Trực tuyến tuyển sinh 2013: Chọn nghề dễ thăng tiến

TS Lê Thị Thúy Loan, chuyên gia cấp cao về Nhân sự và Tài chính, chia sẻ: Không nên chọn ngành nghề nào trong tương lai thiếu, mà nên chọn ngành phù hợp với bản thân. Nếu chọn ngành nghề không phù hợp, sẽ khó đạt kết quả cao trong học tập, bỏ học giữa chừng, khó tiến xa trong nghề, bỏ nghề giữa chừng...Đây là sự phí phạm thời gian, tuổi trẻ, tiền bạc, công sức và các cơ hội khác của bản thân và xã hội. Ngược lại, nếu chọn ngành nghề phù hợp, với đam mê và ý chí sẽ có những bước nhảy vọt trong sự nghiệp.

Những điều boăn khoăn về chọn ngành, định hướng nghề nghiệp, ôn thi hiệu quả sẽ được các nhà giáo, chuyên gia có uy tín, nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp giải đáp trong chương trình trực tuyến “Chọn ngành phù hợp để thăng tiến”. Chương trình diễn ra lúc 8 giờ 30-11 giờ ngày 9-3-2013, trên chuyên trang tuvantuyensinh.vn. Nội dung chương trình cũng được tường thuật trực tiếp trên www.phapluattp.vn của báo Pháp Luật TP.HCM.

Các khách mời tham dự chương trình:

PGS.TS Ngô Kim Khôi, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD&ĐT

PGS.TS Nguyễn Đình Phư, Chủ tịch Hội đồng cố vấn trang Onthi.net.vn

TS. Trần Đình Lý, Trưởng phòng Đào tạo Đại học Nông lâm TP.HCM

TS. Lê Thị Thúy Loan, Chuyên gia cấp cao về Nhân sự và Tài chính

**Thưa thầy cho em hỏi, năm nay em đậu học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý, em muốn biết mình có được tuyển thẳng vào Học viện Cảnh sát hay Học viện An ninh không ạ? Nếu không được tuyển thẳng, em thi 3 môn không bị điểm 0 và trên điểm sàn thì có được tuyển vào hai trường trên không? Mong Thầy giải đáp giúp em, em cảm ơn! (Nguyễn Thị Thu Phương - Email: thuphuongthbk55...@gmail.com)



PGS.TS Ngô Kim Khôi trả lời:



Chào em!



Nếu em đạt giải 3 trở lên trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT thì sẽ được tuyển thẳng vào Đại học với ngành đúng hoặc ngành gần với môn địa lý mà em đã đạt giải. Nếu em đạt giải khuyến khích thì được tuyển thẳng vào cao đẳng ngành đúng hoặc ngành gần với môn địa lý mà em đã đạt giải.



Học viên an ninh và trường Đại học cảnh sát không đào tạo các ngành về địa lý và gần với địa lý nên em không nên đăng ký tuyển thẳng vào Học viện an ninh, trường Đại học cảnh sát. Nếu em có nguyện vọng học tại Học viện an ninh hay trường Đại học cảnh sát, em làm hồ sơ đăng ký dự thi và dự thi bình thường như các thí sinh khác, lưu ý là thi đủ số môn tương ứng với khối thi với ngành em đăng ký học. Nếu kết quả thi của em từ điểm sàn trở lên, không có môn nào bị điểm 0, được Học viện an ninh ưu tiên xét tuyển.



** Thưa cô! Em học trung bình nên em chỉ thi vào cao đẳng thôi. Em định thi khối D nhưng Anh văn của em lại yếu, chỉ được Toán và Văn tàm tạm. Cô có thể tư vấn cho em các trường cao đẳng đào tạo ngành Quản trị kinh doanh - Nhà hàng, Khách sạn phù hợp với em không ạ. Em ở TP.HCM. (Nguyễn Minh Tuấn - Email: nguyen_minh_tuan.1995...@yahoo.com.vn)



TS. Lê Thị Thúy Loan trả lời:

Mỗi người phù hợp với một ngành khác nhau. Nếu bạn theo đúng ngành nghề, việc học tập, làm việc sẽ dễ dàng hơn, dễ có đam mê và đạt đỉnh cao trong nghề nghiệp.



Nhiều ngành bạn thích, chưa chắc đã phù hợp với bạn. Nhiều ngành bạn muốn bây giờ, có thể lại là nuối tiếc của bạn rất nhanh sau đó. Nếu chọn ngành không phù hợp, bạn có thể bỏ học, bỏ việc giữa chừng vì chán, vì không đủ sức. Rất nhiều bạn đã phải học lại ngành nghề khác, bỏ việc và chuyển qua ngành khác. Đây là sự phí phạm thời gian, công sức, tiền bạc của bạn và của xã hội.



Để biết bạn phù hợp với ngành nào, bạn vào trang www.tracnghiem.tuvantuyensinh.vn để làm trắc nghiệm bản thân.



Chúc bạn thành công.



** Thưa thầy! Em sống tại Quảng Bình và muốn thi vào ngành Công nghệ Kĩ thuật điện - Điện tử nhưng sức học của em chắc chỉ tầm 12-15 điểm thôi. Vậy với sức học của em thì phù hợp với các trường đại học nào ạ? Và các trường nào mà em có thể chọn cho nguyện vọng 2? Em xin cảm ơn! (Võ Quang Tuấn - Email: qtuanqb...@gmail.com)



PGS.TS Nguyễn Đình Phư trả lời:



Em thân mến! Để học ngành CNKT - Điện tử, với học lực như vậy, Em có thể thi vào Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ Tp. HCM (HUTEC), tại đây còn có thêm ngành Điện tử - Viễn thông cũng phù hợp với Em. Nguyện vọng hai nên chọn tại các trường ngoài Công lập vì các trường Công lập thường có điểm đầu vào rất cao ( trên 20đ).



** Thưa thầy! Em là người dân tộc Thái, ở huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Huyện em là 1 trong 62 huyện nghèo của cả nước) nhưng trường em học là ở thị trấn, vậy em được cộng bao nhiêu điểm ạ? Và thí sinh dân tộc như em khi xét tuyển thì được ưu tiên gì không ạ? Em xin cảm ơn! (Đào Văn Tuyền - Email: nhokquaypy...@gmail.com)



PGS.TS Ngô Kim Khôi trả lời:

Chào em!



Em học THPT tại thị trấn của tỉnh Sơn La thuộc khu vực 1. Em là người dân tộc Thái thuộc đối tượng ưu tiên 1.



Nếu em dự thi thì em được hưởng chính sách ưu tiên theo khu vực là 1.5 điểm và theo đối tượng là 2 điểm.



Như vậy điểm trúng tuyển của em sẽ thấp hơn so với học sinh phổ thông ở khu vực 3 là 3.5 điểm (nói cách khác là em được cộng thêm 3.5 điểm vào kết quả thi).



** Thưa cô! Em sắp phải làm hồ sơ thi đại học, em định chọn ngành Quản trị nhân lực của trường Đại học Lao động xã hội nhưng em không biết học ngành đó ra có dễ xin việc không. Ngành đó ra trường sẽ làm gì và đào tạo chuyên ngành gì? Mong cô giải đáp giùp em. Em xin cảm ơn! (Hoàng Thị Giang - Email: hgiangtvttk26...@gmail.com)

** Thưa cô! Em muốn thi ngành Quản trị nhân lực nhưng em vẫn chưa hiểu rõ về ngành đó là như thế nào. Mong cô giải đáp giúp em. Em xin cảm ơn! (Đào Thị Hồng Hạnh - Email: honghanh260595...@yahoo.com.vn)

TS. Lê Thị Thúy Loan trả lời:



Ngành Quản Trị Nhân Lực gồm nhiều phần hành như tuyển dụng, đào tạo phát triển nhân lực, chế độ chính sách lương thưởng, quản lý nhân sự,...



Tại Việt Nam, không phải công ty nào cũng có bộ phận nhân sự riêng. Hầu hết công ty vừa và nhỏ chỉ gói gọn công việc nhân sự trong tính lương, bảo hiểm xã hội. Do vậy, các nhân viên kế toán, hành chính thường kiêm nhiệm. Hoặc nếu là nhân viên nhân sự thì sẽ kiêm nhiệm công tác hành chính. Các công ty lớn hơn và công ty nước ngoài thường có bộ phận Nhân Sự riêng.



Mỗi người phù hợp với một ngành khác nhau. Nếu bạn theo đúng ngành nghề yêu thích, việc học tập và làm việc sẽ dễ dàng hơn, dễ có đam mê và đạt đỉnh cao trong nghề nghiệp.



Để biết bạn phù hợp với ngành nào, bạn vào trang www.tracnghiem.tuvantuyensinh.vn để làm trắc nghiệm bản thân.



Chúc bạn thành công!





PGS.TS Ngô Kim Khôi, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD&ĐT



** Thưa thầy, Toán em được 9.2, còn Tin học được 7.8, vậy có ngành nghề nào phù hợp với em không ạ? Mong thầy tư vấn giúp em. (Nguyen Kim Minh - Email: kimminhhs...@yahoo.com.vn)



PGS.TS Nguyễn Đình Phư trả lời:



Điểm mà em liệt kê chắc là điểm kiểm tra hoặc điểm tổng kết học kỳ? Khi thi chắc không cao được như vậy! Em có thể chọn ngành Toán; Toán- Tin học, CN Thông tin, CN Điện tử- Viễn thông,... và nhiều ngành kỹ thuật khác nữa. Em hãy trắc nghiệm chọn nghề trên trang http://www.tracnghiem.tuvantuyensinh.vn/ để tìm ngành, nghề phù hợp với em.



** Em chào thầy ạ! Em đang học cao đẳng, đến tháng 06 năm nay em tốt nghiệp, em định thi liên thông ngay. Xin thầy cho em hỏi làm sao để biết trường nào có tổ chức học liên thông để thi vào? Về vấn đề liên thông, Bộ GD-ĐT có quy định các trường chính quy bắt buộc phải đào tạo liên thông hay không ạ? Em cảm ơn rất nhiều! (Lâm Thị Mai Anh - Email: maianh1090...@yahoo.com.vn)



PGS.TS Ngô Kim Khôi trả lời:



Chào em!



Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi Đại học, Cao đẳng năm nay theo tuyến của Sơ Giáo Dục và Đào Tạo bắt đầu từ ngày 11/3/2013 hết hết ngày 11/4/2013 và theo tuyến của trường Đại học Cao đẳng bắt đầu từ ngày 12/4/2013 đến hết ngày 19/4/2013.



Đến tháng 6 này em mới tốt nghiệp Cao đẳng thì không kịp thời gian đăng ký dự thi tuyển sinh vào Đại học hay liên thông lên Đại học.



Để biết trường nào có đào tạo liên thông em vào trang web của các trường trong cuốn những điều cần biết của tuyển sinh Đại học Cao đẳng năm 2013 do Nhà XBGD Việt Nam phát hành.



Nếu em có nguyện vọng liên thông lên Đại học mà thời gian tốt nghiệp Cao đẳng chưa đủ 36 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi thì em phải tham gia kỳ thi tuyển sinh chung đối với hệ chính quy theo giải pháp 3 chung.



**Thưa thầy! Em là thí sinh tự do, 2 năm trước em thi trượt ĐH khối C với 16 điểm. Năm 2012 em thi lại nhưng chỉ đạt 12 điểm, do em đi làm nên ôn không được nhiều. Lúc này em rất muốn đi học CĐ vì biết sức mình nhưng bố mẹ em khuyên không nên học CĐ vì học xong 3 năm tốn kém mà chưa xin được việc. Vậy là em lỡ 1 năm nữa. Năm nay em rất muốn đi học, em rất thích tiếng Anh nhưng chưa biết chọn ngành gì cho phù hợp mà ra trường dễ xin việc ạ? Mong thầy tư vấn giúp em. (Nguyễn Thị Thương - Email: hoaithuong120991...@yahoo.com.vn)



PGS.TS Nguyễn Đình Phư trả lời:



Em thân mến! Nếu trước đây Em đã thi với điểm như vậy thì lần này Em phải ôn tập kỹ càng hơn nhé! Nếu Em thi vào ngành có đào tạo tiếng Anh thì có khả năng: thi khối D, gồm Toán+ Văn+ Anh văn hoặc thi khối C. Ngành Tiếng Anh thường có nhiều hướng nghề nghiệp: Ngôn ngữ, Biên dịch, Phiên dịch, Báo chí,... Em có thể thi vào một số ngành, như Kinh tế, Luật, Du lịch cũng có tiếng Anh.



PGS.TS Nguyễn Đình Phư, Chủ tịch Hội đồng cố vấn trang Onthi.net.vn





**Thưa cô! Em muốn học các ngành liên quan đến hoạt động xã hội, vậy em nên đăng kí những ngành nào? Em xin cảm ơn! (Nguyễn Thị Thanh Huyền - Email: nguyenthithanhhuyen6894...@gmail.com)



TS. Lê Thị Thúy Loan trả lời:



Em có thể vào trang web của Bộ Giáo Dục Đào Tạo để xem các ngành đào tạo có liên quan: www.moet.edu.vn, hoặc www.moet.gov.vn.



Chúc em thành công.





TS. Lê Thị Thúy Loan, Chuyên gia cấp cao về Nhân sự và Tài chính





** Thưa thầy! Hiện giờ em đang rất băn khoăn không biết chọn lựa thế nào cho đúng. Em là mội người rất yêu thích và có khả năng nhớ rất tốt các kiến thức xã hội như: Lịch sử, Văn hóa, Địa lí,....của Việt Nam và các dân tộc trên thế giới, mặc dù em không hề học thuộc.Vì thế em rất muốn thi vào ngành du lịch để được thỏa mãn niềm đam mê của mình và em nghĩ là mình thực sự yêu thích công viêc này. Gia đình em lại cho rằng điều đó không thực tế và cũng khó xin việc nên muốn em thi vào ngành Quản trị Kinh tế Xăng dầu vì cả bố mẹ em đều làm trong C.TY Xăng dầu. Em không thích kinh tế và nghĩ mình cũng không phù hợp với nó. Mẹ em đi xem tử vi cũng bảo là phù hợp nên em cảm thấy rất lo và mệt mỏi. Trước đó em cũng đã làm trắc nghiệm ở trang tracnghiem.tuvantuyensinh.vn, kết quả là em phù hợp với các nhóm ngành xã hội, trong đó có du lịch. Vậy em rất mong thầy giúp em nên làm thế nào là đúng vì phải làm việc mà mình không thích thì sẽ không có kết quả tốt được. Em rất mong thầy tư vấn giúp đỡ em. Em xin chân thành cảm ơn thầy! (Dương Kiều Trang - Email: hoathuytinh11195...@gmail.com)



TS Trần Đình Lý trả lời:



Thầy đọc câu hỏi của Em và đang hình dung ra tâm trạng của em đang rất lo lắng cho tương lai của mình vì nhiều yếu tố ảnh hưởng và nhiều tiêu chí lựa chọn... Em băn khoăn là có cơ sở. Mặc dù có cân nhắc nhưng Em có quan điểm rất đúng về lựa chọn ngành cho nghề của chính bản thân mình. Hơn nữa, em trắc nghiệm thấy kết quả phù hợp với những gì em thích thì quả là tuyệt vời. Tố chất, đặc điểm, sở trường của em đều phù hợp với kết quả trắc nghiệm. Chúc mừng em.



Thầy nghĩ em đã đúng cả về quan điểm và định hướng lựa chọn. Chỉ có điều là em nên đừng quá lo lắng và mệt mỏi nữa.





TS. Trần Đình Lý, Trưởng phòng Đào tạo Đại học Nông lâm TP.HCM





** Thưa thầy, em là sinh viên trường Cao đẳng Nghề Bách Khoa Hà Nội, năm nay em muốn dự thi liên thông và em biết mình sẽ phải dự thi theo kì thi 3 chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Em có một số câu hỏi muốn thầy tư vấn giúp em ạ:



1. Em có thể nộp hồ sơ liên thông vào bất cứ trường Đại học nào hay chỉ được vào danh sách 17 trường được phép liên thông từ Nghề lên ĐH chính quy. (Cụ thể em muốn liên thông lên ĐH Bách Khoa hoặc ĐH Công nghiệp HN);



2. Điểm chuẩn trúng tuyển vào trường và tỉ lệ chọi của em sẽ ra sao ạ? Có khi nào các trường thấy em bằng Nghề mà bỏ qua em không ạ?;



3. Đến tháng 6 này em mới có được bằng của cao đẳng nghề, vậy em có được dự thi không? Em sẽ xuất trình bằng cấp của em khi nào? Em rất mong các thầy tư vấn sớm, để em có kế hoạch học tập. Em cảm ơn thầy! (Hoàng Đình Thành - Email: dinhthanh2312...@gmail.com)



PGS.TS Ngô Kim Khôi trả lời:



Chào em!



Theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo thì không phân biệt em học và tốt nghiệp của trường Trung cấp nghề, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề hay Cao đẳng, nếu có nguyện vọng dự thi để học liên thông lên trình độ Cao học. Tuy nhiên nếu em tốt nghiệp Cao đẳng nghề chưa đủ 36 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi thì em phải thi cùng với hệ chính quy theo giải pháp 3 chung.



Đến tháng 6 này em mới được tốt nghiệp và cấp bằng Cao đẳng nghề nên không đủ thời gian theo quy định để nộp hồ sơ đăng ký dự thi liên thông cùng với kỳ thi 3 chung vì thời gian kết thúc nộp hồ sơ chậm nhất là ngày 19/4/2013.



**Thưa thầy! Em đang học tốt các môn Văn, Sử, Địa nhưng em không biết ba môn học đó có thể làm được ngành nghề gì có tiền trong tương lai. Gia đình và mọi người xung quanh đều khuyên em nên học 3 môn Toán, Lí, Hóa nhưng em lại học rất tệ ba môn học đó. Vậy ba môn Văn, Sử, Địa có thể làm nghề gì ổn định và có tiền ạ? Em xin cảm ơn! (Lê Đức Xoan - Email: maimainhe_trondoinhe...@yahoo.com.vn)

Trả lời:



PGS.TS Nguyễn Đình Phư trả lời:



Em có thể học ngành Du lịch với năng khiếu 03 môn học Văn- Sử - Địa. Du lịch cũng là một nghề " có tiền" trong tương lai như Em mong ước.



**Thưa Cô! Em là người khá trầm tính, em không thích sống ở những nơi quá ồn ào như Tp.HCM và em rất mong được làm việc ở tỉnh nhà (Bến Tre) hoặc những tỉnh lân cận. Em định thi vào ngành Thủy sản nhưng cha mẹ phản đối. Mong cô tư vấn một cách tổng thể về xu hướng phát triển các ngành nghề ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong tương lai giúp em ạ? Ngành nào có cơ hội việc làm lớn nhất ạ? (Đặc biệt với khối thi là A, B). (Kim Ngân - Email: kngancc...@gmail.com)



TS. Lê Thị Thúy Loan trả lời:



Xu hướng phát triển các ngành nghề ở khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long là một mảng rất rộng. Tất cả các ngành tại Việt Nam đều thiếu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, thừa nguồn nhân lực chất lượng thấp. Nếu em đạt tới đỉnh cao, làm một nhân lực chất lượng, mọi cánh cửa sẽ mở rộng chào đón em.



Chúc em thành công.

** Thưa thầy! Em có nghe thông tin về việc hạ điểm sàn với các khu vực ưu tiên. Em chưa biết thông tin cụ thể như thế nào, xin thầy tư vấn giúp em? Em cảm ơn thầy! (Đinh Thúy Nga - Email: ngathuy...@gmail.com)

Trả lời:



PGS.TS Ngô Kim Khôi trả lời:

Chào em!



Điểm sàn là điểm xét tuyển tối thiểu để thí sinh được xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng. Điểm sàn được xác định cho từng khối thi A, B, C, D đối với học sinh phổ thông ở khu vực 3.



Điểm sàn giảm 0.5 điểm tương ứng với từng khu vực ưu tiên trong tuyển sinh. VD: điểm sàn đối với học sinh phổ thông ở khu vực 2 (KV2) giảm 0.5 điểm; khu vực 2 nông thôn (KV2-NT) giảm 1 điểm và khu vực 1 (KV1) giảm 1.5 điểm.



Như vậy nếu em là học sinh phổ thông ở khu vực 1 thì điểm trúng tuyển của em thấp hơn so với học sinh phổ thông ở khu vực 3 (KV3) là 1.5 điểm. Tương tự nếu em là học sinh phổ thông ở khu vực 2 nông thôn (KV2-NT) thì điểm trúng tuyển của em thấp hơn 1 điểm và ở khu vực 2 thấp hơn 0.5 điểm.





PGS.TS Ngô Kim Khôi, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD&ĐT đang trả lời trog buổi giao lưu





** Thưa thầy! Ngành Ngôn ngữ học đào tạo những chuyên ngành gì ạ? Sau khi ra trường sẽ làm những công việc gì ạ? Em xin cảm ơn! (Nguyễn Thùy Trang - Email: thuytrang_fourt...@yahoo.com.vn)



PGS.TS Nguyễn Đình Phư trả lời:



Trong ngành ngôn ngữ học có nhiều hướng nghiên cứu: cấu trúc ngữ pháp, Cấu trúc câu văn, Từ vựng, Viết văn bản, Văn học, Lý luận, Phê bình,... Sư phạm giảng dạy ngôn ngữ. Sau khi ra trường có thể làm Viện sĩ nghiên cứu tại các Viện KH, làm Giáo viên giảng dạy tại các trường ĐH, CĐ và THPT,... Có thể làm thư ký cho các sếp lãnh đạo, viết báo, viết văn,... nếu Em thích!



** Em chào cô Loan, rất cảm ơn được cô chia sẻ. Thú thật em rất thích và đam mê nghề Tài chính mà em lại không có kỹ năng. Nhiều lúc em tự hỏi không biết em thiếu thông tin hay mình quá kém. Mong cô chia sẻ cùng em để em có được niềm tin đi tiếp hướng mà em đã chọn. (Mỹ Ngọc - Email: Kieumymykieu...1235@gmail.com)



TS. Lê Thị Thúy Loan trả lời:



Kỹ năng là do đào tạo mà có. Nếu bạn muốn có kỹ năng: hãy nghiên cứu, học hỏi, thực hành. Nếu bạn chỉ đam mê mà không có đào tạo thì không thực hiện được đam mê của mình.



Nhưng:



Mỗi người phù hợp với một ngành khác nhau. Nếu bạn theo đúng ngành nghề, việc học tập, làm việc sẽ dễ dàng hơn, dễ có đam mê và đạt đỉnh cao trong nghề nghiệp.



Nhiều ngành bạn thích, chưa chắc đã phù hợp với bạn. Nhiều ngành bạn muốn bây giờ, có thể lại là nuối tiếc của bạn rất nhanh sau đó. Nhiều ngành dễ xin việc bây giờ, một vài năm sau đó có thể bão hòa nhu cầu.



Nếu chọn ngành không phù hợp, bạn có thể bỏ học, bỏ việc giữa chừng vì chán, vì không đủ sức. Rất nhiều bạn đã phải học lại ngành nghề khác, bỏ việc và chuyển qua ngành khác. Đây là sự phí phạm thời gian, công sức, tiền bạc của bạn và của xã hội.



Để biết bạn phù hợp với ngành nào, bạn vào trang www.tracnghiem.tuvantuyensinh.vn để làm trắc nghiệm bản thân.



Chúc bạn thành công.



** Chào thầy Khôi! Em muốn thi vào các trường đại học trên TP Hồ Chí Minh nhưng gia đình em không có điều kiện lên thành phố để dự thi. Em muốn thi cụm Cần Thơ, vậy trong giấy đăng kí dự thi ở Mục 2 và Mục 3 thì em phải điền đầy đủ thông tin gì? (Cao Thanh Sang - Email: dc.thanhsang1995...@gmail.com)



PGS.TS Ngô Kim Khôi trả lời:

Chào em!



Ở mục 2 của phiếu đăng ký dự thi em ghi đầy đủ các thông tin: tên trường dự thi và có nguyện vọng học, ký hiệu trường mà em dự thi, khối thi, mã ngành đào tạo.



Em không ghi mục 3 vì mục 3 chỉ để dành cho những thí sinh đăng ký học vào những trường không tổ chức thi (chỉ xét tuyển).



Nhưng lưu ý là tại mục 16 của phiếu đăng ký dự thi em phải ghi chữ "C" vào ô tương ứng để xác nhận em đăng ký dự thi tại cụm thi Cần Thơ.



** Em chào cô, ngành Tài chính - Ngân hàng nếu ra trường không được làm đúng chuyên ngành thì có thể làm công việc gì nữa ạ? Em nghe nói ngành này đang bão hòa, khó xin việc. Mong cô chia sẻ cùng em, cảm ơn cô nhiều. (Hồ Thị Mai Chi - Email: maichi1098...@yahoo.com)



TS. Lê Thị Thúy Loan trả lời:



Nếu đã không được làm đúng chuyên ngành thì cố gắng chọn các ngành phù hợp với bản thân em là tốt nhất. Hoặc có thể chọn những ngành liên quan đến lĩnh vực tài chính- ngân hàng như kế toán, v.v..



Chúc em thành công.



** Thưa thầy! Em đã tìm hiểu và biết được nhóm ngành Kĩ thuật đang cần lao động nữ, cho em hỏi ngành Kĩ thuật nào phù hợp với nữ, điểm chuẩn của ngành (tại mỗi trường), cơ hội việc làm cho tương lai? Em xin cảm ơn! (Hà Thị Bích Diệp - Email: ha_bichdiep...@yahoo.com.vn)



PGS.TS Nguyễn Đình Phư trả lời:



Theo thầy thì không có ngành nào từ chối lao động nữ (chỉ xuống lò khai thác khoáng sản là chưa cần nữ giới). Ngày nay, bay lên Vũ trụ cũng có nhiêu Phi công là nữ. Để chọn ngành, nghề phù hợp, em nên thử trắc nghiệm tại: http://www.tracnghiem.tuvantuyensinh.vn/ . Nghề nào cũng quý, nên đam mê và biết phấn đấu hy sinh với nghề, nó sẽ không phụ lòng chúng ta.



** Thưa cô, em dự định thi ngành Kế toán - khối A nhưng đến giờ em vẫn phân vân chưa biết nên chọn trường nào trong 3 Trường ĐH Nông nghiệp, ĐH Vinh và ĐH Lao động Xã hội. Mong thầy cô tư vấn giúp em học trường nào tốt hơn? Em cảm ơn! (Phương Anh - Email: phuonganh.shany...@gmail.com)



TS. Lê Thị Thúy Loan trả lời:



Trường nào cũng tốt. Tuy nhiên quá trình đào tạo Đại Học chủ yếu là quá trình tự nghiên cứu. Nên bản thân em sẽ quyết định chất lượng đào tạo. Nếu em nỗ lực nghiên cức, tìm cơ hội thực hành, kết quả của em sẽ rất cao.





** Thưa cô cho em hỏi ngành Kế toán tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh có đào tạo lĩnh vực Kiểm toán không ạ? Em định học chuyên ngành này, xin cô cho em biết tương lai của ngành này trong 3 năm tới. Em xin cảm ơn. (Huỳnh Thị Mỹ Nữ - Email: htmynu...@gmail.com)



TS. Lê Thị Thúy Loan trả lời:



Em vào website của Trường để xem chương trình đào tạo của ngành.



Doanh nghiệp nào cũng cần Kế Toán. Nhưng không phải người nào cũng phù hợp với ngành này. Em vào trang web www.tuvantuyensinh.vn để làm trắc nghiệm ngành nghề xem mình thực sự phù hợp với nhóm ngành nào nhé.



Tại Việt Nam, ngành nào cũng thiếu nhân lực chất lượng cao, thừa nhân lực chất lượng thấp. Nếu em vươn tới đỉnh cao nghề nghiệp, tương lai luôn rộng mở.



** Em chào thầy ạ! Em là học sinh lớp 12, đam mê của em là Cơ khí chế tạo và Điện tử viễn thông vì vậy em muốn phục vụ ngành này trong quân đội. Thầy có thể cho em biết là em phải có những tiêu chuẩn gì và phải đăng kí vào trường nào để có thể thực hiện ước mơ của mình ạ? Đơn vị công tác khi ra trường là do mình tự quyết định hay được sắp xếp? Em có hực học khá (khoảng 18-20 điểm). Em xin chân thành cảm ơn! (Hoàng Trọng Tài - Email: hoangtrongtai1808...@gmail.com)



PGS.TS Nguyễn Đình Phư trả lời:



Nếu Em muốn phục vụ lâu dài trong Quân đội thì hãy thi vào các Học viện Quốc phòng: như Viện Kỹ thuật Quân sự, Viện Quân Y, Viện Thông tin, Viện Hậu cần,... Ngoài ra Em cũng có thể học các ngành kỹ thuật tại trường dân sự sau đó tìm việc trong các đơn vị kinh tế của Quận đội, như Quân cảng, Viễn thông Viettel,...



** Thưa cô em muốn hỏi, sau khi học Quan hệ Quốc tế em có thể làm việc trong các công ty tập đoàn không ạ? Và nếu có thể thì em có thể làm trong lĩnh vực, bộ phận nào? Em cảm ơn! (Huyền Trang - Email: kristinevu95...@gmail.com)



TS. Lê Thị Thúy Loan trả lời:



Việc em có làm trong các công ty tập đoàn không phụ thuộc vào năng lực của bản thân em và cả việc nắm bắt những cơ hội việc làm.



Học Quan hệ Quốc Tế, em có thể làm trong các bộ phận Truyền Thông, Ngoại Giao.



** Thưa thầy! Năm nay em dự thi vào ĐH Y Dược TP. HCM, nhưng khả năng của em chỉ vào được bác sĩ dự phòng hoặc bác sĩ y học cổ truyền. Em không biết chọn hai ngành này như thế nào? Hai ngành này sau khi ra trường làm việc có gì khác nhau ạ? Nên chọn ngành nào hơn? Mong thầy tư vấn giúp em, em xin chân thành cảm ơn! (Lê Thị Minh Thùy - Email: minhthuy123...@gmail.com)



PGS.TS Nguyễn Đình Phư trả lời:



Ngành Y học Cổ truyền cũng đào tạo các BS chuyên ngành bảo vệ sức khỏe như Tây Y. Mỗi BS Đông Y lại có khả năng chẩn và trị nhiều bệnh do Y lý và Phương pháp đào tạo. Em có thể mở phòng mạch, bốc thuốc,... như mọi bác sĩ, nếu Em giỏi tay nghề.



Bác sĩ dự phòng hay BS chăm sóc sức khỏe cộng đồng thường học đa khoa mà chủ yếu về phòng bệnh. BS dự phòng thường có thu nhập thấp vì chỉ thụ hưởng lương quy định. Làm bác sĩ phải có hai đức tính: Tình yêu thương đồng loại và Có tay nghề cao. Nếu Em hội đủ hai điều này thì học nghề nào cũng tốt! Em có thể chọn từ sự phân tích hai nghề này như trên.



** Thưa thầy! Em chưa hiểu thông tin về việc không hạ điểm trúng tuyển khi xét tuyển nguyện vọng, xin thầy giải thích rõ giúp em không? Em cảm ơn thầy! (Nguyễn Văn Minh - Email: 123boy...@gmail.com)



PGS.TS Ngô Kim Khôi trả lời:



Chào em!



Theo quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành, năm nay các trường có thể được xét tuyển nhiều đợt để đảm bảo chỉ tiêu đã xác định, nhưng việc xét tuyển phải đảm bảo các nguyên tắc sau đây:



- Thời gian bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển là 20/8/2013.



- Mỗi đợt xét tuyển tối thiểu là 20 ngày.



- Thời hạn kết thúc xét tuyển chậm nhất là 31/10/2013.



- Điểm trúng tuyển nguyện vọng sau không thấp hơn điểm xét tuyển nguyện vọng trước (không hạ điểm trúng tuyển).



** Thưa cô! Ngành Quản trị Kinh doanh sau khi học xong làm những công việc gì ạ? Vì ít người được làm quản lí ngay và em nghe nói chỉ có quen biết mới có cơ hội thăng tiến khi học xong ngành này, như vậy có đúng không ạ? Mong cô tư vấn giúp em! (Kiều Vy - Email: kieuvy.216...@gmail.com)



TS. Lê Thị Thúy Loan trả lời:



Ngành Quản Trị Kinh Doanh cung cấp kiến thức tổng quát của nhiều bộ phận như Kế Toán, Kinh Doanh, Nhân Sự, v.v. Vì vậy, sẽ không đi sâu vào từng bộ phận nào như nếu em học chuyên ngành.



Quản Trị Kinh Doanh nhằm giúp các nhà quản lý lãnh đạo quản lý doanh nghiệp. Ở nhiều nước, họ có xu hướng học chuyên ngành, sau đó khi lên vị trí quản lý thì học thêm quản trị kinh doanh. Do vậy, tại Việt Nam sinh viên mới ra trường ở độ tuổi 23, chưa có kinh nghiệm làm việc thì khó mà giữ vị trí quản lý được.



Để thăng tiến bền vững, em cần dựa vào sức lực của chính bản thân mình: năng lực, đam mê, trách nhiệm.



Chúc em thành công.



** Thưa thầy cho em hỏi, em thích khối D nhưng tiếng Anh của em không được tốt, vậy có nên thi các ngành khối D không ạ? Em xin cảm ơn! (Đào Thị Hồng Hạnh - Email: honghanh260595...@yahoo.com.vn)



PGS.TS Nguyễn Đình Phư trả lời:



Em vẫn có thể thi khối D, nếu bài thi Anh văn của Em không bị zero điểm. Em sẽ học các ngành: Kinh tế- Luật, Luật, Du lịch,... các ngành khác của KH Xã hội- Nhân văn.



** Em chào thầy ạ! Em đọc trên báo thấy có thông tin về việc thay đổi lịch thi các môn, em thắc mắc không biết việc thay đổi như vậy có ảnh hưởng đến tâm lý của các bạn học sinh không? Em ví dụ như khối D, môn Văn để thi cuối cùng rất mệt mỏi, vì càng về sau càng đuối sức và mất tập trung, lúc đó lại thi môn tự luận (môn Văn), liệu có ảnh hưởng đến kết quả không ạ? (Nguyễn Thúy Ngân - Email: hoaloaken...@gmail.com)



PGS.TS Ngô Kim Khôi trả lời:



Chào em!



Tiếp thu ý kiến của các bậc phụ huynh và các em thí sinh đã thi những năm trước, năm nay Bộ GDĐT điều chỉnh lịch thi đối với các môn thi của khối D cho hợp lý hơn như sau: buổi thứ nhất thi môn toán (tự luận), buổi thứ 2 thi môn ngoại ngữ (trắc nghiệm) và buổi cuối cùng thi môn ngữ văn (tự luận).



Việc điều chỉnh này đã được cân nhắc để tạo điều kiện cho thí sinh làm bài tốt hơn có kết quả cao hơn vì nếu thi 2 môn tự luận trong cùng 1 ngày mỗi môn 3 tiếng (180 phút) thì sẽ rất vất vả, thí sinh rất mệt mỏi mà ảnh hưởng đến kết quả của các em.



** Chào cô Loan! Em muốn thi vào ngành Quản trị Nhân lực, khối D1. Em dự tính sẽ đạt 14-15 điểm. Em không biết ở Đà Nẵng có trường nào lấy mức điểm như vậy không? Mong cô cung cấp thông tin giúp em ạ. Em cảm ơn! (Lê Thị Thanh Thúy - Email: thiensutinhyeu_dongdaynoinho...@yahoo.com.vn)



TS. Lê Thị Thúy Loan trả lời:



Mỗi năm điểm chuẩn đều khác nhau. Để xem điểm chuẩn năm trước, em vào website: http://tuvantuyensinh.vn/training



** Thưa thầy! Em muốn hỏi tương lai nghề nghiệp của ngành Cơ khí sẽ thế nào trong 3,4 năm tới ạ? Ngành Cơ khí của trường Bách khoa Đà Nẵng liên kết với công ty nào để cho sinh viên thực tâp? Em cảm ơn thầy! (Lê Xuân Hùng - Email: ikel35...@yahoo.com.vn)



PGS.TS Nguyễn Đình Phư trả lời:



Ngành Cơ khí luôn luôn được ưu tiên tuyển chọn. Nước ta đang ở thời kỳ Hiện đại hóa thì nhân lực có tay nghề, nhất là Kỹ thuật Cơ khí rất cần. Các trường ĐH nói chung và ĐH Bách khoa Đà Nẵng nói riêng thường có xưởng, phòng thí nghiệm để Sinh viên thực hành. Khi thực tập nghề thì tùy thuộc và ưu tiên cho ước nguyện của Sinh viên, sau đó mới đến kế hoạch của Trường. Tại Đà Nẵng có các công ty Đóng - sửa chữa tàu biển, Tàu hỏa, Ô tô, Các Xí nghiệp cơ khí (Nông-Lâm nghiệp, Thủy sản,... Xây dựng) là những nơi SV cơ khí có thể tới thực tập.



** Thưa cô! Sức khỏe của em không tốt nên không thể học các ngành phải đi nhiều. Em thích ngành Marketing nhưng gia đình và thầy cô đều nói là không hợp với em. Em mong cô tư vấn giúp em. Em xin cảm ơn! (Lê Hoài Nam - Email: hoainam09...@gmail.com)



TS. Lê Thị Thúy Loan trả lời:



Mỗi người phù hợp với một ngành khác nhau. Nếu bạn theo đúng ngành nghề, việc học tập, làm việc sẽ dễ dàng hơn, dễ có đam mê và đạt đỉnh cao trong nghề nghiệp.



Nhiều ngành bạn thích, chưa chắc đã phù hợp với bạn. Nhiều ngành bạn muốn bây giờ, có thể lại là nuối tiếc của bạn rất nhanh sau đó. Nếu chọn ngành không phù hợp, bạn có thể bỏ học, bỏ việc giữa chừng vì chán, vì không đủ sức. Rất nhiều bạn đã phải học lại ngành nghề khác, bỏ việc và chuyển qua ngành khác. Đây là sự phí phạm thời gian, công sức, tiền bạc của bạn và của xã hội.



Để biết bạn phù hợp với ngành nào, bạn vào trang http://www.tracnghiem.tuvantuyensinh.vn/ để làm trắc nghiệm bản thân.



Chúc bạn thành công.



** Thưa Hội đồng tư vấn, em xin hỏi: Cấu trúc đề thi các môn Toán, Lí, Hóa năm 2013 có gì khác so với năm 2012 không ạ? Em đã xem trên internet nhưng không biết có chính xác hay không? Mong thầy chia sẻ cho em và các bạn cùng biết. Em xin chân thành cảm ơn. (Bùi Thị Kim Thanh - Email: k.t2206...@yahoo.com.vn)



PGS.TS Ngô Kim Khôi trả lời:



Chào em!



Đề thi tuyển sinh Đại học Cao đẳng năm 2013 phải đảm bảo các yêu cầu quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GDĐT. Cụ thể là: kiểm tra được kiếm thức cơ bản, khả năng vận dụng, kỹ năng thực hành của thí sinh trong phạm vi chương trình THPT, chủ yếu là lớp 12. Đề thi không quá dài, quá khó phù hợp với thời gian làm bài và phân loại được thí sinh.



Cấu trúc đề thi về cơ bản là không thay đổi so với năm 2012. Môn toán thi theo phương pháp tự luận thời gian làm bài là 180 phút, môn lý môn hóa thi theo phương pháp trắc nghiệm thời gian làm bài là 90 phút.

