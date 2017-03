Trước ngày thi ĐH 2010: Sẵn sàng nhưng lo mất điện, mưa lớn

Trong những ngày này, thí sinh dồn dập đổ về các TP lớn TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ tìm chỗ trọ. Công tác chuẩn bị thi tại các trường ĐH cũng vào nước rút. Tuy vậy, những cơn mưa diễn ra các buổi chiều gần đây khiến cho các trường thêm lo lắng về mưa bão, mất điện.

Tại khu vực TP.HCM có gần 400.000 lượt thí sinh dự thi cả ba đợt thi (giảm khoảng 80.000 lượt thí sinh so với năm 2009). Trong đó, đợt thi đầu tiên, khối A vào ngày 4 và 5-7 có trên 200.000 thí sinh dự thi.

Chiều 1-7, ông Nguyễn Văn Đương, Phó phòng Đào tạo - Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, cho biết đã tạm ổn định các khâu tổ chức phòng thi, bố trí cán bộ coi thi. Năm nay, trường có gần 30.000 thí sinh dự thi tại cụm thi TP.HCM, nhà trường bố trí 700 phòng thi trải đều các quận thuộc trung tâm TP.

Ông Hứa Minh Tuấn, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Tài chính Marketing TP.HCM, cho biết đã chuẩn bị xong 18 điểm thi quanh các quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình… cho 21.000 thí sinh dự thi. So với năm 2009, năm nay lượng thí sinh của trường này tăng lên gấp đôi nên công tác tổ chức thi phải thuê thêm nhiều phòng thi, cán bộ coi thi.

Ông Nguyễn Kim Quang, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, cho biết đã tổ chức năm điểm thi với điều kiện phòng thi rộng rãi, đảm bảo ánh sáng, bàn ghế đúng quy định. Riêng Trường ĐH Luật TP.HCM, trong đợt thi khối A chỉ có trên 2.000 thí sinh nên nhà trường cũng khá nhẹ nhàng trong khâu tổ chức thi với bốn địa điểm thi.

Sinh viên tình nguyện tại TP.HCM giúp đỡ thí sinh đến phòng trọ. Ảnh: KHẮC HUY

Tại điểm thi Quy Nhơn, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM cũng đã hoàn tất chuẩn bị ba điểm thi với 73 phòng thi cho 2.800 thí sinh dự thi. “Nếu như những năm trước có trục trặc về cán bộ coi thi, trong các quy định nộp bài thi, hướng dẫn thí sinh thi trắc nghiệm, thì năm nay nhà trường đã chuẩn bị rất kỹ” - ông Nguyễn Thiện Duy, phụ trách điểm thi Quy Nhơn, cho biết.

Tại cụm thi Cần Thơ, năm nay có đến 94.000 thí sinh dự thi, gồm cả thí sinh dự thi vào ĐH Cần Thơ và các trường ĐH tại TP.HCM. Trong đó, ĐH Cần Thơ trong đợt thi khối A này có gần 42.000 thí sinh dự thi, nhà trường tổ chức thuê 1.336 phòng thi. Chiều 1-7, ông Nguyễn Vĩnh An, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Cần Thơ, cho biết đã rà soát hoàn tất các khâu tổ chức điểm thi, bố trí cán bộ in sao đề thi, lực lượng an ninh.

Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Việt, Trưởng ban Đào tạo ĐH Đà Nẵng, cho hay: “Tính riêng đợt một tuyển sinh năm nay, ĐH Đà Nẵng có 42 điểm thi với tổng số hơn 1.000 phòng thi, các công tác phục vụ kỳ thi đã chuẩn bị kỹ lưỡng”.

Ban Đào tạo ĐH Đà Nẵng đang gấp rút bổ sung và hoàn thiện những sai sót trong giấy báo dự thi cho các thí sinh. Tính đến ngày 1-7, có khoảng gần 100 giấy báo dự thi sai sót được ĐH Đà Nẵng khắc phục, chủ yếu là sai mã ngành, trường thi, sai dấu, tên đệm…

Năm nay, thí sinh dự thi ở cụm thi Cần Thơ giảm khoảng 20% so với năm 2009 nhưng khâu tổ chức thi chặt chẽ hơn. Nếu như những năm trước, bố trí thí sinh có thể trên 40 thí sinh/phòng thi thì năm nay dưới 40 thí sinh theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT. “Do thiếu phòng thi, nhà trường thuê mướn cả những trường tiểu học để đủ phòng thi nhưng cũng không vượt quá 40 thí sinh/phòng thi” - ông Nguyễn Vĩnh An khẳng định.

Các trường ĐH cho biết mối lo ngại lớn nhất trong mấy ngày thi là bị cắt điện, mưa bão. Ông Nguyễn Vĩnh An cho biết: “Cán bộ trường đã đi khảo sát che chắn toàn bộ các điểm thi để trong điều kiện mưa lớn vẫn an toàn cho thí sinh ngồi thi. Trường đã có công văn đề nghị ngành điện lực hỗ trợ ưu tiên, đảm bảo không cắt điện trong suốt những ngày thi, đảm bảo các máy fax có điện hoạt động để phục vụ tốt khâu in sao đề thi”.

Điện lực Đà Nẵng, Tiền Giang, TP.HCM, Cần Thơ… cho biết đã nhận được công văn đề nghị của các trường ĐH yêu cầu đảm bảo không cúp điện trong ba ngày thi đợt một này.

Ngừng cắt điện tại các địa phương Ngày 1-7, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Đặng Hoàng An đã có thông báo khẩn gửi các công ty điện lực yêu cầu ngừng cắt điện tại các địa phương, trừ trường hợp sự cố bất khả kháng. Đồng thời, phải đảm bảo điện cho các kỳ thi đại học và cao đẳng trong tháng 7 và các sự kiện chính trị-xã hội khác. Học sinh thuộc gia đình Phật tử tham gia tiếp sức mùa thi, túc trực 24/24 giờ tại các địa điểm. Ảnh: LÊ PHI Theo EVN, mưa lớn ở phía Bắc khiến nước đổ về các hồ thủy điện tăng lên, một số nhà máy nhiệt điện bị sự cố như Hải Phòng, Cẩm Phả, Sơn Động đã vận hành trở lại và máy 1 Quảng Ninh dự kiến sẽ vận hành lại vào hôm nay (2-7). Ngoài ra, lượng điện nhập khẩu cũng tăng hơn so với trước. T.VĂN

- Tính đến 29-6, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên TP.HCM đã hỗ trợ được 17.265 thí sinh, 3.251 phụ huynh, đáp ứng được 13.329 chỗ trọ (trong đó có 500 chỗ miễn phí), phát 11.550 bản đồ, 11.550 cẩm nang, hỗ trợ 308.149 suất cơm cho thí sinh, phụ huynh và sinh viên tiếp sức. Trong những ngày cao điểm này, lượng thí sinh và phụ huynh đổ về 12 điểm trực của đội tiếp sức rất đông. Các đội xe phải hỗ trợ lẫn nhau để giải quyết tại các điểm nóng như Bến xe Miền Đông, TT Hỗ trợ sinh viên (33 Nguyễn Thị Minh Khai), điểm tư vấn 193 Nguyễn Xí (Bình Thạnh)... - Tại Đà Nẵng có 88 địa điểm tiếp sức mùa thi của sinh viên với 1.100 tình nguyện viên tham gia. Cùng tham gia với sinh viên còn có học sinh các trường THPT và nhiều gia đình Phật tử tại các chùa trên địa bàn. Hiện tại, các chùa ở TP Đà Nẵng đang có 380 chỗ ăn ở miễn phí tại các quận Hải Châu, Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu. - 600 sinh viên tình nguyện tại Huế sẽ túc trực 24/24 giờ ở nhà ga, bến xe để tư vấn, giúp đỡ thí sinh và người nhà. Ngoài ra, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên-Huế còn hỗ trợ 800 suất ăn/ngày miễn phí (15 Lê Lợi, TP Huế). Hợp tác thương mại và dịch vụ Thuận Thành tặng 10.000 phiếu ăn/suất ăn, giảm giá 30% và 10.000 phiếu mua hàng giảm giá 2% nhằm hỗ trợ các sĩ tử đến Huế dự thi. Huế: Tăng cường xe buýt phục vụ thí sinh Ông Phạm Xuân Sơn, Trưởng bến xe phía nam, cho biết: “Bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng tôi sẽ kết nối với các đơn vị vận tải tăng cường thêm 10 tuyến xe buýt phục vụ thí sinh, tránh xe chạy một chiều. Đưa đón thí sinh đến các địa điểm thi và về. Tăng cường các xe tại bến xe phía nam và phía bắc để giải tỏa khách…”. Theo đó sẽ hạn chế các xe tải vào trung tâm thành phố giờ cao điểm để tránh tình trạng kẹt xe cục bộ. Đặc biệt, giám sát không để tăng giá cước trong đợt thi. V.LONG - H.LINH Năm năm cùng mẹ tiếp sức Đã năm năm liền chị Cao Thụy Hoàng Anh cùng mẹ tham gia tiếp sức mùa thi cho thí sinh. Hằng tháng, Hoàng Anh đều trích 2/3 số lương hỗ trợ cho mẹ để phục vụ tiếp sức mùa thi, làm từ thiện. Tranh thủ những lúc ở nhà, Hoàng Anh cũng phụ mẹ đón tiếp, sắp xếp chỗ ăn ở cho các thí sinh và phụ huynh. Hoàng Anh (hàng đầu, giữa) và mẹ cùng các thí sinh. Ảnh: DA Hoàng Anh nói: “Mình sẽ tiếp tục công việc tiếp sức này cho đến khi nào mình còn có thể. Sau này có gia đình thì mình cũng sẽ cố gắng kêu gọi gia đình cùng thực hiện với mình”. Năm 2009, hai mẹ con Hoàng Anh đã xây nhà (tại 26/296C Thống Nhất, phường 15, quận Gò Vấp, TP.HCM) trị giá 700 triệu đồng để năm nay tiếp sức khoảng 300 thí sinh. P.DIỄM

NHÓM PHÓNG VIÊN