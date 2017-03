Trường chuyên danh tiếng nhất Hà Nội chấp nhận đổi tên

Học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam trong lễ khai giảng năm học 2008 - 2009



Phải mang tên Hà Nội

"Trường Ams đã đồng ý"

Theo thiết kế, trường được đầu tư xây dựng mới với quy mô 45 lớp cho 1.800 HS chuyên hệ THPT học cả ngày. Ngoài ra, có 9 phòng đào tạo đội tuyển, nhà giảng đường 200 chỗ, hội trường 700 chỗ, phòng thực hành thí nghiệm Lý, Hóa, Sinh, Tin, 14 phòng học theo bộ môn, vườn thực nghiệm môn Sinh vật và Địa lý với 1.000m2 và đặc biệt các khu phục vụ cho dạy và học được trang bị với sân thể thao tiêu chuẩn, bể bơi nước nóng 8 đường bơi, thư viện 200 chỗ ngồi, nhà nghỉ bán trú cho khoảng 300 học sinh,...

Theo Bảo Anh ( VNN)



Chuẩn bị tiếp nhận công trình trường chuyên mới, lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội và Trường THPT Hà Nội - Amsterdam (thường gọi là trường Ams) đã bàn về tổ chức bộ máy và tên gọi của ngôi trường này.Theo đó, có 2 phương án. Phương án 1 là chuyển toàn bộ cán bộ, giáo viên và học sinh sang cơ sở mới và đề xuất tên gọi mới. Phương án 2 là thành lập một trường chuyên mới trên cơ sở chuyển một số lớp chuyên và giáo viên chuyên của các trường trên địa bàn thành phố (trong đó nòng cốt là của trường Ams).Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hiệp Thống, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, theo phương án 1, dự kiến trường mới khi hoàn thành sẽ mang tên trường chuyên của Thủ đô Hà Nội (Trường THPT Chuyên Hà Nội).Cách đây 2 năm, thành phố hơn 1.000 tỷ đồng để đầu tư về đất đai và xây dựng ngôi trường này." Với khu đất 5ha trên mặt đường Trần Duy Hưng (Hà Nội) thì có thể nói trong lịch sử ngành giáo dục chưa có miếng đất nào "đẹp" như vậy dành cho trường học, dù trước đó, khu đất "quý giá" này thành phố đã có quy hoạch làm việc khác" - ông Thống nói rõ. "Hơn nữa, toàn bộ phần thiết kế, thi công, xây dựng cũng đều do công sức trí tuệ của người Hà Nội thực hiện". Do đó, theo ông Thống, nhất định ngôi trường này phải mang tên Hà Nội.Việc trường sẽ khánh thành trong dịp kỷ niệm "1.000 năm Thăng Long" không chỉ là một mốc son lịch sử mà quan trọng hơn nữa là giá trị của một ngôi trường hiện đại của người Hà Nội, ông Thống giải thích.Thời gian qua, khi đi thi quốc tế, HS Việt Nam luôn luôn được đánh giá cao trong bài thi về lý thuyết nhưng bài thi về thực hành thì còn bị hạn chế. Nguyên nhân của việc này đã được các thầy giáo dẫn đoàn đi thi về kết luận là do HS Việt Nam không có điều kiện thường xuyên thực hành thí nghiệm với các trang thiết bị hiện đại như các nước bạn."Trường chuyên mới sẽ giúp các em khắc phục được điều đó", ông Thống khẳng định.Theo ông Thống, nhiều giáo viên và HS trường Ams muốn giữ lại tên cũ, điều đó hoàn toàn hợp lý. Bởi lẽ, 25 năm qua, uy tín của trường đã được khẳng định thông qua chất lượng và những thành tích đáng tự hào.Nhưng nếu theo phương án 2 là vẫn giữ nguyên trường Ams và chỉ chuyển nòng cốt sang trường chuyên mới, thì mục tiêu ban đầu sẽ mất đi, thầy trò nhà trường sẽ không có cơ hội được thụ hưởng một cơ ngơi hiện đại."Vả lại, khi chỉ còn một bộ phận học sinh và giáo viên ở lại trường cũ, với tên Trường THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam thì liệu rồi đây, truyền thống nhà trường có còn duy trì được như những năm qua nữa không", ông Thống băn khoăn.Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hiệu trưởng nhà trường cũng là Phó Giám đốc Sở GD-ĐT) đã có văn bản thống nhất đề xuất với Sở GD-ĐT cho phép trường thực hiện theo phương án 1, đồng thời, đề xuất tên trường là Trường THPT Chuyên Hà Nội.Còn cơ sở vật chất ở phố Nam Cao, sẽ để Trường THPT Nguyễn Trãi (quận Ba Đình) tiếp quản. Hiện nay, Trường THPT Nguyễn Trãi đang phải dùng chung cơ sở vật chất với Trường THCS Nguyễn Trãi.Được biết, Sở GD-ĐT Hà Nội đã gửi văn bản trình UBND thành phố về quyết định trên. Theo đó, việc tuyển sinh vào trường vẫn giữ nguyên như trước. Trường có trách nhiệm xây dựng đề án tổ chức bộ máy để quản lý sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất.