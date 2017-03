Trường công lập điều chỉnh điểm chuẩn

Cũng bắt đầu từ ngày 20-7, các trường THPT công lập Hà Nội sẽ bắt đầu nhận hồ sơ nhập học đối với những thí sinh trúng tuyển theo mức điểm chuẩn đã được Sở GD-ĐT Hà Nội công bố.

Điểm chuẩn nhiều trường tăng cao

Theo mức điểm chuẩn vào lớp 10 THPT năm học 2010-2011 vừa được Sở GD-ĐT Hà Nội công bố thì điểm đầu vào năm nay của phần lớn các trường đều tăng, trong đó có những trường tăng tới 6 điểm.

Năm nay, trong tổng số 102 trường THPT không chuyên, trường THPT Chu Văn An có điểm chuẩn cao nhất với 55 điểm, tiếp đến là Kim Liên: 54,5, Thăng Long: 53,5... Ngay khi kết thúc thi tuyển sinh lớp 10 THPT 2010 với 2 môn Văn và Toán, nhiều thầy cô giáo đã dự đoán, đề thi năm nay dễ hơn nên điểm chuẩn năm nay của đa số các trường sẽ tăng so với năm học trước. Những trường thuộc tốp đầu như Trần Phú, Việt Đức, Phan Đình Phùng… tăng từ 2-2,5 điểm so với năm ngoái.

Điểm trúng tuyển một số trường THPT ở Hà Nội tăng tới 6 điểm so với 2009

Đáng chú ý nhất là trường THPT Nguyễn Gia Thiều (quận Long Biên), năm 2009 điểm chuẩn là 47 thì năm nay đã tăng lên là 52,5 điểm có những trường tăng tới 5,5 điểm như, Lê Quý Đôn năm ngoái lấy 49,5 điểm năm nay là 53 điểm. Điểm chuẩn những trường tốp sau cũng tăng khá mạnh, như trường THPT Tây Hồ tăng từ 39 lên 44,5 điểm, Cao Bá Quát tăng từ 41 lên 46,5 điểm, Trương Định tăng tới 6 điểm, từ 35 lên 41 điểm… so với năm ngoái.

Mức tăng này được duy trì cả với tốp những trường có mức điểm chuẩn thấp nhất năm 2009 như Vân Tảo, Bất Bạt, Ứng Hòa B, Lưu Hoàng, Đại Cường chỉ có 20 điểm thì năm nay đều tăng từ 4-6 điểm như Bất Bạt 26 điểm, Vân Tảo 25 điểm, các trường còn lại 24 điểm. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hiệp Thống - Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Hà Nội, mức điểm chuẩn vào các trường THPT công lập có thể được điều chỉnh sau khi học sinh làm thủ tục nhập học vào các lớp chuyên.

Năm học 2010-2011, chỉ tiêu dành cho các lớp chuyên của Hà Nội là hơn 1.300 học sinh, ngoài ra còn có một số khối chuyên THPT của các trường đại học trên địa bàn thành phố cũng tuyển sinh. Vì vậy, sau khi những học sinh này rút khỏi danh sách trúng tuyển vào các trường không chuyên thì điểm chuẩn của các trường này sẽ hạ xuống để tuyển đủ so với số nhập học thực tế.

Được phép rút hồ sơ

Sau khi các trường chuyên kết thúc việc nhận hồ sơ nhập học, từ ngày 20 đến 22-7, các trường THPT công lập của Hà Nội cũng bắt đầu nhận hồ sơ trúng tuyển vào trường đợt 1. Trong trường hợp còn thiếu chỉ tiêu, trường sẽ tổ chức tuyển đợt 2 từ ngày 24 đến 25-7. Hồ sơ tuyển sinh gồm học bạ THCS, Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, giấy chứng nhận điểm xét tuyển, bản sao giấy khai sinh, bản phô tô hộ khẩu, giấy chứng nhận ưu tiên, khuyến khích nếu có.

Trong trường hợp có hạ điểm chuẩn, trường THPT có trách nhiệm công khai niêm yết số học sinh đã tuyển, số còn thiếu so với chỉ tiêu, điểm chuẩn mới. Khi hạ điểm chuẩn (nếu có), nhà trường chỉ nhận học sinh có NV1, không nhận học sinh có NV2.

Năm nay, Sở GD-ĐT Hà Nội đã cho phép 19 trường THPT trên toàn thành phố được tuyển nguyện vọng 3. Các trường này được tuyển học sinh không theo khu vực tuyển sinh. Những học sinh có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn vào những trường này 2 điểm có thể đăng ký nhập học. Ngoài ra, đối với những trường ngoài công lập, theo quy định của Sở GD-ĐT, học sinh có thể nộp hồ sơ trúng tuyển từ ngày 20 đến 31-7.

Theo quy định của Sở GD-ĐT Hà Nội, đối với lớp 10 không chuyên, học sinh muốn nhập học tại trường đăng ký theo NV2 phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn của trường ít nhất 1,5 điểm; đối với hệ chuyên, muốn nhập học theo trường đăng ký NV2 phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn của trường ít nhất 1,0 điểm. Học sinh trúng tuyển NV1 không được xét tuyển theo NV2. Cũng theo quy định của Sở GD-ĐT Hà Nội, học sinh trúng tuyển đã nộp hồ sơ vào trường THPT, trung tâm GDTX, trường BTVH nếu có nhu cầu đều được phép rút hồ sơ để nhập học nơi khác.

Theo Vinh Hương (ANTĐ)