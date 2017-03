Trực tuyến: Tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013 có gì mới?

Đây là nội dung nằm trong chương trình hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh 2013 do trang thông tin trực tuyến Tuvantuyensinh.vn phối hợp cùng báo Pháp Luật TP.HCM Online tổ chức.

Trước mỗi mùa tuyển sinh các bậc phụ huynh, học sinh thường băn khoăn không biết mùa thi năm nay có những điểm gì mới, nên chọn ngành nào, trường nào, nhu cầu tuyển sinh ra sao?, ... Để giải đáp những băn khoăn này các chuyên gia và khách mời của chương trình sẽ giúp các thí sinh, phụ huynh nắm bắt những thông tin thật đầy đủ, chính xác nhất về các điểm mới nhất trong kỳ thi tuyển sinh ĐH - CĐ 2013. Cùng với đó chương trình còn giải đáp cho thí sinh về điều kiện dự thi các ngành, tư vấn lựa chọn được ngành nghề phù hợp với đam mê, năng lực cá nhân và nhu cầu xã hội.

Khách mời tham dự chương trình gồm:

TS. Nguyễn Đức Nghĩa - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Thành viên Ban chỉ đạo tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

PGS.TS Nguyễn Đình Phư - Giảng viên Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn trang Onthi.net.vn.

TS Nguyễn Viết Đông - Chủ nhiệm Bộ môn Giáo dục Toán học, Giảng viên Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Ông Trần Anh Tuấn - Phó giám đốc Trung tâm dự báo nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM.

Ngay từ bây giờ, các học sinh, các bậc phụ huynh, độc giả có nhu cầu vui lòng đặt câu hỏi tại đây.