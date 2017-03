Trung tâm đìu hiu, trên mạng nở rộ

Miễn phí vẫn... ế.

Dạo quanh phố Tạ Quang Bửu, Q.Hai Bà Trưng (Hà Nội), nơi trước đây tập trung rất đông các lò luyện thi, giờ thấy vắng vẻ đến bất ngờ. Những năm trước, khu vực này có tới hàng chục cơ sở luyện thi ĐH. Các biển quảng cáo, chiêu sinh được bày nhan nhản dọc ngõ 30 của phố nhất là sau thời gian thí sinh (TS) thi xong tốt nghiệp THPT. Thế nhưng năm nay, vào ngày 5.6, khi chúng tôi khảo sát tại đây thì chỉ còn thấy có 4 trung tâm đang hoạt động. Những nơi trước đây là cơ sở luyện thi giờ hầu hết đã thành nơi đào tạo ngoại ngữ và tin học. Không chỉ vắng bóng lò luyện mà còn vắng cả TS. Cả 4 trung tâm luyện thi mà chúng tôi tìm hiểu đều có ít TS đến đăng ký. Người trực ở bàn tuyển sinh ngồi chơ vơ đầu ngõ.

Vắng khách, các trung tâm ở đây cố gắng nâng cao chất lượng để thu hút TS. Có trung tâm tổ chức lớp học trang bị máy điều hòa với những lời chiêu sinh đầy hấp dẫn: "Có phòng học rộng nhất, sáng nhất, sạch nhất, mát nhất, yên tĩnh nhất. Có hệ thống âm thanh, máy chiếu màn hình 300 inch hiện đại. Đội ngũ thầy giỏi, kinh nghiệm luyện thi lâu năm, có uy tín. Tỷ lệ đỗ ĐH hằng năm cao...". Đặc biệt, một số trung tâm còn dạy miễn phí ngày khai giảng, cho học sinh được học thử để chọn thầy. Thế nhưng chỉ thi thoảng mới có một học sinh đến đăng ký. Chủ một cơ sở luyện thi ở khu vực này cho biết: tại trung tâm chỉ mở đúng một lớp luyện thi chất lượng cao với lớp học dưới 40 TS với đội ngũ thầy cô có uy tín. Lớp sẽ được khai giảng vào ngày 8.6. Tuy nhiên, đến trước ngày khai giảng vẫn không có mấy TS đến. Khác với những năm trước, vào thời điểm này, cơ sở phải mở tới 3-4 lớp mới đủ đáp ứng nhu cầu của TS.

Tiện ích qua mạng

Theo nhận định của một số thầy cô tham gia luyện thi thì một nguyên nhân quan trọng khiến TS không tìm đến các lò luyện thi nữa là do sự đổi mới trong công tác thi cử của Bộ GD-ĐT trong mấy năm gần đây. Tuy nhiên, còn một lý do khác là TS đã chọn hình thức luyện thi trên mạng. Đây là một phương pháp giúp TS có thể tự học. Có lẽ vì thế mà những năm gần đây, trên mạng internet nở rộ các địa chỉ luyện thi. Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện có tới hàng chục trang web có hướng dẫn về ôn thi như: www.abcdonline.vn; www.onthi.com; www.hocmai.vn, www.truongtructuyen.vn… Những trang web này đều tổ chức luyện thi tất cả các môn cho TS. Thầy giáo Lê Thống Nhất, người tham gia giảng dạy trên trang mạng, cho biết: Với một bài giảng TS có thể xem đi xem lại nhiều lần. TS có thể học được ở mọi lúc, mọi nơi, không cần phải "khăn gói quả mướp" kéo về các thành phố để luyện thi. Học phí luyện thi trên mạng cũng thấp hơn nhiều so với ở các lò luyện. Hiện ở các lò luyện thi, TS sẽ phải nộp khoảng 20.000 đồng/buổi học trong 1,5 - 2 giờ. Trong khi học qua mạng, TS chỉ phải tốn chừng 8.000 đồng/bài giảng cũng trong chừng đó thời gian.

Các trang web này còn tổ chức cho TS thi thử ĐH. Nếu TS tham gia thi thử ở các trung tâm luyện thi phải mất 25.000 đồng/môn thi thì thi thử trên mạng không tốn tiền mà khi làm sai câu nào, TS còn được báo lỗi ngay để biết và tiếp tục ôn luyện. Không chỉ có vậy, học qua mạng còn cung cấp cho TS đề thi, đáp án các năm; các kiến thức đầy đủ từ lớp 8-12; các video bài giảng và hỏi đáp kiến thức... Để đáp ứng nhu cầu của TS, có trang web thậm chí cam kết: đỗ ĐH trong vòng 21 ngày, hoàn trả học phí nếu không đạt điểm 7 trở lên trong kỳ thi ĐH năm 2009.