Trung tâm luyện thi “chui”, nhiều người ôm hận

Theo ĐOÀN CƯỜNG (TTO)



Theo đúng quy định, trung tâm này phải xin phép và được phòng tổ chức cán bộ của sở cấp giấy phép hoạt động, và hoạt động theo quyết định 13 (năm 2013) của UBND TP Đà Nẵng về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn. Ông Dũng cũng cho biết thêm: “Chúng tôi đã có cuộc làm việc với cơ quan công an về sự việc này. Cơ quan công an đang làm rõ. Ai sai sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật”.Trước đó ngày 6-1, hàng chục nhân viên, giáo viên... của Trung tâm luyện thi Pascal đã đến Công an phường Thạch Thang (Đà Nẵng) kêu cứu vì trung tâm đột nhiên đóng cửa, trong khi giám đốc trung tâm đã ký hợp đồng, yêu cầu những người này phải đóng tiền ký quỹ từ 10-30 triệu đồng để được nhận vào làm việc. Đến ngày 6-1 thì trung tâm đóng cửa, người đại diện thì tắt điện thoại. Một số học sinh đóng tiền luyện thi nay cũng không thể đi học, không thể lấy lại được học phí đã nộp. Theo những người trình báo, họ đã nộp tổng số tiền ký quỹ gần 500 triệu đồng cho giám đốc trung tâm này.