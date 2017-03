Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, mùa tuyển sinh ĐH, CĐ 2008, nhiều trường không tuyển đủ sinh viên so với chỉ tiêu. Vì thế, dự thi vào những trường này, thí sinh có thể nhiều cơ hội đỗ hơn.

Trường có danh cũng tuyển không đủ

Một thống kê của Bộ GD&ĐT được công bố trong tài liệu Hội nghị thi và tuyển sinh năm 2009, cho thấy, những trường mới thành lập, tuyển sinh theo hình thức xét tuyển, gặp nhiều khó khăn trong việc thu hút thí sinh.

So với chỉ tiêu tuyển sinh, số thí sinh trúng tuyển rất thấp, dù điểm trúng tuyển chỉ bằng hoặc nhỉnh hơn một chút so với mức điểm sàn của Bộ GD&ĐT (khối A, D 13 điểm; khối B 15 điểm; khối C 14 điểm).

Ở khu vực phía Nam, ĐH Văn hóa TPHCM tuyển được 52 phần trăm sinh viên so với nhu cầu. ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM tuyển được 45 phần trăm. ĐH Phan Châu Trinh 39 phần trăm; CĐ Phương Đông Đà Nẵng 57 phần trăm; CĐ Sư phạm Thái Nguyên 30 phần trăm; Thấp nhất là CĐ Kỹ thuật Công nghiệp Quảng Ngãi, chỉ tuyển được 27 phần trăm.

Kỳ tuyển sinh năm ngoái, ĐH Hà Hoa Tiên (Hà Nam) - một trong những trường mới thành lập- xét tuyển 1.000 chỉ tiêu cho các ngành đào tạo hệ thống thông tin, kế toán, tiếng Anh (khối thi A và D1). Thế nhưng, theo thống kê của Bộ GD&ĐT, chỉ có 190 thí sinh trúng tuyển.

ĐH Nguyễn Trãi (Ba Đình, Hà Nội) xét tuyển 800 chỉ tiêu. Số sinh viên trúng tuyển chỉ là 15. ĐH Hòa Bình xét tuyển 600 chỉ tiêu, nhưng chỉ có 272 thí sinh đỗ.

Cùng ở tình trạng này, ĐH Quốc tế Bắc Hà xét tuyển các khối A, D1 với các ngành kỹ thuật điện tử viễn thông, công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính ngân hàng. So với 800 chỉ tiêu tuyển sinh, trường chỉ tuyển được 435 sinh viên.

Một đại học mới khác cũng không tuyển được số lượng sinh viên như mong muốn là ĐH Thành Tây (Hà Đông, Hà Nội). Trường này xét tuyển các khối A, B, D1 với các ngành đào tạo là công nghệ sinh học, lâm nghiệp, khoa học máy tính, quản trị kinh doanh, tiếng Anh, với 1.200 chỉ tiêu. Tuy nhiên, số thí sinh trúng tuyển, theo thống kê, chỉ 666 người.

Cũng phân tích từ tổng hợp trên của Bộ GD&ĐT, ngay cả các trường được nhiều học sinh quan tâm cũng không tuyển đủ so với chỉ tiêu đào tạo. Năm ngoái, ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định có 651 người trúng tuyển/800 chỉ tiêu; ĐH Y Hải Phòng 322 thí sinh trúng tuyển/500 chỉ tiêu; ĐH Y Thái Bình 364 thí sinh trúng tuyển/540 chỉ tiêu đào tạo; ĐH Hà Tĩnh 566/730…

Khai tử

Đầu mùa tuyển sinh này, ĐH Nông lâm TPHCM thông báo ngừng tuyển sinh ngành học khuyến nông & phát triển nông thôn và kinh doanh nông nghiệp. Những ngành này được doanh nghiệp đặt hàng sẵn số sinh viên ra trường, vì ít thí sinh đăng ký, trường phải thông báo ngưng đào tạo.

Năm nay, ĐHDL Hùng Vương (TPHCM) sẽ ngưng tuyển sinh ba ngành toán tin ứng dụng, tiếng Pháp, tiếng Trung. Một số ngành ngoại ngữ tại ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM như tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Trung… cũng bị khai tử vì chỉ có 10 thí sinh đăng ký. Giải pháp của hai trường là chuyển sinh viên đậu các ngành này sang các ngành đào tạo khác trong trường.

Ngành cử nhân tiếng Nga, cử nhân tiếng Pháp (ĐH Sư phạm TPHCM qua ba lần tuyển cũng không đủ chỉ tiêu để duy trì. Hay như khí tượng - thủy văn (ĐHKHTN- ĐHQG TPHCM), một ngành rất thiếu người làm khi ra trường, thí sinh có vẻ không mấy mặn mà. Bằng chứng là mỗi năm ngành chỉ tuyển được vài thí sinh và cũng đang đứng trước nguy cơ phá sản!

Đã nhiều mùa tuyển sinh, các ngành khối giao thông vận tải (GTVT) đang phải đau đầu với bài toán số lượng. Một lãnh đạo trường ĐH Giao thông Vận tải cơ sở 2 TPHCM cho biết: “Những ngành thuộc lĩnh vực đóng tàu, khai thác biển… luôn phải nằm trong tình trạng mong ngóng từng hồ sơ đăng ký dự thi. Trong khi đó, theo tính toán, đến năm 2015, mỗi năm ngành này cần từ 10.000 – 15.000 lao động cả đại học và trung cấp.