Trung Quốc: Giáo viên là mặt học sinh

Theo tờ Yangtse Evening Post, nữ giáo viên họ Dịch sẽ gây thêm thương tích cho những học sinh khác nếu cô ta không bị một giáo viên khác ngăn chặn. Dịch cũng dọa các học sinh không được nói với cha mẹ và tạo dựng lời giải thích rằng những vết sẹo đó là do bị ngã xuống nền nhà vệ sinh.

Theo chính quyền thành phố Hưng Hóa, trường mẫu giáo này do tư nhân quản lý, và giáo viên Dịch, do muốn dọa học sinh, tưởng rằng chiếc bàn là không nóng sau khi cô ta rút phích cắm. Trong khi đó, người quản lý trường mẫu giáo họ Đồng cho biết, Dịch và chiếc bàn là đã được cảnh sát đưa đi. 7 học sinh bị bỏng sẽ được chữa trị tại Thượng Hải, chi phí do nhà trường chi trả.

Theo Tuấn Anh (ANTĐ/Chinadaily)