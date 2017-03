Trường chờ sập, trò học nhờ nhà kho

Lấy tiền nhà xây trường học cho cả làng Hành động nghĩa hiệp đó là của Azất Mông (37 tuổi, làng Công Dồn, xã Zuôih, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam). Có trường mới, 30 đứa trẻ trong làng đã có chỗ ăn, chỗ chơi đàng hoàng, không thua gì các làng khác trong xã.



Trường mầm non của làng Công Dồn nằm bên con suối Poong đục ngầu nước lũ. Nói là trường cho sang nhưng đó chỉ là dãy nhà cấp 4 được lợp mái tôn, tường đóng bằng gỗ rộng hơn 100m2, nhìn khá sơ sài. Nhưng với người dân nghèo ở làng Công Dồn, ngôi trường trong mơ này là quá hoành tráng.



Theo UBND xã Zuôih, toàn xã có bốn thôn nhưng chỉ có ba trường mầm non. Nhờ việc giải tỏa đền bù dự án thủy điện sông Bung nên ba thôn Pà Đí, Pà Zum B, Pà Zum A đều được xây dựng các trường học có giá trị hơn 1 tỉ đồng. Còn làng Công Dồn với hơn 100 hộ dân, đa số là hộ nghèo lại thua thiệt vì không có dự án đền bù để xây trường.



Giữa năm 2012, gia đình Azất Mông được dự án thủy điện sông Bung 4 đền bù hơn trăm triệu đồng. Anh đã quyết định lấy một phần số tiền đó xây dựng trường mầm non cho cả làng. Mới nghe ý tưởng, vợ Mông là chị Bhling Zí cũng băn khoăn. Chị Zí cũng có cái lý khi đôi co với chồng. Chị nói cả làng có đến 20 nhà được đền bù tiền thì họ mua sắm xe, tivi, karaoke, dựng nhà cửa, còn anh Mông nhận được hơn trăm triệu chưa thấm vào đâu mà còn đi lo chuyện bao đồng.



Tuy nhiên, cuối cùng chị Zí cũng bị chồng thuyết phục. Giờ đây, ngôi trường cấp 4 được đầu tư với kinh phí 60 triệu đồng của Azất Mông đã thành mái ấm nuôi dưỡng 30 đứa trẻ của làng Công Dồn. ĐOÀN CƯỜNG