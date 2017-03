Trường 0% nay đỗ tốt nghiệp 90%

Chiều 17/6, Quảng Ngãi đã công bố kết quả thi tốt nghiệp với tỷ lệ 96,24% (tăng 22,86% so với năm 2009). Con số này ở hệ giáo dục thường xuyên là73,59%.Thí sinh Nguyễn Thị Thanh Yên (Trường THPT Chuyên Lê Khiết) đỗ thủ khoa với 54,5 điểm.



Toàn tỉnh có 5 trường đạt tỷ lệ 100% học sinh thi đỗ tốt nghiệp: Trường THPT Chuyên Lê Khiết; THPT Trần Quốc Tuấn; THPT Bình Sơn; THPT Lý Sơn và THPT Trà Bồng. Trường có tỷ lệ đỗ thấlp nhất là THPT số 2 Nghĩa Hành với 82%.



Những địa phương cuối cùng ở phía Nam cũng đã công bố kết quả.



Tỉnh Vũng Tàu có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp năm nay là 92,58% (so với năm ngoái là 84,37%). Hệ GDTX đạt 35,81% số thí sinh đỗ tốt nghiệp, tăng gần gấp đôi tỷ lệ của năm ngoái. Tỉnh có 3 trường đỗ tốt nghiệp 100% là Trường THPT chuyên Lê Quí Đôn, THPT Vũng Tàu và THPT Võ Thị Sáu (Côn Đảo). Thủ khoa của tỉnh là thí sinh Nguyễn Thị Nhung, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quí Đôn với 56 điểm. Hai á khoa cùng đạt 55,5 điểm.



Tỉnh Đồng Nai với 24.355 thí sinh tham dự kì thi tốt nghiệp THPT, có tỷ lệ đỗ 89,48%, tăng so với năm ngoái khoảng 10%. Tỉnh có 3 trường đạt tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100% đó là Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, THPT Ngô Quyền và THPT Lê Quí Đôn. Thủ khoa của tỉnh đạt 54,5 điểm. Hệ GDTX của tỉnh năm nay đạt gần 48% số thí sinh đỗ tốt nghiệp.



Tỉnh Tây Ninh cũng tăng tỷ lệ tốt nghiệp trong năm nay với 79,13% (năm ngoái là 72,63%). Hệ GDTX tăng nhẹ từ 17,3% năm 2009 lên 19,26%. Tỷ lệ bài thi trên trung bình ở các môn đều tăng, riêng môn tiếng Anh lại giảm. Môn Địa tăng nhiều nhất với khoảng 20%, môn Văn tăng khoảng 10%. Thủ khoa của tỉnh là this sinh Nguyễn Lý Hương, học sinh Trường THPT Quang Trung (Gò Dầu) với 54,5 điểm.





Theo Minh Quyên (VNN)