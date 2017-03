Trường âm thầm giảm chỉ tiêu, phụ huynh bức xúc

Theo NGỌC HÀ (TTO)



Thực tế chỉ tiêu thực của nhiều ngành đã giảm so với thông báo ban đầu, khiến điểm chuẩn trúng tuyển tăng. Nhiều phụ huynh cho rằng có khuất tất trong tuyển sinh của trường này.Trao đổi với Tuổi Trẻ, TS Vũ Viết Bình - phó trưởng ban đào tạo ĐHQG Hà Nội - cho hay trong đăng ký ban đầu Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn có 1.400 chỉ tiêu.Thông tin này có trên website của trường cũng như được đăng tải trong cuốn Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012 do Nhà xuất bản Giáo Dục ấn hành. Tuy nhiên, sau đó trường đã bị Bộ GD-ĐT trừ 247 chỉ tiêu ĐH chính quy do năm 2011 tuyển vượt chỉ tiêu.Vì vậy, trường buộc phải điều chỉnh chỉ tiêu từng ngành cho phù hợp với tổng chỉ tiêu mới được duyệt là 1.153. Theo đó, nhiều ngành bị giảm bớt chỉ tiêu: ngành văn học từ 100 còn 80, Đông phương học 120 còn 100, triết học từ 70 còn 55...Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, những thông tin cụ thể về chỉ tiêu sau khi điều chỉnh, trường này lại không công khai cho thí sinh.