Trưởng công an vào trường học đánh người

(PL)- Chiều 8-3, Trung tá Trần Ngọc Anh, Trưởng phòng Tham mưu (người phát ngôn) Công an tỉnh Gia Lai, cho biết lãnh đạo Công an tỉnh đã yêu cầu Công an huyện Đức Cơ báo cáo về vụ cán bộ đơn vị mang súng vào trường đánh người.

Theo thông tin ban đầu, chiều 2-3, Thiếu tá Trần Vũ Khiêm (Trưởng Công an xã Ia Đơk, cha của một học sinh lớp 8 Trường THCS Quang Trung) chạy xe máy tới trường, yêu cầu bảo vệ mở cổng để ông vào gặp giáo viên chủ nhiệm nhưng bảo vệ không đồng ý. Một lúc sau, ông Khiêm xô xát với bảo vệ, rút vật cứng giống súng đánh vào đầu làm bảo vệ ngất xỉu rồi vào trong tìm giáo viên và ban giám hiệu nhà trường. “Tôi đang nói đợi để báo cáo với hiệu trưởng thì ông Khiêm rút ra một khẩu súng, gí vào mặt tôi nói: “Mày muốn chết à!”. Chưa kịp phản ứng thì ông Khiêm dùng súng đánh vào đầu làm tôi ngất xỉu” - bảo vệ kể. Theo nhiều giáo viên, sau khi đánh bảo vệ, ông Khiêm vào lớp học chửi giáo viên đang giảng dạy, lấy vật giống súng ra đánh một em học sinh nên em này và các giáo viên bỏ chạy. Bà Nguyễn Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung, cho biết ngay sau khi sự việc xảy ra đơn vị đã gửi báo cáo lên Phòng Giáo dục, UBND huyện. Theo bà Hồng, nguyên nhân sự việc là do xích mích đơn giản giữa con gái ông Khiêm với một học sinh trong lớp vài ngày trước và sự việc đã được giải quyết xong. Trao đổi với chúng tôi, ông Khiêm cho biết hôm xảy ra sự việc có uống một chút rượu. Còn khẩu súng ông mang theo người là bật lửa hình khẩu súng. “Sau khi xảy ra sự việc tôi đã đến Trường THCS Quang Trung xin lỗi, gặp bảo vệ xin bồi hoàn chi phí thuốc men” - ông Khiêm nói. QUỐC THẮNG