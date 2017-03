Trường 3 tầng lún cả mét, hàng trăm học sinh sơ tán khẩn

Chiều 12/10, tin từ Trường THPT Thuận An (huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế) cho biết, UBND tỉnh TT-Huế vừa phát công văn hỏa tốc yêu cầu lãnh đạo cơ sở giáo dục này khẩn trương di dời học sinh đến nơi học khác, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho các em, do ngôi trường ba tầng bị lún sâu bất thường xuống lòng đất đến 1 mét, hàng loạt kết cấu bê tông chịu lực chính bị bung vỡ.

Trường THPT Thuận An xây dựng năm 2004 tại thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang), trên cơ sở tách ra từ Trường THPT Phan Đăng Lưu. Chỉ sau 11 năm đưa vào sử dụng, thời gian gần đây, dãy nhà chính 3 tầng, với 18 phòng học, phòng chức năng của Trường THPT Thuận An xuất hiện tình trạng sụt lún nghiêm trọng, do công trình được xây dựng trên vùng đất trước đây vốn là đầm lầy.

Do ảnh hưởng sụt lún bất thường, những ngày gần đây, khuôn viên trường luôn ngập đầy nước. Nước từ bên ngoài còn tràn vào tất cả các phòng học tầng trệt. Học sinh buộc phải dời lên học hai tầng bên trên.

Tuy nhiên, do hiện trạng quá nguy hiểm, UBND tỉnh TT-Huế đã phát công văn hỏa tốc yêu cầu lãnh đạo nhà trường đóng cửa khu nhà 3 tầng này, chuyển gần 700 học sinh sang học tạm tại các khu nhà hội trường, phòng thực hành, hoặc tận dụng lối đi, hành lang, tiền sảnh để tổ chức lớp học.

“Đầu tháng 10 vừa qua, thấy các phòng tầng trệt bị ngập nước, các thầy cô xin ý kiến cho dời lên hai tầng phía trên. Nhưng do tất cả các trụ đỡ chính đều bị bung nứt, chúng tôi gửi văn bản đến Sở GD&ĐT, Sở Xây dựng tỉnh yêu cầu kiểm tra mức độ an toàn của trường. Qua kiểm tra thực tế, cả hai Sở đều kiến nghị UBND tỉnh cho dừng hoạt động công trình này vì quá nguy hiểm”, ông Đinh Kiền, Hiệu trưởng Trường THPT Thuận An, cho biết.

Được biết, theo kết quả kiểm tra bước đầu của Sở Xây dựng tỉnh TT-Huế, công trình bị lún khoảng 1 mét (lún đều). Hầu hết các trụ đỡ chính tầng trệt có tiếp xúc với tường đã bị bung hết lớp bê tông bảo vệ bên ngoài, trơ lõi thép bên trong bị gỉ sét, ô xy hóa ăn mòn đến hơn 50%.

Nguyên nhân trụ chính bung vỡ, gỉ sét là do bị nước mặn xâm thực thời gian dài, dẫn tới khả năng chịu lực của các trụ này rất thấp, có nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào, đặc biệt trong điều kiện mưa bão cận kề.

Theo ông Đinh Kiền, đến giữa tháng 10, các lớp học thuộc dãy nhà nguy hiểm kể trên đều phải được sơ tán toàn bộ, nước ngầm ở dãy nhà trệt đã bắt đầu xâm nhập mạnh. Bên cạnh tận dụng hội trường, thư viện, phòng thực hành làm nơi học, trường còn phải dựng ván, che tôn phế liệu giữa các lối hành lang để tạo các lớp học tạm.

Riêng khu nhà xe được làm nơi tổ chức các lớp học thể chất, giáo dục quốc phòng. Trước đó, ông Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh cũng đã có công văn yêu cầu học sinh, giáo viên và cán bộ trường ngừng ngay việc sử dụng khu nhà này; khẩn trương di chuyển bàn ghế, phương tiện dạy học ra khỏi khối nhà.

Sắp tới, Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế sẽ làm việc với các ngành chức năng nhằm tham mưu UBND tỉnh có phương án xử lý. “Theo ý kiến của các nhà chuyên môn, dãy nhà 3 tầng của trường chắc chắn phải đập bỏ để xây mới vì quá nguy hiểm, không thể sử dụng thêm được nữa”, ông Đinh Kiền cho biết.

Hầu hết hệ thống trụ đỡ chính của ngôi trường 3 tầng đã bị bung vỡ, lõi sắt bị nước mặn, ô xy hóa ăn mòn hơn 50%. Ảnh: Ngọc Văn

Nước mặn bắt đầu xâm nhập vào các phòng học tầng trệt. Ảnh: Ngọc Văn

Trường phải dựng ván, che tôn trên các lối đi để làm lớp học tạm. Ảnh: Ngọc Văn

Mặt sân của trường ngập đầy nước do địa tầng lún sụt, dãy lan can bê tông hạ thấp gần sát mặt sân. Ảnh: Ngọc Văn

Dựng hàng rào giới hạn khu vực nguy hiểm. Ảnh: Ngọc Văn

Theo TPO