nhiều trường Đại học có đào tạo Hệ Cao đẳng khác là như thế nào? Có cần phải làm riêng 1 bộ hồ sơ đăng ký dự thi vào hệ Cao đẳng của trường đó không hay chỉ cần đợi công bố điểm sàn ĐH rồi nộp hồ sơ xét tuyển khi trường vẫn chưa đủ chỉ tiêu về khối mình đã thi! Em xin cảm ơn! (Nguyễn Ngô Thanh Nhân - Email: Hachiko_Akita1995...@yahoo.com.vn) TS Nguyễn Đức Nghĩa - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh trả lời: Đối với các trường ĐH có đào tạo Cao đẳng: - Nếu thí sinh chỉ có nguyện vọng học hệ cao đẳng, khi làm hồ sơ ĐKDT cần khai chi tiết tên ngành muốn học, mã ngành, khối thi ở mục 3, còn ở mục 2 ghi khối thi (cùng khối với mục 3) và tên trường ĐH mà thí sinh mượn trường thi nhờ. - Thí sinh cũng có thể chỉ thi vào một ngành ĐH nào đó, nếu không trúng tuyển và điểm thi đạt mức điểm sàn thì sẽ dùng các giấy chứng nhận kết quả thi được cấp để ĐKXT vào hệ cao đẳng của các trường ĐH hoặc vào các trường cao đẳng còn thiếu chỉ tiêu. * Thưa thầy! Hôm VTV2 truyền hình trực tiếp em có nghe TS Trần Đình Lý nói về trang Tuvantuyensinh.vn và TS có nhấn mạnh rằng việc tư vấn hướng nghiệp quan trọng hơn việc tuyển sinh (mang tính ngắn hạn). Em rất đồng ý với quan điểm này. Vậy làm thế nào để giảm lãng phí nếu không đầu tư hướng nghiệp. Em vào trang Tracnghiem.tuvantuyensinh.vn và thấy kết quả rất đúng với bản thân em, vậy em có nên thay đổi nguyện vọng không? Mong thầy tư vấn giúp em ạ! Em cảm ơn nhiều! (Nguyễn Thị Bình - Email: Binhnguyennguyen...@gmail.com) PGS.TS Nguyễn Đình Phư - Chủ tịch Hội đồng cố vấn trang Onthi.net.vn, Giảng viên Đại Học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh trả lời: Em thân mến! Việc trắc nghiệm chỉ mang tính tham khảo, cũng như những lời tư vấn của người thân, của các thầy, cô. Quan trọng hơn tất cả vẫn là xuất phát từ năng lực và sự đam mê của bản thân. Nếu em đã chọn và đăng ký, nghĩa là em đã ấp ủ nó từ lâu và hãy giành cho nó sự đam mê đó mà không cần thay đổi. Em cứ học tốt ngành mình đã chọn và tiếp đến trong đường đời em vẫn có phải cập nhật, học hỏi nhiều nghề khác nữa, việc học không bao giờ muộn.

PLO